150 ans de traditions républicaines françaises.

@babelouest

Tu fais que nous compléter la « mythologie républicaine » (la mythomanie républicaine serait plus adapté).

C’est le même parlement qui a donné carte blanche à Thiers qui était en vigueur en 1875. Je sais que bobards et explications « circonvolutionnaires » ont été ressassés depuis 150 ans pour cacher la misère, et que des gens bien intentionnés les ont rabâché aussi, mais c’est ridicule. Il faut se faire à l’idée que la cher et vénérée IIIème république est une des plus grandes saloperies de l’Histoire de France.