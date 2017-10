15 techniques simples pour être apprécié par votre entourage

Qui ne s’est jamais enfermé dans un débat sans fin qui ne mène nulle part ? Les deux partis pensent avoir raison et n’en démordent pas. Même en indiquant tous les arguments logiques du monde, les preuves les plus évidentes, il est rare que les deux personnes tombent sur un accord dans ce genre de débat. Et c’est normal ! Un comportement agressif, ou un haussement dans les tons créent un blocage dans le dialogue, plus personne ne veut donner raison à l’autre sous peine de perdre la face. Pourtant si vous avez raison, il serait mieux de réussir à influencer votre interlocuteur, pour vous faire entendre.

Alors comment se fait-il que certaines personnes soient suivies, appréciées et écoutées, et d’autres jamais considérées ? Voyons directement le principe psychologique qui se cache derrière le fait que deux personnes s’apprécient. Tout de suite après je vous donne les 15 meilleures techniques à appliquer pour être apprécié par ceux qui vous entourent et les influencer avec votre comportement. Ainsi que des conseils pour appliquer ces techniques pas-à-pas.

Pour survivre, un être humain a besoin de…

Quels sont nos besoins ? En réalité, nous en avons peu, mais nous les réclamons inlassablement toute notre vie. Les voici :

La nourriture

Le sommeil

La santé et la conservation de la vie

L’argent et la stabilité de vie qu’il procure

La satisfaction sexuelle

Le bonheur de nos enfants

Le sentiment d’avoir de l’importance

La plupart de ces besoins sont généralement satisfaits mais l’un deux est bien plus difficile à contenter. Et pourtant, il est certainement aussi important que le besoin en nourriture pour un être humain. Ce besoin c’est ce que Freud appelle « le désir d’être reconnu« .

Il ne faut pas oublier que quelque soit la personne à qui vous allez vous adressez, cette personne passe la quasi-totalité de son temps à penser à elle, à se juger, à prévoir des choses à faire. Tout son monde est centré sur elle. Vous aurez donc toujours bien moins d’importance qu’elle-même dans son esprit, même si vous passez tout votre temps avec.

Donnez de l’attention

Donc pour contenter une personne et en faire votre ami vous allez devoir lui donner… de la reconnaissance ! Toute l’attention qu’elle demande. Ce besoin universel si rarement contenté dans notre société. Vous allez lui montrer qu’elle a de l’importance, qu’elle est présente dans votre réalité et que vous en êtes heureux. C’est ce qui fera que les gens apprécient d’être avec vous, se sentent en confiance, et c’est ça qui vous permettra de les influencer lors d’un débat et non votre logique argumentaire aussi infaillible soit-elle.

Maintenant, quelques techniques et cas pratiques. Ces méthodes dérivent d’un principe prouvé en marketing et en psychologie : le principe de l’influence par la sympathie. Notez que je ne parle pas forcément d'influence négative, vous pouvez inciter les gens à faire ce qui est bon pour eux. Vous allez voir qu’il n’y a rien de compliqué et les résultats sont immédiats. En les appliquant au quotidien, vous augmenterez votre cercle d’amis, vous apprendrez à faire bonne impression, à mieux négocier et surtout à améliorer vos relations existantes (familiales, professionnelles, amicales, conjugale).

15 techniques simples pour être apprécié et influencer votre entourage

Voici la liste :

Ne critiquez pas, ne vous plaignez pas, ne vous moquez pas Écoutez pleinement et retenez ce qu’on vous dit Soyez souriant Les gens sont attachés à leur prénom, souvenez-vous en Encouragez les autres à parler d’eux Abordez les sujets qui intéressent votre interlocuteur Ne cherchez pas à avoir le dernier mot, même si vous avez raison. Si la personne est convaincue, vous ne lui apporterez rien en montrant votre désaccord. Lorsque vous avez tort, admettez-le sans honte et sans colère Posez des questions qui font dire oui. Ces réponses affirmatives placent votre interlocuteur dans une situation favorable à un prochain oui Laissez la personne en face de vous s’exprimer (aussi longuement qu’elle en a envie). Mettez-vous sincèrement à la place de la personne avec qui vous discutez Remarquez les progrès des gens autour de vous, et donnez leur de la valeur. Tout le monde aime que les efforts soient valorisés Montrez que vous vous intéressez aux volontés des autres Faites remarquer les erreurs et les défauts de manière indirecte. Commencez par citer ce qui va bien avant de faire un reproche, et faites-le sans colère. Mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres « Je fais tout le temps cette erreur là, mais regarde ce que tu viens de faire.. »

Toutes ces techniques donnent aux gens la reconnaissance dont ils ont envie. Et lorsque vous donnerez aux gens cette reconnaissance tant importante, ils vous trouveront bien plus amical, et ils seront beaucoup plus enclins à se ranger de votre coté lorsque vous aurez quelque chose à faire valoir.

Cette liste vous inspire ? Appliquez-vous déjà certains de ces principes naturellement ?

Si vous n’êtes pas convaincu par cette liste, vous pouvez tout de même tenter d’être un bon sceptique et essayer une ou deux méthodes pour voir si cela a un impact pour vous.