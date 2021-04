198 méthodes d’actions non violentes

Certains se demandent encore quoi faire pour lutter contre le pouvoir, échapper à un possible vaccin obligatoire ou encore ne pas subir l’omnipotence de l’Etat dans sa vie.

Si vous êtes en désaccord avec la situation actuelle, il n’y a pas 36 000 solutions :

soit vous vous résignez par impuissance ou confort, soit vous vous en allez vers d’autres cieux voir si l’herbe y est plus verte, soit vous entrez en lutte active d’une manière qui ne vous mettra pas en directement en danger.

C’est ce troisième point que nous allons voir aujourd’hui, mais il n’y a pas de mauvais choix tout cela dépend de votre âge, de vos responsabilités, de votre niveau d’agacement…

Nous avons en tout cas à notre disposition tout un arsenal « d’armes non violentes » conceptualisé, testé et approuvé. Vous trouverez ci-dessous 198 d’entre eux, classés en trois grandes catégories : protestation et persuasion non violentes, non-coopération (sociale, économique et politique) et intervention non violente.

Une description et des exemples historiques de chacun peuvent être trouvés dans le volume 2 de The Politics of Non violent Action du fameux Gene Sharp qui a influencé de nombreux mouvements protestataires dans le monde. La liste suivante est une traduction de l’Institution Albert Einstein fondé par Gene Sharp lui-même.

Ces préceptes sont notamment repris dans les révolutions de couleur dans le monde entier, par l’Open Society Institute de George Soros, la CIA, la National Endowment for Democracy, etc.

Autrement dit, et pour être très clair, ce sont les armes de l’ennemi : inspirez-vous en.

Les méthodes de protestation et de persuasion non violentes

Déclarations formelles

1. Discours publics

2. Lettres d’opposition ou de soutien

3. Déclarations publiques d’organisations et d’institutions

4. Déclarations publiques signées

5. Déclarations d’acte d’accusation et d’intention

6. Pétitions de groupe ou de masse

Communications avec un public plus large

7. Slogans, caricatures et symboles

8. Bannières, affiches et supports de communication

9. Dépliants, brochures et livres

10. Journaux et revues

11. Internet, radio et télévision

12. Écritures affichées dans le ciel ou par terre

Représentations de groupe

13. Pression sur les députés

14. Faux prix/award satiriques

15. Lobbying de groupe

16. Piquet de grève

17. Simulations d’élections

Actes publics symboliques

18. Affichage de drapeaux et de couleurs symboliques

19. Port de symboles

20. Prière et culte

21. Remise d’objets symboliques

22. Déshabillage de protestation

23. Destruction de biens personnels

24. Lumières symboliques

25. Affichage de portraits

26. Peindre en guise de protestation

27. Nouveaux signes et noms

28. Sons symboliques

29. Réclamations symboliques

30. Gestes grossiers

Pressions sur les individus

31. [Hauts] fonctionnaires

32. Railleries des responsables locaux/politiques

33. Fraternisation

34. Veillées

Drame et musique

35. Sketches et farces humoristiques

36. Représentations de pièces de théâtre et de musique

37. Chant

Processions

38. Marches

39. Parades

40. Processions religieuses

41. Pèlerinages

42. Cortèges de voitures

Honorer les morts

43. Deuil politique

44. Funérailles simulées

45. Funérailles démonstratives

46. ​​Hommage sur les lieux de sépulture

Assemblées publiques

47. Assemblées de protestation ou de soutien

48. Réunions de protestation

49. Réunions camouflées de protestation

50. Enseignements

Retrait et renoncement

51. Abandons

52. Silence

53. Renoncer aux honneurs

54. Tourner le dos

Les méthodes de non coopération sociale

Ostracisme des personnes

55. Boycott social

56. Boycott social sélectif

57. Boycott sexuel

58. Excommunication

59. Interdit

Non-coopération avec les événements sociaux, les coutumes et les institutions

60. Suspension des activités sociales et sportives

61. Boycott des affaires sociales

62. Grève étudiante

63. Désobéissance sociale

64. Retrait des institutions sociales

Retrait du système social

65. Rester à la maison [on fera plutôt l’inverse aujourd’hui]

66. Absence totale de coopération personnelle

67. « Fuite » des travailleurs

68. Sanctuaire

69. Disparition collective

70. Émigration de protestation

Les méthodes de la non coopération économique : le boycott

Actions des consommateurs

71. Boycott des consommateurs

72. Non consommation de biens boycottés

73. Politique d’austérité

74. Retenue des loyers

75. Refus de louer

76. Boycott national des consommateurs

77. Boycott international des consommateurs

Action des travailleurs et des producteurs

78. Boycott des travailleurs

79. Boycott des producteurs

Action des intermédiaires

80. Boycott des fournisseurs et des manutentionnaires

Action des propriétaires et de la direction

81. Boycott des commerçants

82. Refus de louer ou de vendre une propriété

83. Arrêt de travail

84. Refus de l’assistance industrielle

85. Grève générale des commerçants

Action des détenteurs de ressources financières

86. Retrait des dépôts bancaires

87. Refus de payer les frais, cotisations et cotisations

88. Refus de payer des dettes ou des intérêts

89. Séparation de fonds et crédit

90. Refus de recettes

91. Refus de l’argent d’un gouvernement

Mesures prises par les gouvernements

92. Embargo national

93. Liste noire des commerçants

94. Embargo international sur les vendeurs

95. Embargo sur les acheteurs internationaux

96. Embargo sur le commerce international

Les méthodes de la non coopération économique : la grève

Grèves symboliques

97. Grève de protestation

98. Sortie rapide (coup de foudre)

Grèves agricoles

99. Grève paysanne

100. Grève des ouvriers agricoles

Grèves des groupes spéciaux

101. Refus du travail imposé

102. Grève des prisonniers

103. Grève des artisans

104. Grève professionnelle

Grèves industrielles ordinaires

105. Grève des établissements

106. Grève de l’industrie

107. Grève de sympathie

Grèves restreintes

108. Grève détaillée

109. Grève de butoir

110. Grève de ralentissement

111. Grève du zèle

112. « Malade »

113. Grève par démission

114. Grève limitée

115. Grève sélective

Grèves multi-industries

116. Grève généralisée

117. Grève générale

Combinaison de grèves et de fermetures économiques

118. Hartal (grèves + fermeture des bureaux, magasins, etc.)

119. Arrêt économique

Les méthodes de non coopération politique

Rejet de l’autorité

120. Retrait total ou retrait d’allégeance

121. Refus de soutien public

122. Littérature et discours prônant la résistance

Non-coopération des citoyens avec le gouvernement

123. Boycott des organes législatifs

124. Boycott des élections

125. Boycott des emplois et des postes gouvernementaux

126. Boycott des ministères, agences et autres organes du gouvernement

127. Retrait des établissements d’enseignement publics

128. Boycott du gouvernement

129. Refus d’assistance aux agents d’exécution

130. Retrait de ses propres signes et marques

131. Refus d’accepter des fonctionnaires nommés

132. Refus de dissoudre les institutions existantes

Alternatives citoyennes à l’obéissance

133. Observation lente et réticente

134. Non obéissance en l’absence de supervision directe

135. Non obéissance populaire

136. Désobéissance déguisée

137. Refus d’un rassemblement ou d’une réunion pour se disperser

138. Grève sur le tas (grève avec occupation)

139. Non coopération avec la conscription et la déportation

140. Se cacher, s’évader et user de fausses identités

141. Désobéissance civile aux lois « illégitimes »

Action du personnel gouvernemental

142. Refus sélectif d’assistance de la part d’aides gouvernementaux

143. Blocage des lignes de commandement et d’information

144. Blocage et obstruction

145. Non-coopération administrative générale

146. Non-coopération judiciaire

147. Inefficacité délibérée et non-coopération sélective des agents d’exécution

148. Mutinerie au niveau national

Action gouvernementale

149. Contournements et retards quasi juridiques

150. Non coopération des unités gouvernementales constituantes

Action gouvernementale internationale

151. Changements dans les représentations diplomatiques et autres

152. Retard et annulation d’événements diplomatiques

153. Retrait de la reconnaissance diplomatique

154. Rupture des relations diplomatiques

155. Retrait d’organisations internationales

156. Refus d’adhésion à des organismes internationaux

157. Expulsion de la communauté internationale les organisations

Les méthodes d’intervention non violente

Intervention psychologique

158. Auto-exposition aux éléments

159. Le jeûne ou la grève de la faim

160. Procès inversé

161. Harcèlement non violent

Intervention physique

162. S’asseoir en groupes sur la voie publique

163. Rester debout sur la voie publique

164. Protester en voiture, moto, vélo

165. Patauger en groupe s’il y a un point d’eau

166. Prise de position d’un bâtiment administratif, public ou autre

167. Prière collective

168. Raids non violents

169. Raids aériens non violents

170. Invasion non violente

171. Interjection non violente

172. Obstruction non violente

173. Occupation non violente

Intervention sociale

174. Création de nouveaux schémas sociaux

175. Surcharge des installations

176. Bloquer les rues de la ville avec des voitures vidées d’essence

177. S’exprimer

178. Théâtraliser la guérilla

179. Autres institutions sociales

180. Autre système de communication

Intervention économique

181. Grève inversée (construction, nettoyage, aide quelconque…)

182. Grève de maintien

183. Saisie non-violente de terres

184. Défi des blocus

185. Contrefaçon à motivation politique

186. Achat préventif

187. Saisie d’actifs

188. Dumping

189. Mécénat sélectif

190. Marchés alternatifs

191. Alternative systèmes de transport

192. Autres institutions économiques

Intervention politique

193. Surcharge des systèmes administratifs

194. Divulgation d’identité des agents secrets

195. Demande d’emprisonnement

196. Désobéissance civile aux lois « neutres »

197. Travail sans collaboration

198. Double souveraineté et gouvernement parallèle

Conclusion

Il n’y a aucun scrupule à avoir quant aux moyens utilisés, vu qu’en face ils usent déjà de tous les coups bas.

Certaines de ces propositions sont illégales et je vous encourage à respecter la loi bien entendu.

Participez à la désobéissance de façon individuelle et sur votre entourage et ce sera déjà pas mal.

Agir au niveau local sera plus bénéfique d’attendre les élections, la révolution ou autre utopie.

Franck Pengam

