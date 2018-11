14/18 Un autre centenaire

Beaucoup de commémorations, chansons, illuminations, redites, doublons, autosatisfactions personnelles, c'est la fête, quoi ! Mais un oubli majeur : donner directement la parole aux témoins de cette époque ! Quoi ? depuis toutes ces années pas une prise de son, de vidéo ? Où si peu, quelques minutes à la va vite... et puis taisez-vous ! Un siècle que la douleur doit se taire !

Et pourtant la guerre 14/18 permet de comprendre "le début de la fin de l'Europe !", elle donne une multitude d'informations, de réflexions sur notre société aujourd'hui, et sur celles à venir.

"Commémorons" le monument aux morts de St Martin d'Estréaux (Loire) érigé par le maire de l'époque Pierre Monot inscrivant avec courage le bilan de cette guerre. Certainement le seul monument au monde aussi lucide.

INSCRIPTIONS (sur les panneaux du monument) :

« SI VIS PACEM. PARA BELLUM ! … ou Si tu veux la paix. prépare la guerre ! est une devise dangereuse

SI VIS PACEM. PARA PACEM ! … ou Si tu veux la paix. prépare la paix ! doit être la formule de l’avenir. C’est-à-dire : QU’IL FAUT AMÉLIORER L’ESPRIT DES NATIONS EN AMÉLIORANT CELUI DES INDIVIDUS PAR UNE INSTRUCTION ASSAINIE ET LARGEMENT RÉPANDUE.

IL FAUT QUE LE PEUPLE SACHE LIRE ET SURTOUT COMPRENDRE LA VALEUR DE CE QU’IL LIT.

BILAN DE LA GUERRE :

PLUS DE DOUZE MILLIONS DE MORTS !

AUTANT D’INDIVIDUS QUI NE SONT PAS NÉS !

PLUS ENCORE DE MUTILÉS, BLESSÉS, VEUVES ET ORPHELINS

POUR D’INNOMBRABLES MILLIARDS DE DESTRUCTIONS DIVERSES

DES FORTUNES SCANDALEUSES ÉDIFIÉES SUR LES MISÈRES HUMAINES

DES INNOCENTS AU POTEAU D’EXECUTION

DES COUPABLES AUX HONNEURS

LA VIE ATROCE POUR LES DÉSHÉRITÉS

LA FORMIDABLE NOTE À PAYER.

La guerre aura-t-elle enfin… assez provoqué de souffrances et de misères… ? Assez tué d’hommes… ? pour qu’à leur tour les Hommes aient l’intelligence et la volonté de tuer la guerre... ?

SI TOUT L’EFFORT PRODUIT …

ET TOUT L’ARGENT DÉPENSÉ POUR LA GUERRE

L’AVAIENT ÉTÉ POUR LA PAIX… ?

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE ?

LE SORT DE L’HUMANITÉ SERAIT BIEN DIFFÉRENT

LA MISÈRE

SERAIT EN GRANDE PARTIE BANNIE DE L’UNIVERS, ET

LES CHARGES FINANCIÈRES QUI PÈSERONT SUR LES GÉNÉRATIONS

FUTURES. AU LIEU D’ETRE ODIEUSES ET ACCABLANTES …

SERAIENT AU CONTRAIRE

DES CHARGES BIENFAISANTES DE FÉLICITÉS UNIVERSELLES.

Le cinéaste Bertrand Tavernier dans une interview sur BFM TV résumait avec lucidité et justesse cette guerre :

Regardons ce très court interview vidéo que j'ai réalisé (en entier 35 mn) de cet homme, ces femmes racontant leur vie à l'arrière :

Ci-dessous petits extraits d'un enregistrement sonore (en entier 1h07 mn) que j'ai réalisé sur un soldat de 14/18, commis de ferme à l'époque. Ce soldat représente la voix de milliers d'autres, dignité dans l'évocation, pudeur par rapport à la boucherie vécue. Ces paysans "de base" comparent (et la population) la guerre un peu comme un orage de grêle, une fatalité qu'il faut accepter, sans extérioriser leur douleur !!!

Ordre de mobilisation générale :

L'arrivée sur le front :

1915 La Champagne :

1916 La Somme :

1916 Verdun :

1917 L'offensive Nivelle :

La mort du Capitaine :

1918 La contre attaque allemande :

La Victoire :

Petit rappel : génèse d'un traumatisme psychique de la guerre 14/18 post-générationnel :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pulverise-comme-un-obus-207726