« [Emmanuel Macron] a redit sa conviction que, sur une base clarifiée, la coopération entre l’Europe et la Russie, essentielle à la sécurité du continent européen, était dans l’intérêt des [deux] pays ».

75% ! Ca les fait bien chier, ce score ! Le petit Micron et ses 23 et quelques obtenus avec pas mal de tambouille dans une démocratie contre les 75 de son pseudo-allié diabolique empoisonneur sans preuves dans sa dictature, ça la fout mal. Alors bon, de bonne grâce depuis sa galerie des Glaces versaillaise portative le MONARC s’est fendu d’un petit communiqué riquiqui où il se réfère en bon Pinocchio aux intérêts conjoints de sa Fwance et de la Fédé !

Le camp occidental – je pense à la tête de Madame May, la nouvelle Madame Mim de Bernard et Bianca, spécialiste de pétages de plombs hystériques labélisés Union Européenne – s’est couché avec une gueule de bois sans une once de vodka. Un score pareil, qui plus est avec un taux d’abstention qui fait rêver, c’est pas à eux que ça arriverait. Dame Merkel a dû faire copain avec ses ennemis d’hier pour rempiler, May n’a dû son poste qu’aux erreurs de son prédécesseur, et notre poulbot élyséen plonge mois après mois dans les sondages de ses amis IFOP et Sofres …

Il est un fait que le Tsar est en son domaine plus qu’apprécié, eh oui ! Le dictateur a les russes derrière lui, 3 sur 4. Ses 6 concurrents se sont partagés les miettes, et ont profité d’un débat télévisé pour jouer à Astérix en s’envoyant verres d’eau et torgnoles à l’antenne, le truc était à mourir de rire. Le débat à la russe, on n’y va pas avec un dictionnaire ENA, on fait ça à la virile, et pif et paf, le show avait de quoi plaire !

Donc il va encore falloir faire avec ! Hier, les péripatéticiennes de C dans l'air cherchaient leurs arguments anti Poutine dans leurs vieux escarpins, elles tiraient des têtes d’enterrement, avaient des cernes, des commissures aux lèvres avec un peu de bave et des yeux rouges qui coulent. Ce que c’est que d’être mauvaises joueuses les filles, quand même, d’ailleurs pas un hasard si France 5 désactive systématiquement les commentaires sur les vidéos de cette émission pour vieillards cacochymes sur You Tube !

La mort dans l’âme, les occidentaux – j’entends par là, nos dirigeants, leurs laquais et leurs financeurs – ont repris la tribune de George Soros et comme un mantra l’ont relue et apprise par cœur. Citons ce grand bienfaiteur de l’humanité dans le texte, reprenons les formules de ce grand démocrate qui intime l’ordre aux anglais de ravaler leur BREXIT.

« Nous vivons une période douloureuse de l’histoire du monde. Les sociétés ouvertes sont en crise et les formes de dictatures et d’états mafieux, illustrées par la Russie de Vladimir Poutine, sont en augmentation. Aux Etats-Unis, le président Donald Trump voudrait établir son propre type d’état mafieux, mais il ne le peut pas, parce que la Constitution, les autres institutions et une société civile dynamique ne le permettront pas. »

Ca date du 15 février dernier et ce fut publié dans The Guardian. Il y va le Yiorgos ! Etat mafieux rien que ça, faut dire que Monsieur ONG s’y connaît en arsouilleries et manipulations diverses ! En fait notre sympathique milliardaire est quelque peu vexé, car le dictateur Poutine a viré toutes ses ONG hors des frontières de la Grande Russie ! Alors notre spéculateur mondialiste l’a mauvaise.

75%, wow, on comprend que nos pantins cherchent à se raccrocher au castelet et cherchent leurs fiches cuisine !