2018 se termine dans l’incertitude, que nous réserve 2019 ?

En cette fin d'année 2018, lorsque nous dressons le bilan, le constat est inquiétant. Ces dernières années, la situation a empiré au niveau mondial. Tout progrès s’est avéré, à long terme, être nocif : Abus des réseaux sociaux, des médias (fake news), multiplication des attentats et des catastrophes naturelles. La liste est longue.

Lors de mes nombreuses rencontres avec les médias ces dix dernières années, je me suis efforcé d’expliquer que la sagesse de la Kabbale parlait du but de la vie. Elle explique comment vivre en harmonie, en symbiose avec la société. Par conséquent, son message ne change pas. Il s’agit de lois immuables et non de magie, et toute violation entraine une punition à tous les niveaux de la nature (minéral, végétal, animal et humain).

En 2006 à Berlin, lors des Tables Rondes, j’expliquais déjà que notre déséquilibre avec la nature venait de notre utilisation à outrance des ressources naturelles et que la réaction serait automatiquement des catastrophes écologiques. Ces dernières années, il ne se passe pas un mois sans inondations dévastatrices, ouragans, incendies, tremblements de terre, irruptions de volcans. Ces phénomènes sont le témoignage vivant que le moment est venu de changer notre attitude égoïste, sur consommatrice, car seul l’Homme - en ne se contentant pas uniquement de ses besoins indispensables- est le seul qui nuise à l’équilibre de la nature.

Il en est de même au niveau humain. Les vagues de migrants en Europe n’ont apporté que violence, montée du racisme et de la haine d’autrui. A Berlin, je précisais que la liberté de choisir où vivre devrait exister à condition que la migration soit dans l’intérêt général, que la contribution sociale des communautés existe et que si les gens choisissaient de migrer comme bon leur semblaient, cela n’était pas justifié.

Lors d’une interview donnée en France en 2011, après une série d’attentats en Egypte et Tunisie, j’ai affirmé que le déséquilibre s’amplifierait et conduirait à des attentats à Paris et que cela arriverait du jour au lendemain. Hélas, ce que j’annonçais s’est réalisé en 2015 à Paris, depuis, la terreur islamique n’a fait qu’augmenter en France et en Europe.

L’impasse dans laquelle se trouve la France (et à plus grande échelle, le monde) montre à quel point le déséquilibre a touché toute la société qui a perdu espoir, est en colère contre un gouvernement d’élites qui ne soucie que des intérêts des lobbies, au lieu de se préoccuper de l’intérêt général. Où sont passées les valeurs sociales de la République ? Le néolibéralisme les a décapitées.

L’égoïsme a désormais atteint son pic et le décalage entre les élites et le peuple a conduit à la mobilisation des gilets jaunes, des lycéens et étudiants, des infirmières, des agriculteurs, etc. La tension s’allègera peut-être avec les fêtes de Noël, mais elle pourrait repartir de plus belle en 2019.

Pour éviter la chianli ou la révolution, il convient donc d’écouter ce que la Kabbale a à dire : apprenez les lois de la nature, leur fonctionnement et vivez heureux, accomplissez-vous au sein d’une société qui apprécie et respecte votre contribution, et qui ne vous exploite pas.

Tout ceci nécessite de retourner sur les bancs de l’école et de consacrer tout son temps libre à réapprendre à vivre ensemble.