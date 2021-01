2020 une année de m…

2021, gardons-nous du papier-cul

Habituellement en cette période de fin d'année et de début janvier, tout est un peu au ralenti. Le moment est propice à la réflexion et favorise le regard en arrière sur l'année qui vient de passer. Cette accalmie donne même le goût de lorgner la boule de cristal pour se donner une illusion du futur.

L'an dernier, qui donc aurait pu, ne serait-ce, qu'entrevoir ce que nous avons vécu en 2020 ?!!!

Si quelqu'un avait eu une boule de cristal lui montrant ce que nous venons de vivre et qu'il nous l'avait révélé, il aurait été qualifié de fou et bien sûr de complotiste, et avec raison, vous en conviendrez sans doute avec moi. Nous aurions été unanime, tant du côté de la grande presse que du côté des alternatifs, tous nous l'aurions qualifié de complotiste et de conspirationniste tellement ce que nous avons vécu relève véritablement de la conspiration flagrante.

Oui, en 2020, nous avons vécu une conspiration mondiale.

Oh lala ! Qu'est-ce que je viens de dire là ? Je viens de me passer la corde au cou et on va me pendre haut et court sur la place publique. Je fais preuve de conspirationnisme ! La société va me lapider !

Mais comment ne pas voir de conspiration lorsqu'on voit une ministre acquiescer à la demande d'une grande compagnie pharmaceutique [1] (Sanofi) pour rendre son médicament vedette moins accessible [2] ! Cette restriction pour la vente libre du Plaquénil est survenue le 13 janvier 2020 ! À cette date, on entendait parler d'une épidémie en Chine, mais on n'entrevoyait rien de sérieux chez nous ou en Europe. Le premier cas de covid fut détecté sur des voyageurs revenant de Chine le 21 janvier aux USA [3] et le 24 janvier en Europe [4], puis au Canada le 25 janvier [5]. Et ce n'est que le 11 mars 2020 que l'OMS déclare la pandémie [6].

À la mi-mars, on ne connait rien du virus. On ne connait rien des traitements possibles. Cependant, le 10 février 2020, l'un des plus grands virologues mondiaux [7], Didier Raoult, parle pour la première fois de l'épidémie de coronavirus en Chine [8]. Je vous invite FORTEMENT à bien écouter ce que dit Didier Raoult le 10 février 2020. En sachant ce que nous savons maintenant et avec le recul du temps, son exposé est PLUS QU'INTÉRESSANT.

Il décrit ce que nos dirigeants auraient dû chercher à savoir, c'est-à-dire, comment faire face à une pandémie.

Didier Raoult donne la recette. Il faut organiser des équipes médicales « entrainées », c'est-à-dire des gens qui ont l'expérience des crises virologiques et qui savent y faire face. Cette équipe doit comprendre des spécialistes aguerris dans différents domaines médicaux. Des médecins, des épidémiologistes, des diagnosticiens, des observateurs qui veillent et surveillent l'évolution dans la population et qui travaillent TOUS ENSEMBLE.

Il décrit aussi d'une façon saisissante la compétence des Chinois et leurs installations de recherche. Un constat qu'il a fait lors d'une visite en Chine pour y donner une conférence. Voyant leurs installations, il leur a avoué qu'il n'avait rien à leur apprendre outre ce que lui et son équipe faisaient dans leur laboratoire de Marseille.

Ce qui est remarquable dans cet exposé de Didier Raoult du 10 FÉVRIER 2020, c'est qu'il dit ce que nos dirigeants ont mis des semaines et même des mois à dire : les victimes de ce virus sont des personnes âgées ayant des pathologies graves ou chroniques (comorbidités).

Il faut aussi remarquer que Raoult écorche solidement Fauci. Il dit qu'il l'estimait il y a 40 ans, mais que maintenant Fauci est devenu gâteux et qu'il devrait prendre sa retraite.

Le 10 février 2020, Didier Raoult divulguait l'outil que les Chinois employaient pour combattre le coronavirus : la chloroquine. Un médicament extrêmement bon marché et qui, selon les Chinois, s'avère très efficace. Il faut vraiment entendre ce que dit Raoult à 10 minutes du début sur cette vidéo du 10 février [9] concernant ce médicament : la chloroquine.

Raoult nous dit que ce qui est le plus dangereux lors d'une pandémie, ce n'est pas le virus, c'est la peur. Et effectivement, lorsqu'on voit ce qu'on nous a fait vivre, ce qui nous a pratiquement tués au niveau économique, culturel et social, ce n'est pas le virus, mais les politiques prises par des dirigeants qui ont eu et ont toujours peur.

Des dirigeants qui ne savent que transmettre la peur. Des dirigeants qui ne prennent AUCUNE mesure efficace pour contrer LE VIRUS.

Après 10 mois, ces gens soutiennent toujours qu'il n'y a aucun médicament pour combattre ce coronavirus, CE QUI EST FAUX DEPUIS LE DÉBUT. Nous le constatons en visionnant cette vidéo du 10 février 2020. Nous le constatons aussi en étudiant ces études [10] (plus de 200 [11]). Tout ce dénigrement qui a été fait à propos de ce traitement précoce efficace utilisant l'hydroxychloroquine [12] et l'azithromycine est à la fois renversant et révélateur. Un traitement efficace connu depuis février et sur lequel on crache ! Hallucinant !

Lorsqu'on voit tout ça et lorsqu'on revoit tout ce qu'on nous a dit et ce qu'on nous a fait vivre... Lorsqu'on voit cette peur qu'on nous a inculquée chaque soir au téléjournal et chaque jour lors de ces conférences de presse de la peur faites par nos dirigeants... Comment ne pas penser à une conspiration !

On savait dès février et les Chinois le savaient, eux, même bien avant que la chloroquine était efficace pour guérir les gens atteints de ce coronavirus. Comment peut-on imaginer que des ministres de "la santé" ne sont pas au courant ? Comment imaginer qu'un médicament qui peut aider à combattre efficacement une pandémie puisse être interdit ?

Comment imaginer qu'un général en temps de guerre puisse enlever des armes à son armée ? Parce que souvenons-nous qu'on nous disait partout que nous étions « en guerre » contre ce virus.

Alors que les chercheurs chinois et marseillais confirment l'efficacité de la chloroquine ou hydroxychloroquine (Plaquénil), la ministre Agnès Buzyn décrète, le 25 mars 2020 [13], l'interdiction de sa distribution sur prescriptions de médecins de ville ! Le médicament ne peut alors plus être administré, pour le traitement du Covid 19, que par les établissements de santé. On interdit donc aux médecins "de ville", les médecins de famille son utilisation ! C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on interdit aux médecins de soigner les gens !

Incroyable, n'est-ce pas !

Un médicament qui existe depuis de nombreuses décennies et qui fut administré à des millions de patients sans jamais causer, sauf de très très rares exceptions, d'effets secondaires indésirables graves.

Il est évident qu'une telle décision est directement fonction des milliards qui allaient se jouer dans les mois suivants [14]. Sanofi-Pasteur avait sur leurs tablettes ce produit expérimental qu'ils allaient mettre en marché, en le présentant comme un vaccin miracle « de nouvelle "génération" ».

Oui, en 2020, nous avons vécu en fonction d'une véritable conspiration. Conspiration des grands laboratoires pharmaceutiques qui ne travaillent pas du tout pour la santé des gens, mais pour leurs faramineux profits. Ces laboratoires ont exigé que des lois soient votées pour les protéger des poursuites éventuelles [15]. Ces géants ont ainsi réussi à obtenir que leurs gains soient protégés. Si poursuite il y a, ce sera les différents gouvernements, c'est-à-dire, les contribuables, qui devront compenser financièrement les dommages causés par cette vaccination miracle massive.

Une vaccination massive à partir d'un produit expérimental. Un vaccin de "nouvelle" génération. Un vaccin dit « ARN messager » ! Non testé sur les animaux et directement administré aux humains. L'ARN messager modifie notre ADN, mais pas de façon notable nous dit-on. Seulement pour développer des anticorps sur mesure qui vont s'attaquer au coronavirus du covid ! Cette modification n'est pas permanente, nous dit-on, et n'altère en rien l'ADN des enfants à naître. Nous devons faire confiance.

Cependant tout comme les laboratoires ont demandé des lois pour éviter les poursuites, les gouvernements se sont aussi préparés. Plusieurs se sont voté des lois pour se placer à l'abri des poursuites judiciaires en ce qui a trait à la vaccination [16].

On pourrait écrire un bouquin extrêmement volumineux et extrêmement bien documenté sur cette folle saga antitraitement précoce et ce dénigrement INCROYABLE de l'hydroxychloroquine. C'est à tomber en bas de sa chaise, c'est à tomber sur le cul ! C'est aberrant, hallucinant, renversant, incroyable.

Nos dirigeants ont craché et crachent toujours sur la science. Ils dénigrent et vont même jusqu'à poursuivre les véritables spécialistes [17], les véritables médecins qui soignent VÉRITABLEMENT les gens. Nos dirigeants ne donnent la parole et ne suivent que les vendeurs de lucratifs vaccins. C'est HALLUCINANT.

On peut pratiquement dire que cette folle histoire résume toute l'année.

2020 est une année de cas vides. Des cas, des cas, toujours des cas. Chaque jour, des cas et toujours des cas vides. Des malades ASYMPTOMATIQUES ! Une pandémie de graves malades en santé.

La propagande nous dit que les hôpitaux sont pleins. Mais on oublie de préciser qu'ils sont pleins parce que leurs facilités ont été réduites et jamais augmentées malgré la pandémie. Peu de personnel, peu d'équipement. Aucun ajout de budget pour les hôpitaux. On met l'argent pour tester. Des dizaines de millions pour tester. Juste au Québec à la fin octobre notre gouvernement avait mis 150 millions de $$$ en tests [18].

Et on finance aussi la police qui vous surveille et peut débarquer chez vous sans mandat pour vous brutaliser [19]. On met l'argent dans la police « pour soigner la population » !

Pour s'assurer que les hôpitaux débordent, on refuse aux médecins de famille de traiter hors de l'hôpital. Il leur est interdit de prescrire le traitement précoce aux gens testés positifs et ayant des symptômes. On dit aux "positifs" de rester confiner chez eux et attendre que leurs poumons ne fonctionnent presque plus. Là, ils peuvent se rendre à l'urgence. On va leur donner de l'oxygène, des antidouleurs et des anticoagulants. L'hydroxychloroquine est bien sûr inefficace rendu à ce stade de la maladie. Avec un peu de chance, le gouvernement pourra même annoncer des morts supplémentaires le lendemain. Des "cas" c'est bien, mais des morts c'est mieux. Il faut maintenir la peur et il faut toujours avoir des éléments pour justifier les mesures dictatoriales mises en place.

En plus de vivre dans la folie, nous vivons dans l'oppression. À chaque sortie dans la rue, on peut se faire interpeller pour non-respect des mesures de distanciation. Les gouvernements autorisent partout la brutalité policière.

C'est notre vécu de 2020.

Encore combien de mois cela va-t-il se poursuivre ?

Cela va-t-il prendre fin en 2021 ?

Nul ne peut savoir. Ils installent une "nouvelle normalité" [20] !

On nous enfonce la "nouvelle normalité" [21] dans le cerveau.

"Nouvelle normalité" [22]. Partout : "nouvelle normalité" [23].

Partout, partout, la "nouvelle normalité" [24]

Mais bon, 2020, il y a tout de même eu autre chose que cette folie pandémique !

Euh ! Quoi donc ?

Ah ! Oui ! Trump, bien sûr. Le méchant, le très méchant, le menteur, le raciste, le sale, le croche, le misogyne, le suprémaciste blanc, le monstre, celui que tout être normal doit détester et doit espérer le voir se faire assassiner question de purifier la planète de cet être répugnant et infect.

Ce sale politicien qui ne fait pas de guerre et qui réussit à se faire aimer par des Noirs. Et comme disait l'énergique Joe Biden à l'un d'entre eux, si vous votez pour Trump vous n'êtes pas un Noir [25]. Un Noir, un vrai, vote pour Biden. Les autres ne sont que des rejets qui méritent… je n'oserais dire ce que Joe en pense.

La nouvelle démocratie est ainsi, si tu ne penses pas « comme il le faut », tu es un sale.

Déjà que, plus haut, je me suis laissé aller à montrer que je suis conspirationniste, il ne faudrait tout de même pas que je me mette à dire des choses positives pour ce sale Trump et ainsi montrer que je suis un partisan raciste d'extrême droite qui voit sûrement d'un bon œil le KKK ! On pourrait alors me battre au sang dans la rue.

Heureusement, les Big Techs sont là pour me protéger en me censurant si je dis de ces choses qui ne se disent pas. Ils protègent même le président des USA, ce Trump de malheur. Ils le censurent pour le protéger de lui-même. Pour éviter que les gens l'entendent et constatent à quel point il est dérangé.

C'est surprenant qu'il ait été élu. Il n'y aura probablement pas beaucoup de personnes à son assermentation. Heureusement que Joe Biden et le clan démocrate sont de bons perdants. Sans quoi…

2020, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Ce fut l'année de la fraude. Fraude sanitaire et fraude électorale. Comme si les deux dossiers étaient intimement reliés !

En effet, le virus est apparu comme un vrai sauveur. Il a presque sauvé les démocrates en empêchant pendant plusieurs mois Donald Trump, dit l'ordure, de faire campagne. Et toute la campagne démocrate s'est faite par le masque. Ils ont tout misé sur le masque. Le masque, le sous-sol, et les mail-in ballots.

Si la fraude avait été moins évidente, cela aurait peut-être pu fonctionner. Mais même avec leur masque leur couvrant presque les yeux, ils ont perdu la face.

2021

Même avec une boule de cristal un peu sale qui ne nous laisse presque rien voir à l'intérieur, on peut entrevoir que 2021 devrait être mieux que l'an dernier.

Mais comme le dit l'adage de la nouvelle normalité, « gardons-nous du papier-cul ».

Bonne Année 2021.

Et je vous souhaite le paradis AVANT la fin de vos jours.

Je vous souhaite aussi de ne pas mourir de votre vivant.

La vie est tellement courte, mieux vaut la vivre le temps qu'on peut.

Salutations,

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] Ce que cache l’interdiction de vente de l’hydroxychloroquine…

https://www.gatsbyonline.com/ataraxie/ce-que-cache-l-interdiction-de-vente-de-lhydroxychloroquine-420416/

[2] PLAQUENIL (hydroxychloroquine) : la prescription médicale devient obligatoire

https://www.vidal.fr/actualites/24163-plaquenil-hydroxychloroquine-la-prescription-medicale-devient-obligatoire.html

[3] Chronologie de la pandémie de Covid-19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19

[4] Pandémie de Covid-19 en Europe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Europe

[5] Premier cas canadien présumé de coronavirus à Toronto

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-01-25/premier-cas-canadien-presume-de-coronavirus-a-toronto

[6] COVID-19 : l’OMS déclare l’état de pandémie

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/covid-19-oms-pandemie/

[7] 5 ans avant la crise du coronavirus, découvrez comment travaille le professeur Raoult

https://www.youtube.com/watch?v=esFAIpNbuiM&feature=youtu.be

[8] Coronavirus - le point au 10/02/2020 avec Didier Raoult

https://www.youtube.com/watch?v=4oMnyoTKVx4

[9] La chloroquine - le point au 10/02/2020 avec Didier Raoult

https://www.youtube.com/watch?t=586&v=4oMnyoTKVx4&feature=youtu.be

[10] HCQ is effective for COVID-19 when used early : meta analysis of 186 studies - Covid Analysis, October 20, 2020

https://hcqmeta.com/

[11] Les études mondiales sur l'hydroxychloroquine

https://iatranshumanisme.com/2020/10/25/les-etudes-mondiales-sur-hcq-hydroxycloroquine/

[12] Hydroxychloroquine (HCQ) : The Suppression of a Proven COVID Remedy

https://geopolitic.org/2020/12/24/hydroxychloroquine-hcq-the-suppression-of-a-proven-covid-remedy/

[13] Covid-19 : L'hydroxychloroquine peut à nouveau être prescrite

https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/covid-19-l-hydroxychloroquine-peut-%C3%A0-nouveau-%C3%AAtre-prescrite/

[14] Coronavirus : l'Europe mobilise 2,4 milliards pour précommander des vaccins

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/coronavirus-leurope-mobilise-24-milliards-pour-precommander-des-vaccins-1208393

[15] Vaccins contre la Covid : l’UE indemnisera les laboratoires en cas d’effets secondaires inattendus

https://www.capital.fr/entreprises-marches/vaccins-contre-la-covid-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-deffets-secondaires-inattendus-1379072

[16] Vaccination obligatoire : Le gouvernement se place à l'abri des poursuites judiciaires

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/11/22/vaccination-obligatoire-le-gouvernement-se-met-a-labri-des-poursuites-judiciaires/

[17] Covid-19 : Didier Raoult et Christian Perronne poursuivis par l'Ordre des médecins

https://www.france24.com/fr/france/20201222-covid-19-didier-raoult-et-christian-perronne-poursuivis-par-l-ordre-des-m%C3%A9decins

[18] Combien coûte votre test de COVID-19 ?

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745029/cout-prix-test-depistage-covid-quebec

[19] Une soirée du jour de l'an qui tourne mal lors d'une intervention policière

https://www.youtube.com/watch?v=YKbv4vAsjgM&feature=youtu.be

[20] Ministère de la Nouvelle normalité : un plaidoyer humoristique pour la décroissance

https://journalmetro.com/actualites/national/2518206/un-ministere-de-la-nouvelle-normalite-un-plaidoyer-humoristique-pour-la-decroissance/

[21] Comment s'adapter à la nouvelle normalité

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comment-sadapter-a-la-nouvelle-normalite-1244359

[22] La « nouvelle normalité » à l’ère de la COVID-19

https://ici.radio-canada.ca/info/2020/07/distanciation-physique-sociale-covid-19-deconfinement-restaurants-commerces-cinema/

[23] Les mots de la pandémie : “nouvelle normalité”

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/bureau-des-trads-les-mots-de-la-pandemie-nouvelle-normalite

[24] Comment gérer la« nouvelle normalité

https://www.camh.ca/-/media/files/navigating-the-new-normal-covid19-playbook-supplement-fr.pdf?la=fr&hash=4E1441D367610CA8B84C87D4C4B632645DA7D285

[25] Biden tells voters 'you ain't black' if you're still deciding between him and Trump

https://www.theguardian.com/us-news/video/2020/may/22/joe-biden-charlamagne-you-aint-black-trump-video