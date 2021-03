« 2022 : qui pour battre Marine Le Pen, la trumpette (*) ? »

Vous avez oublié dans les griefs une autophobie et mobilophobie rance et pognoneuse, caricaturalement représentée par le sinistre ex premier, monsieur 80 km/h, et plus que visible sur les routes : pendant que la population souffre, d’autres développent une énergie incessante et odieuse à multiplier et « raffiner » les pièges à fric sur les bord des routes, espérant bien renflouer les caisses en pervertissant la technologie.

Sans parler des maires qui détruisent méthodiquement les rues à coups de casses voitures dangereux et polluants, bouchonnage organisé, voies rétrécies, obstacles de tout poil, chaussées réservées aux bus/tramways en général vide de trafic utile dans 95 % du temps, et spéculation sur le vol légalisé du stationnement payant

Oui, mettre à la porte toute cette clique et la tartiner d’une couche d’indignité nationale, je suis partant