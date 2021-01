20 janvier - On dirait que c’est … une prison !

On dirait que c'est …

une prison !

Aye Yaille Yaille !

Mais où donc en sommes-nous ?

Le virus mortel ne cesse de faire des … positifs !

Et le fringant Biden est sur le point de se faire … assermenter !

Ah ! oui ! Vraiment ?

Mais quelle ambiance ! C'est à en perdre la tête, à s'en arracher les cheveux, à virer fou. Oui, fou ben raide !

En France, aux États-Unis, au Québec, partout dans le monde occidental "civilisé" et facks checkqué, les médecins qui parlent se font fermer la gueule solidement et même menacer d'être radié et même parfois menacer encore pire par certains prêtres qui vouent un respect peut-être même un peu "lucratif" aux grandes églises pharmaceutiques. Bien sûr, les pires agressifs s'enveloppent dans le "bien", bien établi et cette "vérité" digne de la secte où rien ne doit être remis en question.

Ouf ! Nous ne sommes pas sortis du bois !

Et ceux qui tentent de revenir vers un monde où le droit de parole est un droit et où la démocratie respecte l'opinion et de la volonté du peuple sont rapidement dépités.

La fraude et le mensonge remplacent la justice et la réalité. Les piliers de la démocratie sont ébranlés, voire détruits. La liberté d'expression bafouée. Le discours divergent INTERDIT. Nous vivons une sorte d'inquisition trois point zéro (3.0). Une inquisition de haut niveau où les techniques numériques et psychologiques sont exploitées à fond. Totalement À FOND.

Le peuple minus affronte les Bigs ! Big pharma, Big tech, Big portefeuille, Big gueule, Big image, Big philanthrope et tous les Bigs Bigs. Un monde de Bigs hypocrites, Bigs menteurs, Bigs crosseurs. Aussi de Bigs criminels qui peuvent tuer massivement sans aucun état d'âme, comme ils ont fait en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et un peu partout où ils "protègent" leurs intérêts ! Oui, des Bigs prédateurs, Bigs voleurs qui se foutent de prendre le bien des plus démunis.

Nous sommes dans un monde qui lève le cœur. Un monde qui fait vomir. Et aujourd'hui, ce monde est de plus en plus un monde d'oppression où les Êtres Humains ont de moins en moins voix au chapitre. Nos libertés sont enlevées, nos droits n'existent plus. La dictature policière a tous les droits. Elle peut entrer dans nos maisons pour nous battre avec le consentement et même l'encouragement de "nos" (! !!) gouvernements.

Notre semblant de démocratie est remplacé par cette dictature qui s'apparente au régime de l'Allemagne de l'Est où la dénonciation était récompensée et les citoyens sont surveillés comme du temps des nazis et de la Gestapo qui occupaient "le monde libre".

Heureusement, les sites moins populaires, comme ici sur AgoraVox, nous permettent encore de nous exprimer. Les Bigs ne les ont pas encore remarqués. C'est à la fois réjouissant et aussi un peu triste. Réjouissant de pouvoir s'exprimer et faire RÉFLÉCHIR et triste de voir qu'on nous laisse encore le droit de nous exprimer parce que nos dommages sont "négligeables" puisque peu de gens nous lisent.

Internet était l'outil démocratique du millénaire. Il nous permettait de diffuser l'information facilement. Partout dans le monde nous pouvions rapporter ce qu'on vivait, ce qu'on VOYAIT par des photos, des vidéos, des enregistrements de toutes sortes. Et les canaux de diffusion tels YouTube, Facebook, Tweeter pouvaient nous permettre de rejoindre des millions de personnes. Mais v'lan !

Le bras droit de la propagande, « la censure » a sévi. Et v'lan ! Tous ceux à qui on permettait de tenir des propos interdits se sont vus fermer le clapet en moins de 24 heures.

Les nombreux lanceurs d'alertes, aujourd'hui identifiés comme de dangereux complotistes se sont vus retirer leur droit de parole. En plus de les démoniser, on les a fait disparaitre. La dictature mondiale mondialiste a même fait disparaitre le Président des États-Unis. L'un des hommes pourtant considérés comme étant l'un des plus puissants de la planète. C'est dire leur force !

NOUS SOMMES EN DICTATURE.

C'est indiscutable, c'est flagrant.

Le bon côté de cette calamité, c'est que de plus en plus le peuple se réveille.

Les grenouilles qui étaient confortables dans leur marmite se réveillent de plus en plus et mettent leur génie à trouver des solutions pour sortir de leur fâcheuse position. La chaleur de la folle dictature qui piétine allègrement droits et libertés et qui les fait mortellement cuire en transforme plusieurs, pas tous, mais plusieurs.

À trop laver les cerveaux, on finit par ne plus être en mesure d'endormir la douleur qu'on leur inflige et l'instinct du sens commun et des valeurs humaines fondamentales ressurgit. Ça fait toujours ça de pris !

La supposée élection du bidon Biden fut un coup pour tous ceux qui aspirent à un monde meilleur. J'en vois grimacer. Ce sont les conséquences du lavage de cerveau qu'ils subissent depuis cinq ans, chaque jour, chaque seconde sur tous les grands organes de diffusion.

Le sénile Biden N'A PAS ÉTÉ ÉLU.

C'est une fraude. Les preuves sont multiples et flagrantes.

Malgré ces preuves flagrantes de fraude, il semble que les fraudeurs tiennent le haut du pavé et donnent vraiment l'impression d'avoir gagné la guerre. On veut destituer le Président Trump même si près de 75 millions d'électeurs ont voté pour lui. On l'accuse, comme toujours, comme on l'accuse sans cesse depuis cinq ans, des pires intentions et des pires comportements. En propagande, il suffit de dire. De dire avec force. Et de trouver des gens d'apparence "crédibles" pour dire avec force. Et hop ! le tour est joué. On réussit souvent à éteindre la réalité et à la faire pratiquement disparaitre pour ne mettre en lumière que la diffamation frauduleuse. Mais la fraude peut-elle toujours ainsi gagner ?

Les fraudeurs vont-ils s'installer à la Maison Blanche avec la force de leurs odieuses méthodes frauduleuses ?

Le mensonge peut-il aussi facilement vaincre la vérité, vaincre la sincérité du peuple ?

La réalité a-t-elle si peu de poids !

Nous aurons une piste de réponse le 20 janvier, dans quelques jours.

Ce sera un moment de vérité. Nous serons fixés sur qui gagnera. Le mensonge ou la vérité.

Le dénouement est bien difficile à évaluer.

Ce qui est sûr c'est qu'il y a à travers les USA des millions de citoyens qui luttent pour que celui pour qui ils ont voté soit reconnu comme étant le véritable élu.

Ce qui est sûr, outre les propagandistes que l'on voit sur les grandes chaines de désinformation, il n'y a pratiquement pas de citoyens en faveur du bidon Biden. On peut trouver des anti-Trump, mais très peu, très très peu de partisans du sénile sniffeur de femmes et d'enfants.

Ce constat saute aux yeux.

Il semble aussi que Donald Trump n'est pas le type d'individu à baisser les bras et à abdiquer contre des malfaiteurs, des fraudeurs, des gens malhonnêtes, des pédophiles et des menteurs. Il est peu probable que Donald Trump donne raison à ces pourritures et quitte sans contester âprement ce vol électoral.

Aussi, nous l'avons tous vu lors de son mandat, les militaires américains lui vouent le plus grand respect. Il est leur commandant et ses soldats lui vouent non seulement obéissance, mais définitivement une admiration bien sentie. Donald Trump contrairement au sénile Biden a une armée pour le défendre.

Autre point d'une importance considérable, c'est ce dernier coup médiatique tenté contre Donald Trump. Tout le monde a vu que toutes les immenses foules que réunissait le Président Trump étaient toutes résolument pacifiques. D'ailleurs, Trump avait renommé ses "rallyes" comme étant des « PEACEFULL Protests ». Encore une fois, les preuves démontrant le coup monté contre Trump en infiltrant un groupe violent lors de cette immense manifestation pacifique du 6 janvier sont éloquentes. Il est évident que le Capitol avait réduit ses effectifs policiers pour faciliter l'intrusion des casseurs. Les vidéos tournées lors de l'invasion nous montrent non pas des policiers, mais des comédiens jouant très mal le rôle de véritables policiers. À 15 minutes du début, voyez ces images et ayez en tête que cette immense manifestation était prévue depuis des semaines et que le Capitol est l'un des lieux les mieux protégés des USA. Ça porte à réfléchir, n'est-ce pas ?

J'ai aussi vu les photos sorties du portable de Hunter Biden. Ouf ! Et re-ouf ! Hunter faisait la grosse vie dans la poudre blanche et la fumée craquante. Le tout dans une ambiance sexuelle à lui vider les testicules. L'âge et les liens familiaux importaient peu. C'était la débauche délurée avant tout et l'œil de dieu qui immortalisait ces moments de grandes jouissances ajoutait sans doute au plaisir. Disons que si Donald Trump nous montre quelques-unes de ces images et quelques-uns de ces vidéos sur écran géant pendant l'investiture du bidon Biden, cela pourrait ébranler un peu le légendaire puritanisme américain.

La famille du bidon Biden et le bidon lui-même n'ont rien de la Sainte Famille. Bidon pourrait en perdre son stylo qui lui sert à lui donner cette image du gars assuré de sa belle assurance.

Tout le monde a remarqué que Washington est devenu la ville la mieux gardée d'Amérique. Il y a au moins 15 000 militaires installés tout autour du Capitol. Et lorsqu'on voit ces clôtures surmontées de barbelées, on se demande si on protège le Capitol ou si on en fait une prison semblable à Guantanamo.

Ces clôtures vont-elles servir à protéger ceux qui sont au Capitol où à les emprisonner ?

Comme nous vivons dans un monde où la fiction est souvent dépassée par la réalité, j'ai l'impression que cette question n'est pas du tout farfelue.

En tout cas, sortez votre pop-corn et refaites votre réserve de papier-cul, le film risque d'être un très long métrage.

Allez, restons calmes et essayons de ne pas nous étouffer en jouissant de cette investiture qui fera l'Histoire.

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec