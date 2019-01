1939-2019 : ami, entends-tu le bruit sourd des bottes qui se déchaîne ?

@baraba

Les arguments genre on n’est pas en Corée du nord ça suffit !

Si vous vous contentez de peu c’est votre problème.

La France n’a pas connu pareille répression sur de simples citoyens depuis des décennies et contrairement à ce que vous pensez peut-être, la plupart des GJ sont des gens qui travaillent avec parmi eux un certain nombre de petits entrepreneurs qui se lèvent tôt chaque samedi depuis deux mois pour aller dans le froid exprimer leur désarroi.

Allez voir et discutez un peu avec certains d’entre-eux peut-être que votre opinion changera.

Et puisque vous parlez d’Arabie Saoudite vous savez que la plupart de nos dirigeants, qui visiblement vous conviennent très bien, les reçoivent et sont reçu chez eux en grandes pompes sans états d’âme. Cela non plus ça ne vous interpelle pas plus que ça ?

Vraiment vous vous contentez de peu...