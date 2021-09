20ème Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya à Paris

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, près de la Pagode de Vincennes, se déroule la 20ème édition du Festival du Tibet et des Peuples de l'Himalaya dédié au respect de l’environnement et à la préservation de la planète. Il se déroulera du vendredi 3 septembre 2021 au dimanche 5 septembre 2021 et comporte de nombreux intervenants liés à la culture tibétaine.

Festival Tibet 2021

Cette année, se déroule le 20e festival du Tibet. Il se focalise sur l’environnement et la préservation de la planète. Il débutera par un concert, la NUIT DU TIBET, le vendredi 3 septembre à 19h avec des artistes se mobilisant pour la culture tibétaine.

Le festival se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 septembre avec la création de mandala, des expositions d’art tibétain, traditionnel et contemporain, des projections de films, une initiation à la méditation, et des spectacles de musiques et de danses par la troupe de la Communauté Tibétaine de France. Des danses indiennes seront l’occasion d’une initiation au pas de Bollywood.

Des stands d'artisanat d'art et produits ethniques, ainsi que de livres sur le Tibet et les cultures de l'Himalaya, associations dédiées à la cause tibétaine, centres bouddhiques, voyagistes seront installés.

La création d'un mandala de sables colorés et sa dispersion rituelle ponctuera le weekend.

Des chiens de nomades tibétains, les dogues du Tibet seront présentés.

Une restauration sera disponible en continu dans les échoppes de l'enceinte de la Pagode de Vincennes.

L’environnement sera le thème des conférences de Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, fondateurs des éditions Indigène, le samedi à 15h, et de Gueshe Drakpa Tsoundou le dimanche à 17h30. De même, l’ambassadeur de Taïwan François Chihchung Wu abordera la question de la géopolitique et de la préservation du plateau tibétain autour du respect de l’environnement de la culture et des droits de l’homme, le dimanche à 14h. La tibétologue Katia Buffetrille exposera la transformation du pèlerinage tibétain de la montagne sacrée de l’Amnye Machen de 1990 à 2018 le samedi à 17h. L’écrivain Pierre-Antoine Donnet animera des rencontres et dédicaces samedi et dimanche à 15h.

D’autres intervenants évoqueront encore la culture tibétaine, porteuse d’un message de non-violence devenu crucial pour la survie de la planète.