18 juin 2018, le 13 heures de TF1 « zappe » l’appel du général de Gaulle, mais diffuse des reportages qui auraient pu passer le lendemain !

Et oui feu mon « vieux Général », bicause quelques reportages n'ayant pas un intérêt très très important, et qui aisément auraient pu passer le lendemain ou un autre jour, 68 ans plus tard à la téloche de maçons, on a zappé votre appel du 18 juin 40 !

Pour faire simple, je vais résumer le motif de mon courroux à l'encontre du grand big-boss (et son équipe de journaleux) à la charge des infos du JT de TF1 13 heures qui n'ont pas juger opportun de faire un petit reportage sur un grand événement de l'histoire de France qu'est l'appel du Général de Gaulle du 18 juin 40, c'est-à-dire continuer le combat contre l'Allemagne nazie.

Chronologie de la deuxième guerre mondiale !

Je pense qu'il est bon de revenir sur la chronologie des faits qui ont déclenché la deuxième guerre mondiale. Ce déclenchement et la suite d'événements politiques survenu en Allemagne lors de la prise du pouvoir en 1933 par Adolf Hitler.

… arrive le 31 mars 1939, le Royaume-Uni et la France s'engagent à défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Polognecontre toute invasion.

... et le 30 août l'Allemagne lance un ultimatum à la Pologne, cet ultimatum fut le point de départ de la Seconde Guerre mondiale avec le déclenchement de la campagne de Pologne : wiki.

La période de la « drôle de guerre » !

La « drôle de guerre » est le nom qui est donné pour la période du 03/09/39 au 22/06/40.

A la fin de cette période l'Allemagne envahie la France c'est la « Bataille de France, ou la « Campagne de France » : wiki. La France vaincue, le 17 juin 40, le Maréchal Pétain s'adresse au peuple français par ce discours écrit ici , ( le discours seul mais en caractère plus gros : là, et ce dernier sur une bande sonore : 17/06/40 : ici. Le lendemain de Londres le Général de Gaulle lançait à la radio anglaise (...) son fameux appel du 18 juin 40, ce discours sera résumé et véhiculé par cette célèbre affiche. Ce discours , très peu entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des radios étrangères, est considéré comme le texte fondateur de la Résistance française, dont il demeure le symbole.

La version sonore de ce discours (légèrement modifié par rapport à celui du 18 juin) est celui que l'on peut encore écouter de nos jours, est celle de l'appel du 22 juin 1940 puisque l'appel du 18 Juin n'a pas été enregistré. Discours du:22 juin 40 : bande sonore. Quelques jour plus tard soit le 30 novembre, le Maréchal Pétain s'adressait aux français par ce nouveau discours : bande sonore.

Sur cette période, je vous invite à lire deux excellents compléments

La page de LCI. « Cinq choses que vous ignorez-peut-être sur l'appel du 18 juin du général de Gaulle » : source, et l'article du Point , avec ces deux jour où le destin de la France çà basculé « Du 17 juin au 18 juin 1940, de la résignation à l'espoir » : source.

« L'appel du 18 juin 40 » du Général de Gaulle !

Il y a près de 68 ans le 22 juin 1940, le Maréchal Pétain signait l'armistice, mais 4 jours avant le 18 juin,un général deux étoiles (Charles de Gaulle) qui s'était réfugié à Londres n'acceptait pas cette armistice et lançait un appel historique qui est connu sous le nom de « l'Appel du 18 juin 40 » : wiki.

Donc pour résumer l'Appel du 18 juin 40 du général de Gaulle est quand même un fort moment de l'histoire française, et qu'une chaîne de télévision française en occurrence TF1 ne consacre pas le moindre reportage sur cet événement est je pense scandaleux, cela nous montre tout simplement la mentalité de ceux ou celles qui décident la priorité des sujets pour le JT 13 heures du jour dit !

Ben oui (le mondial de foot mis à part), les autres sujets diffusés qui ont occupé l'antenne (comme la transhumance en Haute Savoie, la plage de Valras dans l'Hérault, ou un village de musiciens dans le Gers, sont d'après la télé de maçons des sujets qui, vue leur importance, devaient absolument passer aujourd'hui, et non un autre jour ! Vidéo du JT de TF1 13 heures du 18/06/18.

Le JT de France 2 à 13 heures a évoqué, lui, ce sujet !

Par contre sur le sujet de mon article, dans le JT de France 2 à 13 heures, il y avait un reportage (de quelques secondes) avec la remise d'une gerbe par le Président de la République au Mont Valérien, en présence de l'un des derniers Compagnons de la Libération, à savoir Monsieur Daniel Cordier. Vidéo JT 13 heures France 2 à partir de14 mn

Également déplorable, les invités aux Grosses Têtes de Ruquier raillent l'histoire de ce grand événement !

De temps en temps, lorsque je circule en voiture, je me branche sur RTL pour écouter « les Grosses têtes » de Ruquier, pas que je suis un fan, mais je sais que je vais tomber sur des invités qui prononceront des paroles d'une grande platitude ou développeront des analyses abscons qui valent toutes leurs pesants d'or, ce qui fait qu'en général eh bien je ne reste qu'une quinzaine de minutes. En effet, leurs persistantes âneries et leurs insuffisances déclenchent en moi le réflexe d'appuyer sur le bouton arrêt ! Le 18 juin j'ai « eu le nez » d'écouter sur RTL, Ruquier et ses invités. A un moment, il a posé une question proposée par une auditrice, celle-ci concernait l'appel du 18 juin 40 du Général de Gaulle. « Pouvez- vous nous dire quelle était la dernière phrase de cet appel ? ... et là comme je le prévoyais, les réponse n'ont été qu'une longue liste de grandes sottises (je suis poli), vous savez, cette façon qu'ont les imbéciles de répondre par une pirouette en pensant être humoristique, mais qui en réalité démontre leur flagrante inculture ! La vidéo à partir de : 7.40 à :11.50 : ici. Vous constaterez ainsi que leurs envolées « lyriques » ont été de véritables salmigondis, des ramassis d'idées et de paroles qui formaient un tout disparate et incohérent !

Venant des invités de Ruquier, ce n'est pour la plupart d'entre eux que la confirmation de leur gigantesque stupidité, pour preuve l'émission des « Grosses Têtes » de Ruquier du 02/01/18 qui m'a fait réagir vigoureusement en publiant cet article sur mon blog : Michel Audiard « Les cons ça ose tout » RTL : Ruquier et ses amis « bobosgauchoschichonniques » eux se moquent honteusement des handicapés mentaux !

Peut-on rire de tout et sur tout ?

Il y a cette phrase qui a été dite par Pierre Desproges lors d'une émission avec Bernard Pivot et qui dit en substance : « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui » (vidéo).

Personnellement, face à certains événements ou certaines situations, je pense que l'on peut rire de tout, mais pas sur tout !

Quand le JT de TF1 20 heures consacre un très très court reportage sur l'appel du 18 juin 40,... mais n'oublie pas la fameuse mise au point de « notre Jupiter » !

Le soir du 18, le JT de 20 heure de TF1 a consacré un très très court reportage sur cet appel, dans lequel il est dit que Daniel Cordier (97 ans), l'ancien secrétaire de Jean Moulin, l'un des derniers compagnons de la libération vu plus haut, avait été élévé à la distinction de Grand croix de la Légion d'honneur. Puis il est montré le moment où le Président prenait un « bain de foule », et surtout l'instant du buzz médiatique du jeune avec de cheveux longs (cheveux longs idées courtes, comme parfois certains le disent !) qui interpelle le Président en ces termes : « ça va Manu ? ».

Dans un premier temps j'ai trouvé sa réponse parfaitement en phase avec les termes de l’interpellation irrespectueuse de ce jeune, mais ensuite, chasser le naturel, ce dernier revient au galop, notre Jupiter, loin de son service de com, fidèle à lui-même, il est parti dans un raisonnement un tantinet hautain ! : vidéo... mais comme dit l'autre, ceci n'est que ma modeste opinion. En effet, je pense que par sa fonction de Président de la République, ce dernier aurait dû avoir, je pense, une réponse plus pédagogique, et dire à ce jeune : « Aujourd’hui, nous commémorons un grand jour qui est cet Appel du 18 juin 40 par le général de Gaulle. Répondant à cet appel des milliers de jeunes comme toi, se sont investis en s'engageant pour lutter contre l’occupant allemand, un grand nombre y ont laissés leur vie souvent après avoir subi d'atroces tortures. Je t'invite à lire la vie de Guy Môquet (un jeune de ton âge) et surtout sa dernière lettre qu'il a écrit à sa maman juste avant d'être fusillé. »

Épilogue sur TF1 : Concernant son JT de 13 heures !

La télé de maçons est vraiment la télé qui « emmure » les portes et les fenêtres de l’histoire de France !

Gilbert Spagnolo dit P@py :

P.S.

Le général de Gaulle n'a jamais voulu percevoir la retraite de Président de la République, ce dernier touchait sa pension de militaire, et les droits d'auteur de ses ouvrages littéraires. Ben oui, cela change pas mal en regard de nos très nombreux « margoulins » qui gravitent (ou qui ont gravités) dans le mode de la politique !