Le 3 janvier 2020, Donald Trump a probablement fait la plus grande gaffe de sa vie. Il ordonna l'assassinat du très respecté général iranien Qassem Soleimani. Par cette bévue énorme, Trump offre à ses opposants un cadeau inespéré. Un cadeau leur permettant de mieux l'attaquer. Trump qui se gargarise de Paix risque d'avoir provoqué une terrible guerre. Le Deep State guerrier va évidemment le tenir comme étant le grand responsable d'un possible conflit sanglant ainsi que de toute perte militaire pouvant survenir. On oubliera que ce sont ces hypocrites du Deep State qui sont les principaux assoiffés de guerre. Cette effroyable bêtise est un cadeau providentiel pour ces vautours (warmongers) qui rêvent depuis des années d'une guerre contre l'Iran. Ils l'obtiennent sans avoir à subir les reproches de l'avoir provoqué eux-mêmes. Par cet assassinat insensé, ce réel geste de guerre, Donald Trump met grandement en péril sa réélection. Il aura lui-même fait ce que ses adversaires tentent depuis des années de faire, c'est-à-dire, ternir son aura.

Janvier, l'année bascule une fois de plus.

C'est l'heure des bilans et des boules de cristal.

Qu'y a-t-il eu ?

Qu'y aura-t-il ?

Il est indéniable qu'à travers l'information occidentale, sur nos (sic) grands médias traditionnels de masse, le sujet dont on a parlé chaque jour et on pourrait dire à chaque bulletin de chaque heure du jour, fut ces "nouvelles" concernant le "terrible" Donald Trump.

Oh ! Il y a bien eu quelques brèves sur l'autre méchant Boris Brexit Johnson et sur ledit dictateur (sic) Poutine, mais la palme revient sans conteste à Donald Trump.

Eh ! Oui ! L'endoctrinement, cette technique qui consiste à répéter constamment qu'une situation, qu'une vision ou qu'un individu représente le mal a été systématiquement mise en pratique 24 par jour, 7 jours par semaine, toute l'année durant. Un endoctrinement systématique en opération depuis 2015 contre celui qu'il faut abattre dans l'esprit des gens, j'ai nommé, Donald Trump.

En 2019, le paroxysme de cet endoctrinement a été atteint. Il est maintenant clair qu'il y a des brigades, des clans bien établis, et une bonne partie de la population qui « hait » viscéralement Donald Trump. Ces « Trump's haters » [1] (haïsseurs de Trump) lui souhaitent les pires malheurs, non seulement de le voir se faire destituer (impeachment), ou se faire battre à la prochaine présidentielle, mais espèrent même le voir, lui et ses supporters, se faire littéralement tabasser. Plusieurs souhaitent littéralement sa mort [2], et ce, depuis même avant 2019 [3].

2019, révéla que cet endoctrinement [4] a développé dans plusieurs cas une nouvelle psychopathologie [5] qui se résume par ce sentiment viscéral intense [6], irrépressible et incontrôlable d'une haine totale envers ce président : le « Trump Derangement Syndrome (TDS) »[7].

Eh ! Oui ! Nous en sommes là.

Que de l'endoctrinement !

Nos médias refusent toujours de faire de l'information sérieuse et adulte concernant la présidence de Donald Trump. Ils persistent à nous offrir du discours puéril digne d'une cour d'école du primaire. Nos journalistes (sic) ressemblent à ces petites gangs qui dans une cour d'école s'acharnent sur un individu qui leur déplait.

Celui qui nous offre le meilleur exemple de ce type de discours absolument non journalistique et d'un ridicule puéril assumé est sans aucun doute notre Richard Latendresse (!) national [8] qui œuvre à LCN (TVA). Chaque soir, à 17h45, notre Latendresse (!) nous livre son dévolu contre sa victime préférée, Donald Trump. Il nous rapporte tout ce qu'il « perçoit » comme étant tous ces péchés impardonnables et ces comportements inappropriés du grand méchant Trump.

C'est totalement risible, ridicule, et surtout triste de voir qu'on nous abreuve de ce semblant d'information qui n'a pour objectif non pas de nous informer des politiques mises de l'avant par le gouvernement Trump, mais plutôt de nous le faire haïr, peu importe ses agissements.

Selon Latendresse (!) et tous nos braves propagandistes anti-Trump, ce gouvernement américain ne ferait absolument rien de bien ou de bon. Et pourtant !

Depuis l'arrivée de Donald Trump, une évidente détente mondiale a eu lieu (jusqu'au 3 janvier 2020 [9]). La guerre au Donbass s'est atténuée [10] et s'est presque arrêtée. La sale guerre d'hypocrites [11] où nos services secrets [12] ainsi que leurs alliés du Golfe persique [13] envoyaient par milliers [14] des malades du « allah wakbar » [15] pour parvenir à assassiner Bachar al-Assad [16] et les siens comme on a assassiné Mouammar Kadhafi [17] et les siens ainsi que des centaines de milliers de Libyens et Libyennes [18]. Oui, Trump n'a pas voulu continuer cette sale guerre d'hypocrites [19]. Il ordonna de cesser l'entrainement [20] de ces malades [21] que nos journalistes appelaient des rebelles "modérés" [22] (modérés en quoi ???) et ordonna de cesser de les alimenter [23] en armes, en munitions, en subventions [24] et probablement même en drogue (captagon) [25].

Un peu grâce à Donald Trump et surtout aux Russes, cette année les chrétiens de Syrie ont pu fêter Noël dans plusieurs villes du pays [26].

De plus, Donald Trump tenta d'apaiser les tensions en Asie en allant rencontrer Kim Jung-un [27]. Il a tenté de favoriser un traité de Paix entre les deux Corée [28], mais évidemment, les magouilleurs qui ne vivent que par la guerre et les tensions ont tout fait pour saboter ses démarches de Paix [29].

Les magouilleurs de tensions ont aussi tout fait pour saboter la coopération avec la Russie [30]. Avec les ridicules accusations d'être un "agent" de Poutine [31], Trump n'a pu mettre en œuvre son souhait de rencontrer Vladimir Poutine [32] pour établir une coopération constructive [33] et paisible entre les deux grandes puissances. Mais tout n'est pas perdu. Le suspense est à son maximum pour 2020. Y aura-t-il une nouvelle guerre contre la Russie comme voulu par les Warmongers du Deep State ou si au contraire, Donald Trump va oser aller serrer la main au "vilain" Poutine qui l'invite en mai prochain à Moscou [34] ?

Du côté de la politique intérieure des USA, nos journalistes qui n'ont autre but que d'induire la haine de Trump dans les cerveaux et les cœurs ont passé sous silence absolument toute les politiques positives de cette administration.

Le seul élément que nos promoteurs de la haine contre Trump n'ont pu cacher est la réussite économique du gouvernement Trump [35].

La Bourse atteint des records à répétition [36], c'est du jamais vu [37]. Le chômage est à son plus bas [38], surtout pour la communauté hispanique et la communauté noire [39]. La création d'emplois est phénoménale [40]. Les bas salaires sont à la hausse [41]. Et contrairement aux autres pays capitalistes, les salaires élevés progressent moins rapidement que les bas salaires [42]. C'est du jamais vu en pays capitaliste.

Donald Trump signe des ententes avec les Premières Nations [43], il met en œuvre des programmes de réinsertion sociale [44] surtout pour les détenus de la communauté noire. Il met en œuvre des programmes de développement économique dans les quartiers les plus démunis [45] et les plus atteints par la pauvreté [46], la délinquance et la criminalité.

Sa fille, Ivanka, met de l'avant plusieurs politiques [47] pour favoriser les femmes entrepreneures [48].

Le 11 septembre dernier Donald Trump s'attaquait au vapotage [49], il déclenche aussi une lutte sans merci contre l'industrie du fentanyl [50], il menace même la Chine [51] pour que celle-ci mette fin à la production de cette drogue mortelle.

Donald Trump rencontre les collèges américains de la communauté noire [52] et redore leur niveau d'excellence. Sa relation avec la communauté noire est chaleureuse et dynamique [53].

Tous ces points sont systématiquement passés sous silence dans nos médias qui ne travaillent que pour inculquer la haine de Donald Trump et pousser vers la maladie psychologique du « Trump Derangement Syndrome ».

Ce survol médiatique concernant le président américain reflète de façon magistrale le délire médiatique qu'on nous sert depuis déjà des décennies. Nos médias de masse ne font plus de l'information, mais servent toujours et de plus en plus que de la propagande.

Notre information se résume à nous dire à chaque bulletin qui sont les "méchants" à détester et qui sont les "bons" à défendre.

Nos journalistes ne livrent plus l'information véritable et vérifiable pour que la population puisse se forger une saine opinion. Nos médias ne nous informent plus, mais nous disent quoi penser.

Selon nos médias, les Gilets jaunes ne sont pas des gens vraiment sérieux et recommandables. Pour nos médias, le régime Macron est, selon eux, un régime "démocratique et « courageux »" qui travaille pour le bien du peuple et même de la "démocratie".

La vision est aussi bien orientée concernant les manifestants de Hongkong. On les dit "pro-démocratie" ! Même chose pour ceux d'Alger. Ces gens ne veulent pourtant rien savoir des urnes et de la voix de la majorité. Leurs revendications sont intransigeantes et radicalement inflexibles.

Nos médias qui se gargarisent de démocratie appuient cependant l'odieux Coup d'État militaire qui délogea Evo Morales ! On insinue qu'il s'agit d'un geste "démocratique". Il est pourtant flagrant que cette nouvelle dictature militaire dont les dirigeants brandissent la bible et massacrent les indigènes "païens" n'a rien de démocratique. Malgré tout, nos ordures médiatiques ont rapidement reconnu ces putschistes comme étant de nobles représentants de la démocratie. Une "démocratie" (sic) qui annonce une prochaine élection interdisant à Evo Morales de se présenter. Nos grands médias vont même jusqu'à nous faire de la FAKE NEWS flagrante [54] en nous disant que la Bolivie se réjouit de ce Coup militaire piétinant magistralement la démocratie la plus élémentaire.

La grande Bolivie était bien loin d'être heureuse [55] de ce sale Coup d'État. L'oppression qui s'en est suivi a fait plusieurs morts [56] et la répression continue [57] sous l'œil silencieux de nos ordures.

Toute notre information est biaisée par cette idéologie mondialiste libre-échangiste et anti-nationaliste. Tous les gouvernements et tous les dirigeants prônant le nationalisme sont systématiquement dénigrés. Il ne s'agit pas d'information, mais uniquement d'endoctrinement constant et systématique.

Voilà ce qu'en 2019 nos grands médias nous ont offert comme "information" (sic).

Cependant, chaque année depuis au moins dix ans, nos médias traditionnels qui ont ainsi délaissé l'information véritable pour nous abreuver d'un discours idéologique constant et biaisé sont tous en perte de vitesse. Leur popularité disparait à vue d'œil [58].

Les médias plus ouverts et plus respectueux de l'Information véritable prennent la place. Non seulement du côté de l'information alternative [59], mais aussi du côté de certaines grandes chaines sérieuses comme RT [60], TeleSur [61] ou même PressTV [62].

Les cotes d'écoute de ceux qui ont du respect pour l'Information véritable sont en hausse. La population sait de plus en plus reconnaître où se situe l'Information de qualité.

2020 l'heure de vérité.

Guerre ou pas ?

Trump sortira-t-il victorieux ou déchu ?

Les USA seront-ils lâchés par leurs laquais ?

Qui donc veut la guerre ?

Trump ou le Deep State ? Ce Deep State en guerre contre lui.

Et Israël, quel est son rôle et quel sera son sort ?

Nous attaquons l'année 2020 avec le roulement des tambours guerriers. En effet, les USA ont attaqué des bases iraniennes et ont assassiné l'un des plus importants général iranien, Qassem Soleimani.

Donald Trump a avoué allègrement avoir lui-même commandé l'assassinat de ce général. Qu'est-ce qui l'a convaincu d'agir si fermement ? L'a-t-on informé des conséquences de cet assassinat ? Savait-il à quel point ce général était respecté et admiré en Iran et dans pratiquement tout le Moyen-Orient ?

Nous ne connaissons pas vraiment les discussions internes entre la Maison Blanche et le Pentagone, mais il y a de bonnes chances que la présentation des faits que l'on a faite au président n'avait pas pour objectif de lui présenter de façon exhaustive la situation, mais plutôt de faire en sorte qu'il donne son accord à cet assassinat. Un assassinat qui, de toute évidence, pouvait faire exploser un important baril de poudre à canon. Les dessous de ce terrible événement ne sont pas limpides et le simplisme, comme toujours, est à proscrire.

Il est clair que les tensions résultant de ce meurtre crapuleux ne peuvent que nuire à Donald Trump. Et il y a bien pire, ces tensions peuvent engendrer une nouvelle grande guerre. Des millions d'individus risquent de perdre la vie suite à ce geste irresponsable et fou.

Donald Trump qui ne cesse de répéter son attachement à la vie humaine et à la Paix vient de tomber à pieds joints dans un horrible piège. Sans l'aide de la diplomatie mondiale, entre autres, celles de l'Iran, de la Russie et de la Chine il lui est pratiquement impossible de se sortir de cette situation sans perdre la face. Du côté iranien, la grogne populaire va inciter les autorités iraniennes à une funeste riposte. Il est donc bien difficile de désamorcer l'escalade meurtrière. Nul ne peut prédire vers où tout ça nous mènera.

L'année commence donc avec un grand suspense.

Vu de chez nous, les analphabètes politiques, inconscients de la souffrance qu'engendrent les guerres sortent déjà leur pop-corn pour assister à la présentation télé de ce nouveau conflit guerrier. Nos médias sont fin prêts à nous compter quotidiennement les morts et à nous faire jeter le blâme sur la personne de leur choix. Probablement que les foudres médiatiques s'abattront en premier sur leur victime de prédilection : Donald Trump. Si nous avions une Hilary Clinton à la tête des USA, leur choix se porterait évidemment du côté iranien.

Pour nos médias, la vie humaine et la souffrance des gens sous les bombes importent peu. Nous l'avons vu lors de la destruction de la Libye et nous l'avons vu lors des huit années de massacres faits en Syrie. Nous l'avons aussi vu lors des pires heures de la guerre du Donbass. Pour nos médias, ce qui compte lors d'une guerre, c'est de faire haïr le camp à détruire.

La vie humaine importe peu pour nos médias. D'ailleurs, à l'annonce de la bévue monumentale des USA, nos médias ne se sont pas alarmés du possible désastre humain à venir, mais du cours de la bourse [63]. On nous a fait de grands reportages [64] sur les chutes boursières [65] et la hausse du pétrole [66]. Rien sur les vies humaines en périls [67]. Rien.

Si jamais une guerre se déclare contre l'Iran comme le souhaitent tout le Deep State et les médias à son service, nous aurons droit au dénigrement systématique contre Trump, jusqu'à sa chute. Lorsque Trump sera tombé, la promotion de cette nouvelle guerre reprendra sa place comme ce fut le cas pour toutes les précédentes. Nos ordures nous présenteront le massacre comme "juste" et "nécessaire". On utilisera des nobles causes comme celle des femmes à libérer du joug religieux ou encore de la population à libérer de la dictature théocratique pour justifier le conflit. On utilisera ces nobles causes pour fabriquer littéralement notre consentement à ce nouveau terrible bain de sang. Un bain de sang servant essentiellement à garder le contrôle idéologique sur l'économie mondiale et bien sûr pour que les Exxon, Total et Cie mettent la main sur les réserves pétrolières iraniennes.

Si jamais le monde bascule dans une grande guerre, la réélection de Donald Trump sera grandement incertaine. Lui qui voyait sa cote de popularité fracasser des sommets suites au ridicule cirque de l'Impeachment verra probablement sa gloire fondre comme neige au soleil.

En 2016, une importante partie de la population a voté pour Donald Trump pour éviter de nouvelles guerres. Si jamais un conflit était déclenché avec l'appui de Donald Trump, celui-ci verrait sa chute dans les sondages.

Par l'ampleur de son budget militaire, on juge Donald Trump comme étant un militariste proguerre bien hypocrite ! Si tel était le cas, il n'aurait pas depuis 3 ans des attaques aussi constantes et soutenues contre lui. Il faut bien voir que chaque fois que Donald Trump pose un geste militaire belliqueux les virulentes critiques médiatiques envers lui, s'estompent. Outre la guerre contre le libre-échange et sa lutte pour l'économie locale, ce que l'on reproche à Donald Trump c'est son côté trop "pacifiste". Ses rencontres avec Kim Jung-un ou avec Poutine font toujours grincer des dents l'establishment ainsi que nos ordures politiques et médiatiques.

Bien que Donald Trump ait le plus gros budget militaire de tous les temps, rien n'indique qu'il soit l'un de ces vautours qui salivent à répandre l'impérialisme militaire américain à travers le monde. Non, sa démarche est avant tout électorale et économique.

Donald Trump n'a pas le plus important budget militaire pour aller faire la guerre. Son objectif est simplement de faire rouler l'industrie militaire à fond (Made in USA) pour ainsi favoriser son économie locale et pour aussi mettre les militaires de son côté pour se garantir une victoire électorale.

Donald Trump répète constamment qu'il espère que jamais ces armes ne serviront. Il est naïf de croire ainsi ces déclarations pacifiques de Trump, direz-vous. C'est possible. Seul l'avenir nous donnera la réponse.

L'année 2020 est vraiment l'année où nous vivrons « l'heure de vérité ». Trump est-il comme tous les autres, une ordure qui se fout de la vie humaine ou si au contraire sa sensibilité et ses valeurs le font considérer la vie humaine plus importante que les intérêts économiques et impériaux ?

Ce sera dans les premières semaines, sinon lors des premiers jours de 2020 que nous verrons comment Donald Trump réussira à se sortir de ce guet-apens. Le bain de sang où la honte de s'être fait avoir ! Cette situation est la pire que Donald Trump ait eu à affronter depuis sa présidence.

Le ridicule Impeachment était un cadeau offert par les démocrates pour la campagne électorale de Trump, mais la guerre, elle, n'est vraiment pas un cadeau, c'est un réel embarras. Trump doit risquer de passer pour une poule mouillée qui craint la guerre ou défendre "l'honneur" américain en montrant la supériorité (incertaine) de son armée. Cette armée dont il ne cesse de dire la grandeur !

Donald Trump est dans une situation bien embarrassante. Il sera déchiré entre la défense de la Paix et la supériorité des USA. Ses ennemis s'en frottent sûrement déjà les mains.

Si Trump parvient à se sortir avec brio de ce piège par la diplomatie et sans faire la guerre, sa réélection est assurée. S'il se lance dans la guerre, les USA risquent d'avoir d'énormes pertes et sa réélection sera à peu près impossible.

Sans ce piège de la guerre, Donald Trump était assuré d'une victoire écrasante. La communauté noire à qui il a dit en 2016 : « votez pour moi, vous n'avez rien à perdre », a tellement vécu d'améliorations qu'elle allait voter massivement pour Donald Trump. La classe moyenne et les bas salariés qui ont vu leur condition économique s'améliorer de façon notable allaient aussi voter pour Donald Trump.

Bon nombre d'Américains qui ont vu leur Pays devenir « Great Again » en voyant leurs industries, leurs emplois et leur « Made in USA » revenir allaient voter pour Donald Trump.

De plus, le vomi quotidien infondé contre Donald Trump jouait en sa faveur. Les Fake News puériles contre lui contribuaient à sa popularité et bon nombre de citoyens allaient voter pour Donald Trump simplement pour le plaisir de faire un autre doigt d'honneur à ces ridicules médias du dénigrement.

En résumé, ma boule de cristal laisse espérer pour 2020 de la fine diplomatie pour éviter une grande guerre et la réélection de Donald Trump. Mais en ce moment, c'est l'Iran qui a le ballon et c'est l'Iran qui peut tout faire basculer. L'Iran veut-il s'embarquer dans une grande guerre ? Là est toute la question !

Sauver Trump en sauvant des milliers de vies ! Écraser Trump et ses USA au risque d'une mer de sang.

Depuis le début de ce survol, c'est malheureusement Donald Trump qui occupe pratiquement toute la place. Il est bien sûr celui qui a le plus de pouvoir du côté occidental et celui qui dérange vraiment tout le système servant l'oligarchie mondialiste, mais il n'y a pourtant pas que lui qui marque l'actualité. Il ne faut pas oublier celui qui est injustement emprisonné et qui se meurt peu à peu [68] dans l'indifférence de nos sales journalistes, j'ai nommé Julian Assange.

Heureusement, il y a quelques humains qui ne l'oublient pas. C'est le cas de AMLO (Andrés Manuel Lopez Obrador), président socialiste du Mexique. Le 3 janvier dernier (2020) AMLO lance un plaidoyer en faveur de Julian Assange [69] et demande qu'il soit libéré.

Du côté de nos ordures médiatiques, personne ne lève pas le petit doigt pour défendre celui qui nous informa des crimes commis par les USA [70].

Nos journalistes préfèrent protéger des rebelles qu'ils disent "modérés" [71] ainsi que ces assassins qui bombardent les populations [72].

Souhaitons que AMLO soit entendu et que Julian Assange soit libéré en 2020. Il suffirait simplement d'un peu de bonne volonté du président Trump. Celui-ci pourrait même utiliser les informations de Wikileaks pour nettoyer ce qu'il décrit comme le marais (The swamp) [73].

Il y a aussi la Bolivie [74]. Nos ordures médiatiques ont activement participé à "normaliser" cet odieux Coup d'État militaire [75]. Maintenant ces ordures nous parlent d'élections "démocratiques" [76] alors qu'il s'agit d'une véritable arnaque puisqu'on interdit à Evo Morales de se présenter.

Nos sales ordures médiatiques nous ont dit que la Bolivie était en liesse suite au départ (forcé) d'Evo Morales [77]. Il s'agit d'une véritable FAKE NEWS [78]. Il y a probablement un petit groupe de l'oligarchie bolivienne qui s'est réjoui, mais la majorité de la population bolivienne pleure le départ d'Evo Morales [79] et vit maintenant sous l'oppression de la nouvelle dictature [80].

Les journalistes de nos grands médias refusent de faire leur véritable boulot et ne font que régurgiter la propagande que l'oligarchie mondialiste impose.

C'est une honte et ça lève le cœur.

Sur toute cette incertitude et cette fraude médiatique, je nous souhaite malgré une année mondiale de PAIX et de nationalisme [81].

Je souhaite que tous les Pays se prennent en main et deviennent les maîtres chez eux.

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] 19 of the most powerful Donald Trump haters in the world

https://www.oregonlive.com/today/2016/05/the_19_most_powerful_donald_tr.html

[2] Laurent Ruquier rêve tout haut de la mort de Trump...

https://francais.rt.com/france/34527-laurent-ruquier-reve-tout-haut-meurtre-trump-twitter

[3] Michael Moore donne 10.000 dollars au théâtre ayant évoqué l'assassinat de Trump

https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_michael-moore-donne-10-000-dollars-au-theatre-ayant-evoque-l-assassinat-de-trump?id=9646638

[4] 22 Things To Buy If You Just Hate Donald Trump

https://www.guide.com/galleries/22-things-to-buy-to-resist-president-trump/photo/59b02d849f833e03ee968a88/ ?

[5] Impeachment inflames Trump Derangement Syndrome

https://www.spectator.com.au/2019/11/impeachment-inflames-trump-derangement-syndrome/

[6] Trump Derangement Syndrome is real

https://www.pressherald.com/2019/04/05/letter-trump-derangement-syndrome-is-real/

[7] Maxine Waters Has Trump Derangement Syndrome (TDS)

https://www.youtube.com/watch?v=KmXwY6r3lo8

[8] Les interventions de "Richard Latendresse"

https://www.tvanouvelles.ca/recherche?motcle=Richard+Latendresse

[9] Le général iranien Soleimani est tué à Bagdad ; l'ambassade américaine appelle à évacuer

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1455939/iran-irak-etats-unis-morts-bombardement-aeroport-bagdad

[10] Nouvel échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes du Donbass

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/29/nouvel-echange-de-prisonniers-entre-kiev-et-les-separatistes-du-donbass_6024334_3210.html

[11] Près de 30 000 djihadistes étrangers ont rejoint la Syrie et l'Irak depuis 2011

La plupart de ces djihadistes étrangers, venus de 100 pays…

https://www.lapresse.ca/international/dossiers/le-groupe-etat-islamique/201509/26/01-4904225-pres-de-30-000-djihadistes-etrangers-ont-rejoint-la-syrie-et-lirak-depuis-2011.php

[12] Les États-Unis appellent tous les pays à rapatrier leurs djihadistes détenus en Syrie

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/les-etats-unis-appellent-tous-les-pays-a-rapatrier-leurs-djihadistes-detenus-en-syrie_2107239.html

[13] Syrie. Le Qatar crache le morceau

https://www.humanite.fr/syrie-le-qatar-crache-le-morceau-644585

[14] En trois ans à peine, environ 12.000 étrangers se sont engagés aux côtés des rebelles syriens

http://www.slate.fr/story/88123/combattants-etrangers-syrie

[15] De jeunes Québécois soupçonnés d'avoir rejoint des djihadistes en Syrie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/708748/jeunes-quebecois-quitte-pays-syrie-djihadistes

[16] Nombre, origine... les affolants chiffres des jihadistes en Syrie ont été publiés

https://www.huffingtonpost.fr/2015/12/08/jihadistes-syrie-combattants-etrangers-nombre-origine-etat-islamique-daech_n_8747236.html

[17] Muammar Gaddafi tué par les fous du « allah wakbar », alliés de l'Occident

https://www.dailymotion.com/video/xluv06

[18] 30.000 bombes, 60.000 morts : une sacrée mission humanitaire

https://www.legrandsoir.info/30-000-bombes-60-000-morts-une-sacree-mission-humanitaire-counterpunch.html

[19] La CIA met fin à son soutien aux rebelles syriens

Donald Trump a décidé de cet arrêt il y a près d’un mois.

https://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/07/20/la-cia-met-fin-a-son-soutien-aux-rebelles-syriens_5162781_1618247.html

[20] “Trump met fin à un programme secret de la CIA visant à armer des rebelles anti-Assad en Syrie, une mesure que souhaitait Moscou”

https://www.les-crises.fr/trump-met-fin-a-un-programme-secret-de-la-cia-visant-a-armer-des-rebelles-anti-assad-en-syrie-une-mesure-que-souhaitait-moscou/

[21] La CIA entraîne depuis des mois des rebelles syriens

https://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/guerre-civile-en-syrie/201306/21/01-4663967-la-cia-entraine-depuis-des-mois-des-rebelles-syriens.php

[22] Syrie : les États-Unis poursuivent l'entraînement de rebelles modérés

https://www.journaldemontreal.com/2015/08/12/syrie-les-etats-unis-poursuivent-lentrainement-de-rebelles-moderes

[23] Les dessous de la disparition soudaine d’une guerre secrète de la CIA en Syrie à un milliard de dollars

https://blogs.mediapart.fr/danyves/blog/210817/les-dessous-de-la-disparition-de-la-guerre-secrete-de-la-cia-en-syrie-un-milliard

[24] États-Unis : la CIA ne soutiendra plus les rebelles syriens

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/etats-unis-la-cia-ne-soutiendra-plus-les-rebelles-syriens_1929047.html

[25] Сaptagon, la drogue des djihadistes qui refait parler d'elle

https://francais.rt.com/international/9207-drogue-jihadistes-refait-parlait-delle

[26] Libérés des djihadistes, les chrétiens de Syrie fêtent Noël dans plusieurs villes du pays

https://francais.rt.com/international/69485-liberes-djihadistes-chretiens-syrie-fetent-noel-dans-plusieurs-villes-pays

[27] « C'est un grand jour » : Trump rend visite à Kim Jong-un en Corée du Nord

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1204766/donald-trump-kim-jong-un-bonjour-zone-demilitarisee-coree

[28] Rencontre entre les deux Corées : les images d’une journée historique

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2018/04/27/rencontre-entre-les-deux-corees-les-images-d-une-journee-historique_5291636_3216.html

[29] Le deuxième sommet Trump-Kim s’achève sur un échec mais sans rupture

https://www.journaldemontreal.com/2019/02/28/trump-et-kim-se-separent-a-hanoi-sur-un-echec

[30] Donald Trump et Vladimir Poutine conviennent de renforcer leur coopération dans le dossier syrien et en matière de lutte contre le terrorisme

http://french.xinhuanet.com/2018-07/17/c_137329303.htm

[31] États-Unis : le FBI soupçonne Donald Trump d'être un agent russe

https://www.lepoint.fr/monde/le-fbi-soupconne-donald-trump-d-etre-un-agent-russe-13-01-2019-2285419_24.php

[32] G20 : Trump fait volte-face et annule sa rencontre avec Poutine

https://www.lejdd.fr/International/sommet-du-g20-donald-trump-annule-finalement-sa-rencontre-avec-vladimir-poutine-3810752

[33] Trump, bien trop proche de Poutine

https://www.courrierinternational.com/une/trump-bien-trop-proche-de-poutine

[34] Poutine a invité Trump à se rendre en Russie en mai 2020

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/poutine-a-invite-trump-a-se-rendre-en-russie-en-mai-2020-20190628

[35] Bourse : Wall Street poursuit sa course aux records

https://www.lesaffaires.com/bourse/revue-des-marches/bourse-wall-street-poursuit-sa-course-aux-records/614206

[36] Wall Street aligne les records en Bourse

https://www.ledevoir.com/economie/569831/bourse-wall-street-aligne-les-records

[37] Nous venons de vivre la fin d’année boursière la plus éblouissante depuis vingt ans.

https://labourseauquotidien.fr/2019-histoire-penible-attente-quantitative-easing/

[38] US Unemployment Rate

https://ycharts.com/indicators/us_unemployment_rate

[39] Black and Hispanic unemployment is at a record low

https://www.cnbc.com/2019/10/04/black-and-hispanic-unemployment-is-at-a-record-low.html

[40] U.S. Unemployment Rate Falls to 50-Year Low

https://www.whitehouse.gov/articles/u-s-unemployment-rate-falls-50-year-low/

[41] Hourly wages for blue-collar workers were up a very healthy 3.7 percent.

https://www.motherjones.com/kevin-drum/2019/12/chart-of-the-day-net-new-jobs-in-november-3/

[42] Low-wage workers are getting bigger raises than bosses

https://www.cbsnews.com/news/low-wage-workers-are-getting-bigger-raises-than-bosses/

[43] President Trump Signs an Executive Order Establishing the Task Force on Missing and Murdered American Indians and Alaska Natives

https://www.youtube.com/watch?v=VR9mSAu3t6g&t=0s

[44] LIFE AFTER PRISON : President Trump Hosts Second Chance Hiring Eve

https://www.youtube.com/watch?v=hb64R8028cU

[45] Trump signs executive order on ‘opportunity zones’

https://www.pbs.org/newshour/politics/watch-live-trump-signs-executive-order-on-opportunity-zones

President Trump Participates in an Opportunity Zone Conference

Trump annonce le plan à 61 minutes du début.

https://www.youtube.com/watch?v=IX4S8V_GJew

[46] Investment fund to focus on developments in Milwaukee, other communities with high poverty and unemployment

https://www.jsonline.com/story/money/real-estate/commercial/2019/12/12/opportunity-zones-investment-fund-focus-development-milwaukee-wisconsin/4407891002/

[47] Ivanka lauds women’s empowerment

https://www.gulf-times.com/story/650606/Ivanka-lauds-women-s-empowerment

[48] Ivanka Trump announces $100M more for women's global development fund

https://www.foxbusiness.com/money/usaid-ivanka-trump-white-house

Ivanka Trump announces $50M for women's global development fund

Ivanka Trump will announce roughly $11 million in awards on Monday

https://www.foxbusiness.com/money/ivanka-trump-w-gdp-developing-countries

[49] Trump administration aims to ban flavored e-cigarettes

https://www.cbsnews.com/news/trump-says-administration-wants-to-ban-flavored-e-cigarettes-vaping-today-2019-09-11-live-stream/

President Trump Participates in a Listening Session on Youth Vaping and the Electronic Cigar

https://www.youtube.com/watch?v=wcaXaQIpChQ

[50] À 24 minutes du début, Donald Trump

President Donald Trump Announces State Funding To Combat Opioid Crisis | NBC News

https://www.youtube.com/watch?v=_m7Lg_NuddY

[51] Trump accuses China's Xi of failing to halt fentanyl exports to U.S.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-fentanyl/trump-accuses-chinas-xi-of-failing-to-halt-fentanyl-exports-to-u-s-idUSKCN1US1WI

Trump Plans Crackdown on Fentanyl Shipments from China

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-10/trump-plans-crackdown-on-fentanyl-shipments-from-china-others

[52] Trump speaks at conference for Historically Black Colleges and Universities, hours after firing John Bolton

https://www.cnbc.com/2019/09/10/watch-trump-speaks-at-historically-black-colleges-and-universities-event-after-firing-john-bolton.html

Trump speaks at 2019 Historically Black Colleges and Universities conference

https://www.youtube.com/watch?v=ptLMZgL2KJA

[53] President Trump Delivers Remarks at the Young Black Leadership Summit 2019

https://www.youtube.com/watch?v=QaZZbg-BInc

[54] Bolivie : grande joie après la démission d'Evo Morales

https://www.lesoleil.com/actualite/monde/bolivie-grande-joie-apres-la-demission-devo-morales-c42523156faf0cb2144bbef781524b4b

[55] Bolivie : manifestation de partisans de Morales à La Paz

https://www.youtube.com/watch?v=qYheh43sF74

[56] 4 nouveaux morts en Bolivie lors des manifestations pro-Morales

https://www.youtube.com/watch?v=keZv50WyUDc

[57] Bolivie : La vague de répression fait de nouvelle victime

https://secoursrouge.org/bolivie-la-vague-de-repression-fait-de-nouvelle-victime/

[58] Sondage Léger : seulement 37% des Canadiens font confiance aux médias

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/sondage-leger-canadiens-confiance-medias_qc_5cccdfb3e4b089f526c7b963

La confiance dans les médias au plus bas depuis 32 ans

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/la-confiance-dans-les-medias-au-plus-bas-depuis-32-ans_2058929.html

[59] Quelques exemples de sites d'information alternative :

https://www.legrandsoir.info/

https://www.agoravox.fr/

https://reseauinternational.net/

https://www.mondialisation.ca/

En vidéo :

Jimmy Dore

https://www.youtube.com/channel/UC3M7l8ved_rYQ45AVzS0RGA

The Gray Zone

https://www.youtube.com/channel/UCEXR8pRTkE2vFeJePNe9UcQ

Ron Paul Liberty Report offrant un bulletin quotidien

https://www.youtube.com/channel/UCkJ1N-7g9Q6n7KnriGit-Ig

[60] Russia Today (RT)

https://www.rt.com/

[61] TeleSur couvrant l'Amérique latine

https://www.telesurtv.net/

[62] PressTV d'Iran offrant un excellent bulletin quotidien international en français.

https://www.presstv.com/

[63] Tensions USA-Iran : les marchés s'inquiètent après la mort du général Qasem Soleimani

https://www.latribune.fr/economie/international/tensions-usa-iran-les-marches-s-inquietent-apres-la-mort-du-general-qasem-soleiman-836373.html

[64] Tensions au Moyen-Orient : le pétrole se renforce, les Bourses tremblent

https://www.lapresse.ca/affaires/marches/202001/06/01-5255786-tensions-au-moyen-orient-le-petrole-se-renforce-les-bourses-tremblent.php

[65] La Bourse de Tokyo finit en forte baisse à cause des tensions dans le Golfe

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-bourse-de-tokyo-finit-en-forte-baisse-a-cause-des-tensions-dans-le-golfe-20200106

[66] Irak : les Bourses se crispent, le pétrole bondit

https://www.tdg.ch/economie/petrole-bondit-mort-general-iranien/story/29462701

[67] Iran : funérailles à Téhéran du général Soleimani https://www.facebook.com/RTFrance/videos/iran-fun%C3%A9railles-du-g%C3%A9n%C3%A9ral-soleimani-de-la-force-quds-diran-%C3%A0-t%C3%A9h%C3%A9ran/586265758862326/

[68] Julian Assange depuis sa cellule : « Je meurs à petit feu »

https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/050120/julian-assange-depuis-sa-cellule-je-meurs-petit-feu

[69] AMLO pide liberación de Julian Assange

Même sans maitriser la langue de Cervantès cette vidéo est intéressante à visionner. Le langage corporel de Andrés Manuel López Obrador est explicite.

https://www.youtube.com/watch?v=NGy1enOT0yI

[70] WikiLeaks : Collateral Murder (Iraq, 2007)

Vidéo tournée par un hélicoptère d'attaque Apache américain en 2007 et livré à WikiLeaks par le lanceur d'alertes (whistleblower) Bradley Manning qui était au service de la U.S. Army intelligence analyst.

La vidéo montre comment le journaliste de Reuters, Namir Noor-Eldeen, et son chauffeur Saeed Chmagh, ainsi que plusieurs autres victimes ont été assassinés du haut des airs sur une place public dans une quartier à l'Est de Bagdad. After Ce groupe d'individus sans armes ont été sauvagement abattu. Un enfant était à bord de cette mini van qui tentait de venir en aide aux victimes.

Un acte barbare rendu public grâce au réseau d'information WikiLeaks mis sur pied par Julian Assange.

https://www.youtube.com/watch?v=HfvFpT-iypw

[71] Obama demande 500 millions pour aider les rebelles syriens modérés

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/673606/obama-congres-syrie-fonds-aide-rebelles

Syrie : des rebelles "modérés" décapitent un enfant

https://www.marianne.net/monde/syrie-des-rebelles-moderes-decapitent-un-enfant

[72] Irak : l'US Air Force a rayé une île de la carte

L'armée américaine a largué 36 tonnes de bombes sur une île du Tigre qu'elle jugeait « infestée » de combattants de l'État islamique.

https://www.lepoint.fr/monde/irak-l-us-air-force-a-raye-une-ile-de-la-carte-12-09-2019-2335379_24.php

[73] Trump promised to drain the swamp.

Michael Cohen est aujourd'hui en prison.

https://www.youtube.com/watch?v=Gg9ypxT9V3g

[74] Bolivie : les étapes du coup d’État

Des policiers et des militaires continuent à tuer des Boliviens pendant que des gouvernements et des médias parlent toujours de « fraude électorale » et justifient l'injustifiable.

https://blogs.mediapart.fr/carlos-schmerkin/blog/231119/bolivie-les-etapes-du-coup-d-etat

[75] Le gouvernement par intérim de la Bolivie accuse Morales de terrorisme

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1401770/evo-bolivien-la-paz-twitter-montage-mexique-exil

[76] L'élection présidentielle en Bolivie aura lieu le 3 mai

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1457251/bolivie-evo-morales-election-presidentielle-mai-2020

[77] Explosion de joie en Bolivie après la démission d'Evo Morales

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/explosion-de-joie-en-bolivie-apr%C3%A8s-la-d%C3%A9mission-devo-morales/ar-BBWzTr4

[78] Cinq paysans pro-Morales tués dans des heurts en Bolivie

https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201911/15/01-5249931-cinq-paysans-pro-morales-tues-dans-des-heurts-en-bolivie.php

[79] « Il n’y a plus personne pour nous représenter. La voix du peuple est partie. » Abel Flores pleure en prononçant ces mots.

https://www.lefigaro.fr/international/evo-morales-parti-la-bolivie-reste-divisee-20191115

[80] Pourquoi les médias ne racontent-ils pas la répression violente qui se passe aujourd’hui en Bolivie ?

https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-avec-maurice-lemoine-bolivie-le-coup-detat-qui-nexiste-pas/

Bolivie, le coup d’État qu’on tente de cacher

https://www.mondialisation.ca/bolivie-le-coup-detat-quon-tente-de-cacher/5639946

[81] Le nationalisme, ce n'est pas comme l'étiquettent nos médias propagandistes au service du mondialisme : de "l'extrême-droite fasciste", non, le nationalisme c'est simplement du patriotisme légitime et bien placé.