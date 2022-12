2022, une année traversée par le brouillard, 2023 aussi

Ce propos n’est qu’un banal éditorial, ni meilleur ni pire que ce qui se lit dans la presse quotidienne, et n’apporte qu’une vue en survol avec un angle assez réduit, sans livrer des informations factuelles. Ce n’est d’ailleurs pas le rôle d’un éditorial. Ce papier semble erratique à l’image du monde. Il ne livrera pas une analyse des ressorts en jeu dans ce brouillage du monde.

1) Je ne crois pas être très original en dessinant une année 2022 noyée sous le brouillard, dans la suite des deux précédentes, autrement dit depuis qu’un virus nommé SARS-CoV-2 a fait perdre aux dirigeants et aux populations des fondamentaux qui contribuent à rendre le vivre ensemble possible avec des valeurs et des choses sacrées. Les déclinologues s’interrogent sur un moment proche, d’ici 5 ans 10 ans ou peut-être 20, caractérisé par l’avènement d’une société du mal vivre. L’étape suivante sera fatale, il sera impossible de vivre, le monde deviendra invivable. Mais rien n’est joué d’avance. Toutes les anticipations et autres dystopies ont deux effets, endoctriner les cerveaux, embrouiller les âmes, et pour les promoteurs de ces dystopies, acquérir gloire et argent. Il facile d'endoctriner un cerveau crédule. Un cerveau averti ne se laisse pas embarquer dans le sectarisme, il a les fondamentaux pour chasser le brouillard mais il est moins répandu.

2) Brouiller l’info n'est pas l'effet recherché mais le résultat obtenu par les chaines de grande écoute disposant d'un panel d’experts, consultants, essayistes, présidents de l’amicale des anciens bidules, anciens cadres dans le renseignement ou l’armée, journalistes généralistes, reporters spéciaux, chefs de rédaction, directeur d’un cercle de réflexion, fondateurs d’un think tank. Tout n’est pas mauvais mais il est impossible de trier ce qui est important. Les plateaux moulinent sur des faits divers s’ils ont un impact émotif et symbolique dans la société. LCI nous livre un feuilleton sur la guerre sans scénario établi et sans fin. J’écoute parfois ces prestations souvent convenues mais je ne me reconnais pas dans ce monde restitué par les médias. L’écran rétrécit la planète dans des proportions que l’on n’a jamais connues. Heureusement il reste la presse écrite qui tente de garder son rang en France. Pour ma part, je suis abonné à Courrier International, la meilleure publication en français pour se tenir informé.

3) Lorsque devant votre fenêtre il y a du brouillard et que vous ne le supportez pas, vous baissez les stores. Le lendemain, le soleil pointe son nez et vous ouvrez tout grand les stores. Mais comme il est préférable de ne pas se voiler la face, s’imprégner d’un peu de brouillard médiatique nous place face à notre demeure planétaire décorée par du papier peint aux couleurs contrastées, souvent délavées. Les analystes ont inventé le contrefactuel inversé, non pas en imaginant ce qui se serait passé il y a un siècle si… Mais en projetant des anticipations sur des faits pouvant se produire à une date indéterminée. Même si les projections n’ont pas lieu, tout sera oublié en quelques mois. Pénurie de denrées alimentaires, inflation non contrôlée, épuisement des stocks de gaz, pétrole à 200 dollars, usage d’armes nucléaires par Moscou, coupures d’électricité, nouveaux variants, catastrophes climatiques, baguette à 4 euros, manque de composants, la liste n’étant pas exhaustive.

4) A l’heure actuelle, le système productif tangue mais tient bon, l’Etat gère l’affaire. Les gens les plus utiles ne sont pas médiatisés la plupart ; les travailleurs dans la grande distribution, les agriculteurs petits ou grands, les techniciens et ingénieurs qui nous apportant électricité et carburant, les éboueurs qui évacuent nos déchets, les conducteurs de trains et bus, le personnel de santé, les professeurs qui tentent d’éduquer des gosses souvent retords, les policiers du quotidien, et mon voisin Maurice qui m’envoie un sourire si je le croise ; la liste étant bien évidemment incomplète. A noter deux institutions qui tiennent leur rang, l’Armée et l’Eglise. Le monde continue à fonctionner. Mais le nombre de délaissés et déclassés augmente. 2023 sera en France une année aussi brouillée que 2022. Il faut chercher la lumière dehors et en soi en tentant de vivre dans cet environnement anxiogène et déprimé. Et ne rien attendre du politique excepté la gestion des affaires communes. Le politique est devenu pour les citoyens un guichet pour exposer des doléances. La société n’est pas prête à basculer dans un monde plus serein, traversé par la délivrance, la création, l’amitié. La technique reste l’instrument le plus fiable sur lequel on peut se reposer. Une machine se répare ou se change. Les problèmes de société sont créés par les « hommes » qui ne sont pas parfaits, parfois incompétents, et sont perfectibles pour les résoudre. Disposer d’une bonne position incite parfois à recherche la gloire et l’argent. Ces comportements participent à l’effritement lent du pays, jouant de connivence sans le vouloir avec une ignorance qui s’étend.

5) 2023 confirmera 2022, sans présager d’une sortie du brouillard ni d’une pente meilleure. Beaucoup de nations et populations sont en souffrance mais le seul événement historique pouvant avoir un impact reste le conflit en Ukraine. Impossible d’accéder au cerveau des hommes à la manœuvre et de savoir jusqu’où ils sont prêts à aller en sachant de plus qu’eux-mêmes ne le savent pas. Une seule équation possède une solution. Plus on arme l’Ukraine plus la Russie riposte. Comme elle ne dispose pas de missiles en grosse quantité, elle les emploie pour détruire les infrastructures électriques ou les stocks énergétiques dans une tactique que seuls les généraux peuvent décrypter car on ignore l’impact de ces destructions sur la logistique militaire de l’adversaire. En revanche, inutile d’écouter les experts pour comprendre que ces attaques génèrent une terreur et une fatigue chez les Ukrainiens. Ce jeu abominable peut durer des années. A un moment il faut cesser mais plus la Russie commet des crimes de guerre, plus l’Occident voudra se venger sur la Russie en utilisant une Ukraine de plus en plus fatiguée. Les armes occidentales peuvent être utilisées contre Moscou si les lignes rouges tombent. Cet engrenage ressemble à un suicide de deux pays. La Russie a la possibilité d’accélérer le suicide en faisant usage des armes nucléaires. A ce stade, nul ne peut prévoir la suite. 2023 se place sous ce signe de mauvaise augure. Le ciel peut-il intervenir ?

6) Il est donc préférable de rester stoïque et ne s’occuper que des choses sur lesquelles nous avons prise en laissant de côté les événements qui nous dépassent largement tant l’époque du gigantisme, déjà analysée par Heidegger, a démultiplié sa puissance. Nous ne sommes rien en termes de liberté physique mais tout en liberté de pensée.

7) Misons sur l’espérance et les valeurs chrétiennes universelles. La science est sur le point de rejoindre le mystère.

Belle fin d’année et à l’année prochaine !