17 Novembre, évitons le flop ...

1980 4,2

1990 6,1

2000 5,8

2010 7,9

2012 6,1

2018 6,6

Le nombre de litres d’essence pour une heure de SMIC.

On a connu pire.

C’est un catalyseur mais il y a des causes plus profondes.

C’est depuis la fin des années 80 que l’argent a été de plus en plus détourné par le 1% les plus riches. Dettes, cadeaux fiscaux, bloquage de salaires, désengagement de l’état, dénationalisation,... la liste est longue.

Maintenant le mur approche et ça passe à la vitesse supérieure coté spoliation. Fin des ressources en général, notre modèle de civilisation va changer, il faut en piquer un max, l’argent est le nerf de la guerre.

On a profité des 30 glorieuses, quand on voit que les 8 personnes les plus riches détiennent plus que la moitié la plus pauvre de la terre, il y en a qui on plus profité que d’autres.

Dans ces conditions les mensonges passent moins, les gens carburent aux tripes et plus à l’envie.

Le problème ce n’est plus d’en avoir plus mais d’avoir un minimum vital.

C’est en France mais tout les pays aux mêmes conditions économiques ça bouge.

Chez moi un litre d’essence c’est une heure de SMIC mais ça ne râle pas. Il y a un lendemain possible et peut être meilleur ce qui risque de ne pas arrivé dans les pays aux conditions « France ».

Leur futur ne sera jamais aux conditions « France » mais il risque d’être meilleur loin des marchés et Mosanto.

En France ça va peut être descendre aux conditions d’ici mais avec le carcan des marchés.

C’est depuis les années 70 que le scénario est connu et pour la plupart ignoré. Ignoré mais instinctivement ça commence à sentir le danger.

Depuis Maastrich il n’y a plus de vote efficace, on peut faire légalement ce que l’on veut de l’européen, son bulletin de vote c’est du papier cul.

Que ça commence à bouger ce n’est que normal.

Une majorité, leur tripes ne réagissent qu’à l’achat d’une nouvelle télé ou smartphone. A force de spoliation elle va diminuer mais il sera peut être trop tard. Au parc à bestiaux comme les autres pauvres.