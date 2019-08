1969 dans le rétroviseur

1969 ou La mémoire courte.

Pour avoir connu 1969, il faut avoir au moins 65 ans aujourd'hui. Voire 70 ans pour ceux qui avaient 20 ans, et devaient atteindre 21 ans pour devenir majeurs.

Internet, ni le numérique n'existaient, l'informatique était balbutiante. Les 6 centrales nucléaires de France fournissaient moins de 5 % d'électricité (75% actuellement).

Le film : 2001, l'Odyssée de l'Espace, est sorti en 1968. Haal est le premier ordinateur que nous avons vu. Tintin avait marché sur la lune dès 1954.

On roulait en Dyane, en Ami6, en Simca 1000, en 4L ou en 2CV.

Les couches-culottes en ouate de cellulose commençaient à être commercialisées, chères et inconfortables. Seules les jeunes femmes commençaient à porter des collants.

Jacques Chaban-Delmas était 1 er ministre, sous la présidence de Pompidou, 16 ministres et 22 secrétaires d'État, dont une seule femme (Marie-Madeleine Dienesch).

ministre, sous la présidence de Pompidou, 16 ministres et 22 secrétaires d'État, dont une seule femme (Marie-Madeleine Dienesch). Dans les entreprises, les employées en contact avec la clientèle n'ont pas le droit de porter le pantalon. Ainsi les hôtesses d'Air France doivent obligatoirement porter des jupes jusqu'en... 2005 !

A peine 10% de la population avait le téléphone, il fallait plus de 6 mois pour obtenir une ligne aux PTT (Postes et Télécommunications depuis 1950), en cas d'urgence, on envoyait un télégramme. L'appareil à cadran, "téléphone crapaud" noir, appartenait aux PTT.

On avait un tourne-disque ou un électrophone, un transistor, tout le monde n'avait pas la télé (un gros investissement), qui, du reste ne diffusait pas en permanence, en noir et blanc. Quelques privilégiés sont équipés d'un téléviseur couleur : l’immense majorité des huit millions de téléviseurs en France sont en noir et blanc : seuls 1500 postes sont en couleur lorsque celle-ci apparaît sur les écrans !

Le 1er octobre 1967, le ministre de l’Information, le gaulliste Georges Gorse, vient inaugurer en personne le premier programme en couleurs dans les studios de la jeune deuxième chaîne de l’Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), qui n’existe que depuis trois ans. « Et voici la couleur, au jour fixé et à l’heure dite ! », lance-t-il aux téléspectateurs.

La couleur va progressivement s’imposer sur le petit écran. La troisième chaîne française sera diffusée en couleur dès sa création fin 1972. Mais il faudra attendre la fin des années 70 et le début des années 80 pour que la première chaîne (devenue TF1 en 1975) se convertisse à la couleur après la modernisation par étapes de son réseau d’émetteurs.

On commençait à s'équiper d'un aspirateur, d'un lave-linge, le lave-vaisselle n'était pas encore démocratisé, et bien peu en possédaient.

Cette année là, Jo Dassin a chanté "Champs Élysées", Johnny "Que je t'aime", les Beatles "Come together", et Moustaky "Le métèque".

Pendant ce temps, les États-Unis poursuivaient la guerre au Viet Nam (de 1965 à 1975, coût estimé : 800 millions de $ actuels).

Nos parents et nos grands-parents avaient tous été endeuillés par les guerres successives, 39/45 (567600 morts français), 1954 : Indochine (20600 appelés du contingent), puis jusqu'en 1962 : Algérie = 23200 morts.

La France avait un tissu industriel extrêmement dense, il y avait le "plein emploi", y compris pour les travailleurs étrangers, immigrés ou réfugiés (italiens, portugais, espagnols, polonais, hongrois, maghrébins, etc.).

Il n'y avait pas encore de supermarchés dans les provinces françaises – quelques-uns à Paris, qui seraient de nos jours considérés comme des "supérettes" ; en 1972 , la France ne compte que 2.334 supers et 209 hypers (respectivement plus de 12000 supers, et 2500 hypers actuellement).

, la France ne compte 2.334 supers et 209 hypers (respectivement plus de 12000 supers, et 2500 hypers actuellement). En 1966 , Jacques Dutronc qui avait 23 ans, chantait : "700 millions de chinois, et moi, et moi..." - Nombre de Chinois multipliés par 2, et davantage en 2019....

, Jacques Dutronc qui avait 23 ans, chantait : "700 millions de chinois, et moi, et moi..." - Nombre de Chinois multipliés par 2, et davantage en 2019.... C'était la "guerre froide", période de fortes tensions géopolitiques entre d'une part les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest et d'autre part l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses États satellites formant le bloc de l'Est.

Multi-dimensionnelle, davantage portée par les différences idéologiques et politiques entre les démocraties occidentales et les régimes communistes que par des ambitions territoriales. Elle a de fortes répercussions dans tous les domaines : économique, culturel, scientifique ou encore sportif et médiatique.

En 1961, Vostok 1 est le premier vol spatial habité de l'histoire spatiale et la première mission du programme Vostok. Le vaisseau soviétique Vostok 3KA – les vaisseaux spatiaux sont entièrement automatisés et les cosmonautes doivent essentiellement avoir un rôle d'observateur - est lancé le 12 avril 1961 depuis le cosmodrome de Baïkonour avec à son bord le cosmonaute Youri Gagarine( 1,58 m). Après avoir bouclé une orbite sans rencontrer de problème, le vaisseau effectua une rentrée mouvementée mais atterrit sans encombre dans la région de Saratov. Il a effectué une orbite, en 108 minutes (Périgée : 169 km- Apogée : 315 km).

Personne d'autre que les russes impliqués dans le programme spatial n'a assisté à l'événement, ni avant, ni pendant, ni après. L'exploit a seulement été mondialement médiatisé à posteriori... Les septuagénaires d'aujourd'hui avaient moins de 16 ans.

Vostok 1 traduisait la supériorité du programme spatial soviétique dirigé par Sergueï Korolev sur le programme américain. En réaction à ce succès exploité habilement par la propagande soviétique, le président John F. Kennedy lancera le programme Apollo destiné à poser un équipage sur la Lune. Située à 384 000 km...

Youri Gagarine a été victime d'un étrange accident d'avion militaire, en mars 68.

Il n'a pas pu être témoin de l'exploit lunaire accompli un an plus tard, auquel la planète entière, éblouie et sidérée, a assisté quasiment en direct ! Les images diffusées sur les téléviseurs étaient certes un peu floues, le son inaudible, mais assorties de commentaires emphatiques, dithyrambiques, fascinants. Instant magique, inoubliable !

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/le-monde-a-suivi-en-direct-la-mission-apollo-11-vers-la-lune_134523

Plus rien ne nous surprenait. Nous venions de voir au cinéma "2001, L'odyssée de l'espace" en 1968. Kubrick conçut HAL 9000 sous l'aspect plutôt rassurant initialement d'un calculateur central tel qu'on en trouvait à l'époque dans les banques et les compagnies d'assurance, matérialisé visuellement par la présence des caméras à bord du Discovery, évoquant un œil rouge parfaitement circulaire, y ajoutant des moniteurs vidéo où scintillent des graphiques épurés ; surtout, il lui conféra la voix d'un acteur canadien de théâtre, Douglas Rain, prenant ainsi le contre-pied des clichés de la science-fiction, avec le risque que cela paraisse incongru en étant trop éloigné des représentations conventionnelles d'une intelligence artificielle. Or, à l'époque, où la synthèse vocale n'existait pas, le surgissement soudain de cette voix british d'un pupitre de contrôle de type IBM 360 était saisissant.

Ils ont donc atteint la lune, filmé les premier pas de l'homme (Neil Amstrong) avec un matériel rudimentaire, résistant aux radiations et aux températures extrêmes.

https://www.oezratty.net/wordpress/2009/les-camras-dappolo-11/

Cependant, les bandes vidéos originales, ainsi que les négatifs photographiques, n'auraient pas fait l'objet de soins particuliers, ni d'un stockage en lieu sûr, la NASA affirme les avoir "égarés". Jetés, réutilisés, vendus, même pas archivés comme des photos de famille ! Quelle désinvolture... !

https://www.numerama.com/sciences/437373-ouf-des-ingenieurs-ont-sauve-les-enregistrements-de-lequipage-dapollo-11.html

Les trois vaillants cosmonautes sont parvenus à franchir sans encombre la zone de radiation cosmique (Ceinture de Van Allen) :

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-ceintures-van-allen-1000/)

qui entoure la terre, de 1300 km à 60 000 km au-dessus de la surface, considérée depuis comme infranchissable pour quelque être vivant que ce soit... Une semaine plus tard, ils sont rentrés sains et saufs.

La Station Spatiale Internationale – ISS – lancée en 1998, sur laquelle une soixantaine de cosmonautes de diverses nationalités se sont relayés en 20 ans, culmine à 420 km d'altitude. Aucun humain, depuis les missions Apollo de 1969 à 1972, ne s'est aventuré au-delà... Par manque de moyens pour financer ce projet pourtant devenu international, mondial, affirme-t-on.

A titre de comparaison, le coût des missions Apollo serait d'environ 25 milliards de $ pour les USA exclusivement, la récente guerre d'Irak a englouti à elle seule 3000 milliards.

La Lune, à environ 385 000 km, n'a jamais été revisitée, sauf par des engins automatisés : satellites, sondes, télescopes, etc.

Le nouvel objectif, c'est Mars, dont la distance de la terre varie de 55,7 à 401,3 millions de kilomètres... (Sept satellites artificiels orbitent actuellement autour de Mars, dont cinq sont encore en fonctionnement, soit davantage d'engins que pour tout autre objet du Système solaire hormis la Terre.)

N'empêche.... !

On a marché sur la lune, on a fait l'aller-retour sans problèmes, on y a fait des films et des photos, on en a rapporté des fragments minéraux, etc.

Et on a perdu les documents originaux, ainsi que les moyens techniques permettant de renouveler la prouesse.

Étonnant, non ?