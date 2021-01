200 personnalités de la culture lancent un appel en faveur de la vaccination contre le Covid-19

Il semblerait que le monde de la culture-loisirs-distractions ait quelque chose d’important à nous faire comprendre.

Les français ont écouté et observé les responsables politiques, les scientifiques et les médecins. Beaucoup de ceux-ci ont insisté à juste titre sur l’importance de la confiance et de la responsabilité de chacun.

En même temps, ils se sont contredits en disant des choses très différentes à des moments différents ce que personne ne leur reproche. Par contre l’insistance à ne pas le reconnaître tout simplement les a naturellement très vite desservis.

Ils se sont contredits aussi entre eux, pas toujours dans des manières et des termes très courtois loin quelquefois des usages académiques dont on pensait qu’à un certain niveau de responsabilité cela faisait partie d’une déontologie partagée à fortiori lors d’une épidémie.

Chacun a pu constater aussi que selon une habitude maintenant installée les médias se contaminant les uns les autres semblent définitivement bénéficier d’une immunité permanente quant à une responsabilité quelconque concernant la qualité, la pertinence et la sûreté des informations déversées. Un trop-plein d’approximations et de contradictions difficiles à démêler dont l’effet est d’augmenter l’incertitude et le trouble. On aurait envie d’inventer des trophées en vue de récompenser toute cette imagination à se distinguer et ce savoir-faire sans toutefois perdre de vue la précarisation croissante du statut et des conditions de travail des journalistes qui alimentent les vedettes de plateaux. On aurait aimé accorder une mention spéciale au service public de l’information qui n’a pas encore compris qu’aux heures de grandes écoutes l’infantilisation est contre-productive.

Du coup, sans véritable visibilité ni réponses stables aux questions qui se posent, ayant acquis naturellement des anticorps nous protégeant de l’infantilisation et de la catéchisation en raison d’une longue exposition qui remonte à longtemps maintenant, ceux d’entre nous qui se revendiquent citoyens et en capacité opérationnelle, très majoritairement à jour de leurs vaccins obligatoires, se tiennent sur la réserve en vue de se construire au mieux un avis éclairé en dehors de l’intimidation, de la contrainte ou du panurgisme.

D’autres parmi nos concitoyens, saltimbanques (terme générique employé ici en son sens noble) de profession, ne voyant pas d’issue politique à leur problème d’activité et au blocage de leurs lieux de travail ont pensé qu’ils avaient un « exemple à donner » ainsi qu’une incitation « à réfléchir » à nous transmettre.

Bien entendu, individuellement, cette démarche ne leur apporte ni leur retire aucun talent. Cependant collectivement, en cordée hétéroclite d’un jour, impatients de reprendre au mieux leurs activités comme nous tous, ils auraient pu se douter que contourner le problème politique posé en préconisant de mettre un mouchoir sur nos prérogatives et responsabilités de citoyens une fois de plus comme dans un processus sans fin ne serait pas porté au meilleur de leurs mérites.

Une petite minorité se protège maintenant des aspirations démocratiques des peuples qui attendent des explications de leurs dirigeants en dehors des diversions apportées par l’amalgame si pratique en procès de complotisme et fake-news de tout ce qui mériterait d’être clairement exposé et explicité avec l’aide des médias dont c’est le rôle dans une démocratie. Je crois bien que cette attente maintenant parfaitement identifiée depuis des dizaines d’année ne sera pas satisfaite dans le cadre actuel qui a choisi méthodiquement d’éparpiller toute construction de consensus sur tout sujet d’ampleur afin de conserver la maîtrise des leviers effectifs des pouvoirs. Avec pour effet que, dans les moments cruciaux comme ceux que nous vivons, là où la solidité des gouvernants et la fiabilité des principes de pilotage devraient s’exprimer à plein, nous avons l’impression d’un pays gouverné par la rhétorique sauvé in extrémis par la compétence et le dévouement des professionnels en tous domaines qui tiennent au mieux la maison.