1er janvier 18, votre prêt immo vous enchaîne à votre banque pendant 10 ans

Qui agressent les lanceurs d’alerte ? Ceux qui ont été dénoncés pour leurs malversations frauduleuses, ou les pigeons qui ont tout perdu ?





Permettez-moi de vous raconter une histoire récente. Ca se passe en Belgique. Une organisation qui permet à chacun de devenir millionnaire dans le mois, donnait une conférence. Champagne, paillettes, Mercedes, tout était fait pour hypnotiser le public.





Le public qui était venu, c’était plutôt de pauvres gens dans tous les sens du terme. Ils étaient subjugués par des beaux parleurs qui leur promettaient une villa sur la côte, une Ferrari, et tout et tout.





Comment ? En recrutant des amis qui allaient recruter d’autres amis, etc. Tout ceci pour placer de l’argent à 5% d’intérêt par semaine (l’offre est tout à fait authentique). Il n’y avait pas de secret sur le système, c’était une belle pyramide de Ponzi doublée d’un système de vente exponentiel. Une escroquerie classique.





Deux étudiants avaient décidé de venir à la réunion, de poser des questions précises pour dénoncer cette escroquerie.





Ils se sont fait conspuer, huer, maltraiter insulter et se sont fait mettre dehors sans ménagement.





Par qui ? Les organisateurs ? Non, ils n’ont pas sourcillé. Le service d’ordre ? Il n’a pas bougé non plus.





Ce sont les participants qui les ont foutu dehors. Ceux là même qui allaient se faire bouffer leurs quelques économies dans un système où, en plus, ils perdraient tous leurs amis.





Ce sont ceux là que ces braves étudiants ont voulu protéger.





Le message inconscient de ces braves pigeons était : « mais laissez-nous rêver, laissez nous croire à quelque chose... »





Ceci est totalement authentique.





Je connais le même phénomène depuis 8 ans pendant lesquels j’ai informé et expliqué les arnaques bancaires.





Je n’ai jamais eu de problème avec mes adversaires les banquiers (sauf 2 procès en cours).





Toutes les critiques à mon encontre venaient de consommateurs et de clients des banques.





Ne touchez pas au système établi !!!