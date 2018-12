14.000 Euros...

Édouard et Nathalie passaient depuis quelques années une retraite paisible dans cette petite maison près de Vergoignan dans le département du Gers... Un coin tranquille à deux pas de Aire sur l'Adour et pas très loin de Nogaro où le retraité avait eu ses entrées privilégiés il y a quelques années, sa passion de l'automobile ne l'ayant jamais quitté.

Il en a fait des boulots le Édouard, pas comme son épouse qui a mené une vie régulière de "bonne", puis "femme de ménage", puis enfin, couronnement d'une longue carrière, "employée de maison". On note tout de suite la différence et la montée en grade de la personne. Les fers à repasser et les balais sont passés aux centrales vapeur bien sûr, mais le job est resté le même !!

Édouard a donc été un bon carreleur, au tout début. Apprentissage à 15 ans et, comme on le devine, au taf pour de bon dès les 16 ans à peine... Une opportunité et un concours réussi - le campagnard n'était pas si sot que son métier aurait pu le faire croire - le voilà bombardé aux "eaux et forêts", une forte envie de côtoyer la nature et de la soigner, ainsi que des côtés techniques qu'il appréciait l'on amené à cet emploi. Las, une mésaventure au bout d'une vingtaine d'années de bons et loyaux services l'obligeât à changer encore de job. Il venait d'apprendre que la diplomatie avec le monde des chasseurs était bien différente en réunion à la salle des fêtes et le Dimanche en fin d'après-midi sur le terrain. Une blessure à la jambe droite le faisait boiter lui rappelait cet épisode malheureux. Il n'en tirait d'ailleurs aucune rancune, se disant que son attitude n'avait peut-être pas été bien adaptée à la situation... On passe, la vie continue.

Ah oui, je précise que cette histoire se déroule vers la fin de la deuxième décennie des années 2000, bref, ces jours-ci !!

Le citoyen Édouard, de par son côté "Rémi Bricoltout" s'était fait une solide réputation de mécanicien dans le coin, ce qui lui permettait à l'occasion de réparer la vieille mais pimpante 405 de son voisin, aussi bien que sa vieille Renault qui passait le contrôle technique à chaque fois avec quasiment zéro défaut. Il s'était d'ailleurs fait une fierté de tester le nouveau check cette année pour vérifier si ses capacités étaient toujours bonnes. Examen réussi, le Scénic attaquait donc sa quinzième année sans souci... A l'occasion, ce talent faisait le bonheur de ses amis possesseurs de voitures âgées, au détriment du petit garage du coin, qui, de toute façon, avait fermé ses portes depuis longtemps. Les grandes concessions de Aire préféraient visiblement vendre des voitures neuves bardées d'écrans en tout genre (dire qu'il faut garder les mains sur le volant !!), ce qui justifiait peut-être cette fichue limitation à 80, vu le danger représenté par ces gadgets attirant plus la vue que la route à suivre, mais bon... Heureusement , le circuit Paul Armagnac permettait à l'occasion de se défouler, pour peu qu'un copain lui fasse essayer sa nouvelle monture. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais la limite quand même !! Chacun choisit son "raisonnable", vous l'aurez compris.

Un matin - je saute du coq à l'âne - de ce début Décembre - il y a donc quelques semaines - Édouard consulte son compte en banque, la décision des cadeaux de Noël aux enfants restant à décider entre Nathalie et lui. Les petits-enfants devenaient grands, pas encore autonomes, mais, et au regard des réserves accumulées dans l'établissement, la retraite étant quand même correcte, une idée lui trottait dans la tête. Il passait de temps en temps, de façon régulière, voir l'évolution de la situation sur les ronds-points, nombre de ses amis y avaient établi un camp de base. Et la situation ne le poussait pas à un optimisme éffréné.

Peu habitué aux manifestations débordantes mais fermement convaincu, l'esprit du colibri lui dictait qu'il devait lui aussi faire son petit geste pour "enculer le chantier" comme disait son copain Gilou au comptoir à l'apéro. Il lui vint donc une idée !!

Ce fichu compte courant à cinq chiffres qui ne rapportait que dalle le déprimait plus qu'autre chose. Cette année, pas de voyage en perspective, donc, que faire ? Un cadeau inattendu aux enfants, leur offrir à chacun une boîte de chocolat tout à fait ordinaire - du noir, quand même - et, pour truffer les douceurs traditionnelles, deux enveloppes avec une somme rondelette en billets de 50 et 100€. Les dépenses de nos deux retraités n'avaient plus rien à voir avec celles des enfants en pleine activité. Et ce n'est pas parce qu'un idiot avait décrété tout de go que l'égoïsme était devenu roi, que la réalité était bien celle-là. La décision fut prise, Nathalie dubitative donna son accord. Rien ne se faisait entre ces deux complices sans concertation. Bref, il fut "commandé" au banquier un petit pactole de 6.000€ qu'il serait facile de diviser en deux parts égales.

A sa surprise, l'employé responsable de compte ne fit pas trop grise mine, ni de difficulté spéciale, l'affaire se présentait plutôt bien. Deux à trois jours de délais prévus sur la "convention de compte" se transformèrent en semaines... Un vague mail donnant une date approximative confirma la demande. Aussi, au bout de trois semaines, une consultation sur internet apprit à Édouard que l'argent avait été retiré effectivement de sur le compte !! Hélas, le Samedi, l'établissement était fermé. Un rapide coup d'œil sur les documents précisait qu'en cas de retrait d'espèces, le jour du retrait et la date de valeur de l'opération étaient le même, ce qui se comprenait. Sauf qu'en l'espèce, si j'ose dire, la valeur de l'opération se situait en milieu de semaine, et que le pauvre homme n'avait pas vu la couleur de l'argent... Son inquiétude ne prit fin que le Lundi, veille de Noël, jour où il put récupérer une enveloppe en papier, fermée dans un des petits coffres clients, sans autre forme de procédure qu'un vague bonjour de l'accueil, sans signature et sans aucune vérification... La discrétion poussée à son comble.

L'histoire ne dit pas si les enfants furent heureux de découvrir ce cadeau inhabituel, rangé dans un simple petit paquet emballé avec des chocolats dedans, mais on devine la surprise.

Peut-être, les plus heureux, ce furent Édouard et Nathalie, d'abord pour ce Noël bien inhabituel, et aussi pour l'idée que si tout le monde s'amusait à faire cela, pas mal de chose changeraient en ce monde.

Les infos se déroulaient dans le ronronnement de la télévision, ce soir de Noël... Blablabla et blablabli... Réveillon. Stations de skis ouvertes et tout est prêt. Un enneigement désastreux dans les Pyrénées... Blablabla ... Les français ont en moyenne 14.000€ sur leur compte courant. Blablabli. 1 français sur 5 passe Noël à l'étranger. Dubaï, destination privilégiée... Blablabla.

Dormez en paix braves gens, la nuit est calme et tout va bien !!

Encore du tri à faire dans les nouvelles. Alors, vrai ou faux ??

Perso, je ne dérogerais pas à la tradition de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année !!

A bientôt pour d'autres... Articles !!