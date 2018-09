2018 et 2019. Années de tous les dangers pour la paix mondiale

@jjwaDal

Bah...A qui profite le crime ?





A ce qu’on nomme le NOM, qui n’en a plus que le nom mais qui s’accroche, un système industriel/financier et militaire euro/atlantiste, de premier abord...et en fin de compte à tous ceux qui en on profité et qui en profitent, de quelque manière que ce soit, et qui souhaitent en profiter davantage et acquérir plus pour consommer plus, et qui se trouvent donc impliqués et asservis dans ce système, du plus petit au plus gra,nd, du plus pauvre au plus riche...D’ou, l’oreille complaisante lorsque l’ennemi est désigné par les médias agents de ce système, , ennemi considéré sous le prisme déformant de l euro/atlantiste éducation/formatage





Pour ma part, ma fille est en Russie, c’est sa « maman ours », sa deuxième mère, un pays « dur » qu’il faut aimer avec le coeur pour le comprendre me dit elle, personnellement j’y ressens une profondeur et une beauté d’âme que je ne ressens qu’avec des souvenir en France, qui se désincarnent petit à petit, bref, je ne me fais pas d’illusion « it is the end » , aussi, quoiqu’il arrive, je suivrai le choix que me dicte mon coeur vers ma fille