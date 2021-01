1984 : 8 prédictions d’Orwell qui se sont réalisées

Vous faites une une grosse omission sur les dispositifs de surveillance. Un OS non libre (Windows ou autre) est un dispositif de surveillance, surtout si on lui ajoute un anti-virus, chargé (pour votre bien) de contrôler tous vos accès pour vous « éviter » d’attraper un méchant virus. En fait, on crée un OS minable, on crée les virus aussi (sans le dire), et soit on vous détruit l’OS qu’on vous a vendu (si vous ne vous « protégez » pas), soit on vous surveille avec un anti-virus (qui vous bouffe une part importante de la puissance de votre machine et un peu de votre bande-passante pour rapatrier vos données aux USA).



Je crois que Richard Stallman a d’ailleurs dit : « soit vous utilisez des logiciels libres et vous contrôlez votre machine soit vous utilisez des logiciels propriétaires (code non ouvert) et c’est la machine qui vous contrôle ».

La solution c’est quand même d’arrêter de payer pour de la m.... et de passer sous un OS libre.