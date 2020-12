2020 - sommes-nous en guerre ?

Le mois de Mars 2020 aura vu, un président, un seul, déclarer la fameuse phrase : « nous sommes en guerre » pour annoncer une série de mesures en rapport avec l’épidémie de covid 19.

Loin d’être anecdotique où confondu dans un flot de parole, cette déclaration a été utilisée pour étayer un discours et ceci à six reprises dans le discours d’Emmanuel Macron.

Il est à notable que cette phrase a choqué, interpellé, quand même le président Allemand vient à la réfuter dans un de ces discours à sa nation. Ce dernier connaissant le poids que ce genre de déclaration peut avoir sur une population.

A la base de ma réflexion, je souhaitais comprendre comment en l’espace de quelques mois les comportements aient pu changer en ce point. Sans vouloir prendre de parti et en ayant une vision purement de l’ordre de la psychologie, de la philosophie et de la sociologie.

C’est à la suite d’une discussion avec une consœur psychanalyste que ce thème de la guerre nous a semblé être un point de vue qui méritait d’être exploité. Car ce fameux discours de Mars 2020 a été empreint de la notion de guerre, mais aussi d’un tournant dans la psychologie des Français.

Pourquoi, le Président Macron a déclaré l’état de guerre pour un virus ?

Nos pays ont connus la guerre, la vrai, il y a bien longtemps sur notre territoire de manière totale. D’autres la connaissent quotidiennement, et quand sur notre sol des terroristes frappe et tuent nos frères et sœurs pourquoi ne parle t’on pas de guerre ?

Le virus est il une organisation ? A-t-il un projet d’envahissement ? A-t-il une intelligence militaire ?

Nous pouvons aisément affirmer que rien de tout cela ne soit probable. Ce virus a plutôt été un révélateur de société.

Dans cette année 2020, le covid a mis en lumière sur ce qui n’allait pas bien dans notre société, bien que nous la savions déjà en souffrance.

Il a exacerbé nombre de dysfonctionnements, qu’ils soient humains, matériels, étatiques, psychologiques.

Mais est-ce une raison pour un président à se prêter au jeu de la guerre ?

Une guerre sans comprendre, c’est une guerre perdue ou qui risque de durer…

Car ce type de comportement, de déclaration semble soit puéril, soit faite sous le coup de la panique...

Le ridicule ou l’absurdité de vouloir mener une guerre à l’infiniment petit, sans chercher à le connaître, sans chercher à apprendre de lui. Ressemble au réflexe panique de tuer un pholque phalangide sans chercher à comprendre pourquoi il s’est installé dans notre maison.

Rares sont les scientifiques venus dans les médias, pour expliquer l’utilité des virus dans notre existence. Le monde de l’infiniment petit, celui de toute vie, toute personne ayant été à l’école sait aujourd’hui que la base de l’existence humaine est faite de cet infiniment petit. Au commencement nous n’étions que bactérie, lesquelles peuples notre corps et participent à son focntionnement au même titre que les virus.

Faire la guerre au virus en revient à se faire la guerre à soi-même.

Que cela implique-t-il sur le psychisme ?

Dès lors la guerre déclarée, c’est une suite de discours déstructurants, d’interventions et d’ordres ministériels absurdes qui ont fini de dresser le champ de bataille, durant des mois.

Ce champ de bataille n’est pas que physique, par la fermeture de tout ce qui faisait vie, mais il est aussi mental.

Entre interdictions et obligations, toujours sans aucune pédagogies, préférant favoriser l’autorité et la répression.

Les ordres se sont donc, suivis jusqu’à rendre l’individu vide de décisions, vide de discernement, vide complètement.

Nous avons assisté à une guerre médiatique, faisant de cet événement un spectacle...

Qui aura le scoop ?

Qui annoncera le plus de mort ?

Qui aura l’interview du médecin qui va avoir la solution ?

La surenchère des médias classiques combiné aux des réseaux sociaux a contribué à tuer ce qu’il pouvait rester de référence à travers l’image du médecin sachant.

Nous nous sommes retrouvé face à des « sachant » ne sachant pas ou ne sachant plus ou souvent des personnes dans l’imposture d’un titre médical, qui étaient en fait des commerciaux pour des laboratoires pharmaceutique.

L’avènement de l’hyper-communication aura eu lieu en cette année 2020, détruisant tout sur son passage.

Les figures repères sociologiquement et pour la psychologie humaine ont été brisé.

L’excès de sécurité guider par l’absurdité ou la panique a mener à l’excès d’autorité et l’ignominie des décisions.

Isoler les personnes âgées dans leurs chambres en maisons spécialisées, leur refuser la visite de leurs familles, a créer un sentiment d’abandon à ce moment si fragile de la vie, où tout contact humain et d’affection aident à surmonter ces pathologies que sont Alzheimer, Parkinson et bien d’autres. Ce sentiment de solitude à précipiter la fin de vie, car mourir de chagrin s’est illustré de cette façon en 2020. La suite c’est la double peine familiale, après ne pas avoir pu rendre visite à leurs parents, dans de nombreux cas de décès, ne pas pouvoir faire vivre dignement ce passage de la vie à la mort pour les familles et les proches. Cela aura crée ce qu’on peut comparé aux familles qui pendant les deux guerres n’ont pas pu rapatrié le corps de leurs frères, de leurs père, de leurs oncles et n’ont pas pu faire ce travail de deuil. En 2020 ces familles se sont souvent retrouvée face à un cercueil déjà fermé, alimentant le déni et la colère et ne pouvant pas totalement effectué ce travail de deuil nécessaire à chacun.

Nous apprendrons que certains établissement ont pratiqué l’euthanasie par décret, le terme n’est pas exact, peut-être trop fort, disons alors que ces établissements ont fait le choix de ne pas faire d’acharnement thérapeutique en ne permettant pas aux anciens de pouvoir bénéficier de réanimations et à la place pour seul traitement une longue sédation jusqu’au dernier sommeil. Comment peux t’on croire que cela n’aura aucun impact sur le personnel soignant ? Même si ils sont prêts à voir mourir des patients, leur vocation est de les soigner et à aucun moment de les faire mourir. C’est une trace qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui ont dû pratiquer ces sédations fatales. Pour beaucoup, un sentiments de culpabilité, qui les a mener pour certains jusqu’à la dépression, quand ils n’ont pas démissionné.

L’impact psychique du commerce non-essentiel, auquel la population visé s’est vu attribué un titre bien méprisant. Et cette fois encore ce terme n’a pas été employé une fois ou deux, mais plusieurs fois par semaines pendant près de huit mois, jusqu’à ce que le président Macron reconnaisse que tous étaient essentiels, un peu trop tard... sans franches excuses pour autant.

Le fait d’avoir fermer les écoles et d’avoir viser indirectement les enfants en les soupçonnant d’être vecteur de la maladie, puis finalement non, puis finalement oui.

Les laissant dans une espèce d’incompréhension et de stress environnant. Beaucoup ont eu des manifestation anxieuse dès les premiers mois. Casser le rythme de se rendre à l’école, d’être accusé d’être vecteur et potentiellement malade. Ne plus avoir accès à l’instruction dans un cadre qui de sécurisant était devenu dangereux pendant presque 2 mois.

Pour enfin se rendre compte que le décrochage scolaire allait être une catastrophe et prendre la décision de les renvoyer à l’école sans plus discours rassurant, quand à leur potentielle dangerosité. Laissant un vide qui a alimenté les fantasme des petits et des grands.

Au contraire cette fois-ci on leur fait comprendre directement en leur faisant porter un masque huit heure par jour.

Bien entendu l’impact psychologique sur l’importance de l’école, sur la camaraderie, sur l’instruction en a pris un coup. En plus de l’anxiété et du décrochage scolaire les enfants vivent dans une suspicion de l’autre, que certains professeurs d’école et parents alimentent. Créant une peur de la rencontre, une peur de l’inconnue. Sans compter l’importance de pouvoir identifier son enseignant, qui depuis la rentrée, porte un masque à longueur de journée.

L’enseignant référant visuelle et instructif, qui par son visage, ses expressions apprend normalement les mots et qui aujourd’hui devient l’enseignant des maux... Quand on l’oblige à respecter des protocoles, à garder une distance avec ses élèves, à qui l’ont demande de répéter des gestes d’hygiènes plusieurs fois par jour, à qui l’ont menace de sanctions si il vient à découvrir son visage ou si il manifeste son mécontentement. Le voilà lui aussi pris dans une contrainte inédite qui pour certains crée de l’anxiété, car au même titre que les autres il n’en savent pas plus et son malgré tout confronté à quelque chose qu’on leur présentait comme un risque quelques mois plus tôt.

L’individu en perte de sens…

Est-ce donc cela, la guerre dont le Président Macron parlait ? Une guerre des sens ? Une guerre de l’individu ?

Alors oui nous pouvons voir ça comme une guerre, si nous voulons vaincre ou terrasser. L’histoire nous a appris que les guerres sont racontées par les vainqueurs, et c’est eux qui vont donné un sens à l’histoire. Cela dit une guerre à un avant, un pendant et un après. Une guerre même après n’est jamais vraiment fini, elle crée des rancœurs, des animosités.

Et si par guerre, le président entendez se remettre en question sur notre condition, cela ne date alors pas du covid, et lui même n’est pas un modèle d’exemplarité.

Nous luttons tous quotidiennement pour évoluer à un niveau individuel, mais peut-on parler pour autant de guerre ?

« Ce qui nous est imposé en ces termes, est peut-être une occasion pour évoluer à un niveau collectif. L’individuation ne peut se faire qu’en prenant en compte l’individuel et le collectif. Il faut pour autant se connaître pour connaître l’autre. Et ce n’est certainement pas en se faisant la guerre que la connaissance de soi et des autres sera possible. »

Et comment se connaître si on ne peut plus approcher les autres ? Si tout contact humain est proscrit ? Si les sens sont touchés au point que même le libre arbitre en soit atteint ?

Car c’est un constat quotidien que l’on peut faire avec le port du masque.

L’inconscient qui est libre de contrainte joue parfois des tours…

On peut voir des personnes se balader sans masque, comme un message de l’inconscient qui a toujours vécu ainsi, quand soudain le conscient et sa contrainte refont surface et créent l’alerte. La peur de la répression. La peur de la contamination. La panique se lie alors sur les visage et déclenche chez certains des actes qui pourraient faire rire ou pleurer.

Certains qualifie cela de comportement « mouton », c’est pourtant autre chose, qui se passe ici. On peut envisager que ces comportements sont des mécanismes de défense.

Car agression il y a eu. Quand pendant des mois et avec répétition les médias et les politiques font un égrainage quotidien du nombre de morts.

Que les scientifique se déchirent en direct sur les plateaux télé ou radios.

Quand chaque semaine le ministre de la santé vous félicite pour vos efforts et dans les minutes d’après vous annonce de nouvelles restrictions, car les efforts ne sont pas assez efficaces, il y a de quoi se sentir agressé au niveau mental. Quand ce même ministre dit que le port du masque en public ne sert à rien puis revient sur cette déclaration pour obliger son port partout et tout le temps. L’erreur est humaine mais l’excuse l’est aussi.

Ce manque de reconnaissance des erreurs crée aussi une forme de déstabilisation mental, car l’humain a aussi besoin de cette forme de compassion.

Les sens qui nous aident à nous construire et à nous rassurer ont été perturbés, plus de bises, plus de câlins, c’est la guerre de l’affection dans les familles. Les parents se sont mis à éviter d’étreindre leurs enfants, les grands parents ont commencer à avoir peur de leur petits enfants pour certains pour d’autres ont été en manque de ces contact si précieux et structurant entre génération.

La culpabilité d’avoir le pouvoir de tuer une personne de leur famille pour les enfants a sans doute été un des moments les plus abjects de cette épidémie et c’est pourtant le message qui est encore véhiculé par les ministres et les cabinets ministériels à travers les spots publicitaires.

Comment un enfant peut-il vivre cette culpabilisation ?

Dans le cas où malheureusement un proche vient à disparaître des suites de cette maladie, comment vivre et se construire pour un enfant avec cette culpabilité qui n’en est pas une ?

C’est une guerre des paroles anxiogènes qui est passée partout, elle va sans doute détruit plus de vies que le covid lui même, car les traces psychiques seront pour beaucoup indélébiles.

Crise systémique

Annoncer l’existence de commerces non essentiels a crée ce que je qualifie de crise systémique. J’ai voulu faire un comparatif avec l’approche systémique que l’on utilise la plupart du temps dans le cercle familiale. Cependant il me semble que cela puisse s’appliquer à d’autres domaine que la famille et dans ce cas à la société.

Nous pouvons voir le système social comme une multitude de système qui le compose et qui fait société. L’agriculture est un système, le commerce est un système, la restauration est un système, etc.

Chacun de ses systèmes est lui même composé de micro-système, le commerçant fait vivre des familles qui sont un système comme on peut l’apprendre en approche systémique, il fait appelle à des fournisseurs qui sont un système, il a besoin de se faire livrer par une entreprise de livraison qui est un système aussi, etc.

Quand on qualifie un commerce de non essentiel c’est tout un système et ses micro-système que l’on méprise. Le mot mépriser est encore faible, car le fait que des commerçants aient pu se donner la mort et au-delà du sentiment de mépris. C’est un sentiment d’inutilité et ce qui est nul n’existe pas, n’a pas de raison d’être. Le geste suicidaire illustre ce sentiment.

Le sentiment que cette population a pu avoir c’est que cette guerre dont parlait le Président Macron leur était destiné personnellement.

Comment faire quand on demande aux commerces de fermer et de survivre en même temps ?

Nous voilà dans ce que l’on nomme une double contrainte, qui au niveau mental revient à créer un fracture, une perte de sens, une dissolution de l’individualité, qui nous l’avons vu peut avoir pour conséquences des gestes funestes.

Les mots ont un poids, les mots ont un sens. Une déclaration de guerre, déclenche des réflexes en circonstances chez chaque individu.

Si on aurait pu croire que cette déclaration était quelques mots prononcés en l’air, c’est par le champs lexical employé des mois durant que cette notion de guerre a pu être alimentée, en utilisant des mots et termes tel que conseil de défense, couvre-feu, confinement...

Tout ceci provoque une forme de conditionnement mental, relayé à longueur de journée par les médias, créant des comportements appropriés à la guerre.

Il y aura les personnes qui refuseront d’obéir et qui se qualifieront de résistants. Il y a les personnes qui voudront contribuer à gagner la guerre et qui dénonceront tous ceux qui ne respectent pas les règles.

Puis nous avons vu la naissance d’un qualificatif que personne ne vraiment expliqué, mais qui a une forte connotation négative, à travers ceux qui se posent des questions et que l’on qualifiera de complotistes.

Le sens du mot dans la philosophie dit que le complotiste est celui qui observe le complot, cependant il reste encore une zone d’ombre sur la définition exact du mot complot…

Là encore un terme bien ou mal utilisé, car il sert à nommer une forme d’opposition idéologique et les mettre dans une case. Phénomène là aussi, développé par la psychologie qui se retrouve dans le fait de mettre des étiquettes pour enfermer un type de comportement ou d’idée. Ce qui aide le poseur d’étiquette à minimiser la personne étiqueté à son étiquette. Ses autres facettes n’existent plus, il en est réduit au qualificatif que l’étiquette lui donne.

Dans ce cas bien précis, les personnes nommées comme complotistes font ce qu’on dit communément « feu de tout bois » mais il serait trop réducteur de les cantonner à cela. Leur interrogation n’est que la conséquence de la confusion, des contradictions, du manque de clarification dans les informations et dans les communications officielles. C’est aussi en partie à cause ou grâce aux réseaux sociaux, qui ont joué un rôle d’amplificateur de questionnement et de fausses informations. Ces mêmes réseaux sociaux, qui dans une intention positive ont cherché par leur utilisateur à comblé le manque d’information et de clarification que les médias classique n’ont pas su fournir.

Pour en revenir à une approche systémique, la crise épidémique en elle même et par le caractère guerrier déclaré ont fait émerger de nouveaux système. Car autant ceux qui résistent, que ceux qui dénoncent, que ceux qui se posent des questions sont autant de systèmes distincts.

Si certains ce posent des questions, comme nous avons pu le voir, c’est en partie par cette gestion politique, qui a contribué à créer au niveau mental, un manque de clarification dans la communication. Ce qui fini par laisser un vide dans le psychisme et comme le vide à besoin d’être comblé, cela a créer une fantasmatique par l’imagination et la déduction.

Dans cette fantasmatique, là où certains ont peur du virus, d’autres disent ne pas avoir peur, mais trouvent en vérité d’autres peurs à mettre en avant. Ce qui va donné par la suite des délires de persécution et toute la panoplie paranoïaque.

Comme le disait un célèbre professeur, ce dont il faut avoir peur c’est de la peur. Car la peur peut faire dire et faire n’importe quoi.

Pour conclure, nous pouvons constater que le poids des mots a une importance, que la parole politique doit être mesurer, réfléchi et bienveillante. Car négliger les conséquences de ces mots peut être dévastateur en temps de paix, et si un jour par malheur la guerre venait réellement à se déclencher, la parole négligé ou méprisante du politique serait alors meurtrière. Il faut cependant se méfier de l’emploi du mot « guerre » quand il n’y a pas lieu de l’employé. Comme nous l’avons vu, les réflexes comportementaux peuvent aller jusqu’à déclencher une véritable guerre pour assouvir le besoin d’en découdre.

Il est aussi important de prendre en compte que dans une situation pareille, nous devons trouver des clés de compréhension afin de ne pas tomber dans des dérives extrêmes.

Prendre l’importance de la situation telle qu’elle est ni plus, ni moins.

Le catastrophisme n’apportera rien d’autres de plus que de la peur au même titre que la nonchalance.

Il est à noter enfin que dans cette situation chaotique, il y a toujours des personnalités perverse (pas forcement politique) qui apprécient le chaos et qui s’en nourrissent. Ils ont alors un auditoire prêt à entendre le premier prophète, et peuvent alors vendre leur soupe aux esprits en souffrances, que cela soit dans le sens de la dénonciation ou dans le sens de la suspicion.

Dans ces moments d’égarement mentales, beaucoup cherchent un sauveur, une personne à suivre, un donneur de solution.

Hors, il est nécessaire de se détacher d’un quelconque dogme, pour garder l’esprit clair, il n’y a point de sauveur en ce monde, la solution est en chacun de nous, par le travail sur soi.