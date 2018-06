18ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, prés de la Pagode de Vincennes, se déroule la 18ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Les samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2018 seront placés sous le thème interculturel intitulé « le Tibet remercie la France ». L'ensemble a pour but un enrichissement mutuel, les échanges interculturels entre le Tibet et la France, et leurs impacts sur l'avancée du dialogue entre la Chine et le Tibet. La résolution pacifique de la question tibétaine devrait promouvoir la non-violence dont tous les pays du monde ont de plus en plus besoin.

Les 8 et 9 juin 2018, à Paris, se tient la 18ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde.

Le samedi 10 juin, le festival débute à 11h30. Dans l'aprés-midi, à 14 h 40, une allocution aura pour thème « Le Tibet remercie la France ». Elle sera suivie d’une table ronde, à 15h avec la participation de Dagpo Rimpotché, Ngawang Dagpa, Sonam Wangdi, Jamyang Samphel et Tenzin Namgyal (Tenam). Elle sera animée par les journalistes Catherine Barry et Alain Wang.

Des artistes du Tibet se produiront dont le musicien Dhundup Kalsang et la chanteuse Gazom Lhamo. L’Inde sera aussi représentée, par le sitariste Denis Teste, élève du musicien indien Kushal Das, et Guillaume Renaud, pratiquant de "tablas", percussions indiennes. Tina professeur de danses orientales et danse indienne de style bollywood et sa troupe partageront avec le public leur amour pour la musique et la danse indienne.

Des conférences sur la méditation seront animées notamment par des moines du monastère de Gaden Jangtsé Tsawa Khangtsen.

Le soir à partir de 19h, une soirée musicale sera animée par le duo Papacito et Thomasi et leurs chansons françaises. Des artistes tibétains comme Nyima Thondup, le groupe Norling composé de 5 artistes tibétains, musiciens, chanteurs et danseurs établis en France, mais aussi DJ Kunga participeront à la soirée.

Le dimanche 11 juin, d'autres conférences sont au programme sur la philosophie bouddhiste, ou encore la pratique du yoga de Kalou Rinpoché.

De plus, le festival présente de nombreux stands d'artisanat d'art et de produits traditionnels, un grand choix de livres sur le Tibet et les cultures de l'Himalaya, des associations de soutien à la cause tibétaine, des centres bouddhiques, voyagistes, etc. Des animations sont prévues dont des danses et musiques tibétaines, des démonstrations de calligraphie, la présentation de chiens de nomades tibétains. La restauration traditionnelle est en continu dans les échoppes de l'enceinte de la Pagode de Vincennes.

Pour plus d'information : https://www.festivalcultureldutibet.com/programme-festival-11-12-juin