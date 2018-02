(2) : Le « Moscou Paris » est arrivé, ce froid polaire pose problème aux humains... aux animaux et aux véhicules !

Il nous vient de Sibérie, et oui c'est le fameux courant polaire que l'on nomme le « Moscou Paris », et cette info est reprise en boucle en ce moment par les différents médias.

Le courant « Moscou Paris » : kézako ?

Les météorologues, lorsqu'ils évoquent ce courant d'air froid, utilisent le terme de « Vortex polaire ». Pour en savoir plus sur ce courant froid qui va souffler à partir du début de cette semaine, en lisant l'article du journal la Libre Belgique vous aurez tous les éléments pour comprendre son origine et son fonctionnement : l'article, Concernant le terme Vortex polaire, regardez aussi la définition que donne : Wikipédia.

Ses conséquences sont une chute brutale et importante des températures,... et en France des températures ressenties de moins 25° sont annoncées par endroits : résultats Google.

Pour résumer, pendant toute la durée de cet épisode de grand froid, nous devons nous attendre à quelques désagréments, même que pour certains comme les SDF ces derniers risquent d'être dramatiques !

En France, en hiver il y a encore hélas trop de personnes qui souffrent du froid !

Le scandale c'est que la France, qui est pourtant décrite comme étant un pays riche, compte tout de même 8 millions de personnes qui en hiver souffrent du froid. Ces personnes sont en général celles qui sont en précarité et certaine personnes âgées : Résultats Google.

Face à cette vague de froid qui arrive, la question des sans-abris est très très préoccupante, car un comptage effectué dans la nuit du 15 au 16 février par 1700 bénévoles lors de la Nuit de la Solidarité a révélé qu'il y a plus de 3600 personnes qui dorment dans la rue à Paris : source, autres résultats Google : là... Affaire sérieuse à suivre à savoir comment les pouvoirs publics seront capables de gérer cette dramatique situation.

Le comportement du corps humain face au grand froid !

Face au grand froid, nous somme inégaux, les enfants, les adultes (les hommes ou les femmes), les personnes âgées, les malades et bien portant ne réagissent pas pareils. Pour en avoir la confirmation, je vous invite à lire cette page du journal Sud Ouest,... et certainement vous trouverez des infos très intéressantes : la page !

L'alimentation par grand froid !

Sur ce sujet, beaucoup de choses sont dites, comme par exemple la plus répandue, il faut manger plus et plus gras, boire une peu d'alcool pour se réchauffer, etc., etc.

Alors quand exactement ? Pour y répondre, il est bon de demander l'avis des spécialistes, donc sur ce sujet, je vous place les résultats que l'on peut trouver dans Google, mais l'idée reçue qu'il faut manger plus et plus gras est battue en brèche,... alors prenez votre temps et faites vous même votre menu : Résultats Google.

A l'intérieur des habitations, quelques astuces et quelques règles de bon sens à observer !

Il est sûr que par grand froid, il vaut mieux revêtir un bon pull de laine qu'un simple tee-shirt, et mettre par exemple des grosses chaussettes que des socquettes d'été,... ou bien changer quelque peu certaines choses comme devant vos ouvertures, remplacer vos voilages légers par d'autres bien plus épais pour réduire le désagréable effet de froid dû au transfert thermique (de vieilles couvertures peuvent bien faire l' affaire,… ou s'équiper de rideaux isolant thermique qui sont utiles toute l'année, car ces derniers isolent également des chaleurs d'été). Sur le web, il y a des astuces à découvrir. Résultats : Google.

Pensez également à bien isoler vos compteurs d'eau, et autres canalisations d'eau.

Vêtements : Adopter la technique du mille-feuilles

Le conseil pour les vêtement en hiver, c'est la tactique des habitants qui vivent dans les régions polaires, multiplier les couches de vêtements, l'air entre les couches sert d'isolant. Sur le web, il est possible de trouver bien d'autres astuces : 1, et autres résultats Google.

Et comme ce slogan : « Sortez couverts » !

Souvenirs souvenirs,... Les terribles hivers 1954,... et 1956 !

J'ai déjà connu des hivers rudes, comme : l'hiver 1953/54, et ensuite : celui de hiver 1955/56.

A ces époques, j'avais 16 ans et 18 ans, j'étais l’aîné, d'une fratrie de 8 enfants, et je demeurais chez mes parents dans la banlieue de Roanne (42), et comme mon père travaillait à l'arsenal ARE de Roanne, nous logions dans des cités de l'usine. Les bâtiments étaient faits avec des murs en moellons parpaing de 20 cms, juste un crépi sans isolation ! Pour chauffer uniquement un petit poêle à charbon, le matin le premier travail pour sortir dehors, c'était de se saisir d'une petite hache pour briser la glace qui c'était formée pendant la nuit en bas de la porte, et qui bien entendu bloquait cette dernière !

Autre anecdote, pour travailler, j'allais à Roanne à bicyclette (5 kms un aller), je n'avais pas de caleçon long sous mon pantalon, alors, je m'étais le bas de mon pyjama. Plusieurs fois le soir en rentrant du travail vers les 18 heures 30. Il faisait moins 20°, certains jours un vent du Nord soufflait, je ne sais pas combien était la température ressentie, j'avais tellement froid à ma zigounette,... ben que j'ai dû l'entourer avec mon mouchoir !!

Bien plus tard, en hiver 1965, j'étais flicard en service au tunnel du mont Blanc à Chamonix, j'avais une 2cv de l'époque en bon état mais qui couchait dehors, les matins le démarrage, c'était mission impossible,.. vers les midi oui ! Pour les voitures qui ne démarraient pas, la routine des garagiste du coin c'était de remorquer le véhicule immobilisé jusqu'à leurs garages qui étaient chauffés,... et attendre un peu !!

La vague de froid qui va arriver : questions sur « le comportement » de nos voitures, et sur les conditions de la circulation routière ?

Pendant les deux hivers très froids que je viens de citer, à l'époque la densité des voitures qui circulaient était nettement moindre que celle qui circulent actuellement. Les véhicules étaient rustiques, sans électronique embarqué,... alors avec ce grand froid, comment vont se comporter nos voitures modernes, donc attendons la fin de cette période pour faire un état des lieux !

Pour tous les véhicules, les conseils pour les périodes à températures négatives !

Que les voitures soient anciennes ou bien modernes, avec le froid les joints des portières collent à la carrosserie. Pour que ceci ne se produise pas, vous devez en prévention badigeonner tous les joints de sa voiture (portières et coffre) avec de la glycérine, de la cire de bougie, du savon de Marseille ou encore du talc. Toutes ces matières empêcheront le caoutchouc de coller au métal. En hiver, il existe bien d'autres astuces pour faciliter la vie des automobilistes, certaines sont préventives, et d'autres ont une action immédiate : Source, je confirme, mais néanmoins étant un vieux automobiliste, je rajoute ces éléments : une ou des couvertures ou couettes, seau de gravillons, pelle pliante, ou un pelle normale avec un manche que vous avez raccourci, elle tiendra moins de place) corde, chaînes, chaussettes neige, victuailles qui se conserve (gâteaux, etc., boisson comme bouteille d'eau). Cette liste peut faire sourire, mais peut-être qu'ils risquent un jour ou une nuit de vous être d'un grand secours. Personnellement comme j'ai demeuré plusieurs années en zone de montagne, tous m'ont servi un jour !

Astuces simple si votre serrure de voiture est gelée,... et son pare-brise givré !

En période de grand froid, les serrures des voitures gèlent, pour éviter ceci le meilleur moyen est d'anticiper : les solutions,... mais si vous êtes pris de court, vous pouvez dégivrer la serrure en chauffant la clé avec un briquet,... et uniquement réservé aux hommes,... urinez dessus très efficace !

Pour le pare-brise, les solutions sont : ici, et : là.. mais attention, votre bombe de dégivrage, votre raclette ne doivent pas se trouver à l'intérieur de votre voiture (serrure gelées) mais à la portée de main !

Question : conséquences du froid sur les batterie des véhicules ?

Si votre véhicule est récent et donc bardé d’électronique, prenez certaines précautions, car si avant on pouvait sans problème sortir la batterie de son compartiment, aujourd’hui, il est prudent de ne pas la démonter. C’est donc un chargeur mobile (type floating) qui doit venir à la batterie, autre : Source.

Car contrairement à ce que l'on pense généralement, une batterie se décharge plus vite à 30°C qu'à 7°C. A cette dernière température, le taux de décharge sera de 10 % après sept mois d'inactivité. Alors que par 19°C de température ambiante, le taux de décharge atteindra 30 %, contre 60 % à plus de 30°C. Voire 90 % en cas de très fort taux d'hygrométrie : Source Bosch. Ceci étant dit, Les températures basses réduisent l’efficacité des réactions chimiques à l’intérieur de la batterie de voiture. Lorsqu’elles avoisinent le 0°C, la batterie nickel-fer (ou d’une autre technologie) peut perdre jusqu’à 30% de ses capacités, tout en gagnant paradoxalement en résistance. Ce facteur entraîne une réduction de la puissance de démarrage lorsque le froid est trop conséquent. Une batterie déchargée est également plus sensible au froid, qui risque d’endommager les composants internes : Source, autres résultats : Google.

Attention si sur les anciennes voitures, il était possible d'enlever la nuit la batterie de sa voiture pour la protéger du froid (j'ai souvent utilisé ce système)... maintenant avec le voitures récentes, et tout son électronique embarqué, débrancher la batterie n'est pas recommandé voire parfois même proscrit,... idem en utilisant l'apport d'une batterie externe via des câbles de démarrage. Sur le web tout est son contraire est dit, par précaution, il vaut mieux demander à un électricien auto ou à son concessionnaire. Par contre pour les véhicules où cela est permis, quelques photos et autres schémas sur la façon d'opérer : là.

Autres astuces : Pour démarrer plus facilement par grand froid, c'est de placer une vieille couverture (bien tendue) sur le moteur. Pour l'installer attendre que celui-ci refroidisse un peu, par grand froid, vous n'aurez pas longtemps à attendre, Le frein à main une fois serré, le câble de ce dernier peut geler dans sa gaine,... alors il vous sera impossible de le desserrer !! Les pneus dans la neige : l'idéal ce sont les pneus hiver, pour les pneus classiques : « on les dégonfle légèrement ou pas » ? Deux avis s’affrontent , ceux qui sont pour, et bien entendu ceux qui sont contre : Résultats Google (voir en bas de page : Recherches associées) Perso, je suis pour, car c'est un peu la technique du passage « dunes de sable »,... même que maintenant les véhicules de rallyes raides ont un système automatique de gonflage dégonflage de leurs pneus : Source !

Grand froid et gas-oil : Bien que les pétroliers tiennent compte des températures pour leur « fabrication » de leurs gas-oil en hiver (les additifs du gas-oil d'été sont différents à celui d'hiver),... néanmoins l'utilisation d'un additif acheté dans le commerce est parfois commandé : Source, autres.

(Pour info, le froid joue également un rôle négatif important sur les téléphones portables, certains modèles « peinent » à partir de moins 5°... et « rendent l'âme » à moins 10° : Source.)

Enfin pour terminer évoquons le derniers embouteillages monstres (plus de 700 kms) qui ont été occasionnés suite aux chutes de neige dans la première semaine de février, résultats : Google. Plusieurs automobilistes bloqués ont dû passer la nuit dans leurs voitures, la température extérieure était autour de 0°, ceux qui avaient des véhicules à moteurs thermiques, ont pu faire fonctionner de temps en temps leurs chauffages,... mais quid pour ceux qui avaient des voitures 100% électrique ou bien hybride (perso, j'ai depuis juillet une Toyota Yaris hybride, eh bien en stationnement, il est impossible de faire fonctionner le moteur thermique et ainsi de pouvoir bénéficier du chauffage de la voiture, de cette façon en cas ou une personne ayant ce type de voiture serait bloquée sur une route en raison des conditions climatiques et obligée de passer la nuit dans ma voiture, dure dure sera celle-ci, d'où l'avantage d'avoir à portée de main vêtements chauds, couettes, nourriture et si possible bouteille thermos !

Je viens d'évoquer les voitures 100% électriques, comment vont se comporter ces dernières, car avec ces températures polaires, et en utilisant le chauffage pour réchauffer tant que se peut l'intérieur,... quid de l'autonomie kilométrique ?

Le grand froid : son effet sur les animaux domestiques !

Bien évidemment que le froid agit sur nos compagnons, sur le web, il y a moult conseils : là.

... et sauvages !

... sur ce sujet, je prépare un article spécifique, donc, je le présenterai plus tard.

Infos concernant les délestages électriques !

Nous le savons, en cas de grand froid, un programme de délestage électrique est prévu, cette opération est pilotée par les DREAL. Voir le pourquoi de la chose, et d'autres infos : ici,

Il y a également les moyens d'économiser, de réduire et optimiser sa consommation électrique. Résultats : Google.

Alors les causes de cet épisode de grand froid ?

Depuis une semaine, aux télés, c'est une succession d'experts, tous évoquent le réchauffement climatique qui met en cause le nombreuses activités des hommes comme par exemple l'utilisation des énergie fossiles, rejet du CO2 etc etc.

Quelques siècles plus tôt, nous avons eu le Petit âge glaciaire (début du XIVe siècle fin du XIXe siècle), là le responsable était l'éruption d'un volcan en une île d'Indonésie en 1257, puis plus tard par celui de du Tambara sur une autre île d'Indonésie en 1815 : Wikipédia.

Mais pour Moscou/Paris, selon des scientifiques, le réchauffement de l’atmosphère actuelle (selon moi synonyme de réchauffement climatique) en serait la cause principale : source.

Conclusion :

Vous venez de lire mon article, je pense que vous aviez déjà connaissance des infos que j'ai placées,... mais aussi que vous en avez appris des nouvelles. J'espère également que parmi les réponses qui seront données à l'article, ensemble nous puissions en profiter et ainsi approfondir nos savoirs réciproques !

Gilbert Spagnolo dit Papy.