22 raisons de manifester le 21 et 23 septembre

Car nous vivons un moment historique. Après le code du travail, la sécurité sociale figure en ligne de mire du président Emmanuel Macron et de ceux qui l'ont installé au pouvoir. A nous de nous interposer, de faire bloc face au choc qui s’annonce, et de précipiter leur chute.

1) Contre la loi travail XXL qui nuit à l’emploi

Les ordonnances contre la loi travail vont supprimer le CDI, la durée légale du travail et précariser l’emploi. Elles affaiblissement les syndicats et vont contribuer à la baisse des salaires. Elles nuisent à l’entrepreneuriat et ne vont pas permettre de créer de l’emploi. Les petits patrons n’en veulent pas. Elle n’avantage que les multinationales et le Medef.

2) Contre le traité de libre-échange CETA qui détruit le climat

Selon le rapport de la commission commandé par Emmanuel Macron lui-même, le CETA aura des conséquences désastreuses pour le climat et la santé. Il menace l’agriculture locale et biologique et autorise les produits transgéniques et les animaux nourris aux OGM et antibiotiques activateurs de croissance sur le territoire, tout en introduisant un système de tribunal qui permettra aux multinationales d’attaquer la France en justice.

3) Contre la réduction des libertés individuelles prévues dans le projet d’État d’urgence permanent.

Le projet d’inscrire les dispositions contre l’état d’urgence dans le droit commun signe un recul sans précédent des droits fondamentaux, alors qu’il a été maintes fois prouvé et démontré que ces dispositions ne permettent pas de lutter efficacement contre le terrorisme.

4) Contre l’accroissement des inégalités orchestré par les baisses d’impôts sur les 1 % les plus riches payés par les classes moyennes et les pauvres

Les baisses d’impôts se concentrent à 50 % sur les 10 % les plus riches (d’après le magazine capital) et représentent 8 milliards d’euros pour les plus riches, dont 3 milliards pour les 0,1 %. Les 3000 ménages redevables de l’ISF sur le patrimoine mobilier (le monde) vont gagner 100 000 euros chacun en moyenne. Le pire c’est que même le FMI démontre (désormais) que l’accroissement des inégalités nuit à la croissance.

5) Contre la baisse des APL et la politique de sabotage du logement social

En plus de la réduction de 5 euros des APL s’ajoute un projet de porter cette baisse à 50 euros, soi-disant compensé par le gel du livret A (qui frappe les petits épargnants) et autres mesures cosmétiques. Le compte n’y ait pas, au minimum 1,2 milliard d’euros manquent pour équilibrer les comptes. Cela ne peut qu’aggraver la crise du logement.

6) Pour la sauvegarde des services publics et de la sécurité sociale

Santé, transport, éducation : les coupes budgétaires affaiblissent volontairement les services publics dans le but de les brader au privé. Quant à la sécurité sociale, elle est menacée par les transferts de financement (CSG) et les réformes annoncées sur l’assurance chômage, les retraites et l’assurance maladie. Son budget est déjà attaqué par le plan d’austérité.

7) Contre l’instrumentalisation de la police et la logique de répression brutale

Rémi Fresse tué par une grenade explosive dont le modèle est toujours en usage dans les forces de police, Robin estropié par une autre grenade, des milliers d’hospitalisations, des gens éborgnés à vie… et aucune condamnation. L’état vient de racheter pour 23 millions de matériels au potentiel létal.

Cette politique met aussi bien en danger la vie des flics que celles des citoyens. Policiers, CRS rejoignez-nous !

8) Contre la suppression des contrats aidés sans plan de rechange immédiat

Non seulement les 240 000 emplois supprimés sur deux ans vont plonger autant de personnes dans la difficulté, mais le gouvernement n’a pas annoncé d’alternative immédiate. Or ces emplois aidés aident indirectement d’innombrables personnes : école, prise en charge de la personne, travail associatif, œuvres caritatives... de nombreuses structures en dépendent.

9) Contre l’autorisation des perturbateurs endocriniens

Nicolas Hulot a signé un accord honteux qui reprend dans le texte les propositions des industriels producteurs de ces molécules cancérogènes et toxiques.

10) Contre la fraude fiscale et le maintien du verrou de Bercy

Emmanuel Macron et LREM ont voté pour le maintien du verrou de Bercy, un dispositif qui empêche les poursuites et enquêtes judiciaires des bandits se livrant à de la fraude fiscale. Cette fraude représente 80 milliards par an.

11) Pour une agriculture biologique

Le gouvernement veut supprimer les subventions à l’agriculture biologique et les reverser à l’agriculture intensive. L’UE cherche à autoriser les pesticides dans le bio. Le CETA va mettre en concurrence l’agriculture locale avec des productions industrielles, fermes de 30 000 vaches et saumon transgénique.

12) Contre les onze vaccins obligatoires

Cette mesure va accroitre la méfiance vis-à-vis des vaccins et des labos pharmaceutiques, même si on pense que la vaccination est nécessaire, cette loi est contre-productive, de l’avis des spécialistes.

13) Contre le transfert des cotisations sociales sur la CSG

Cette mesure détruit l’essence de la sécurité sociale et le principe même de solidarité (chacun reçoit de l’aide selon ses besoins et cotise selon ses moyens). C’est un cheval de Troie pour porter le coup final à la sécurité sociale, destinée à être remplacée par un système individualiste où « chacun reçoit en proportion de ses moyens ».

14) Contre l’austérité budgétaire

Le FMI lui-même a reconnu dans un rapport interne l’impact négatif de l’austérité sur la croissance et la réduction des déficits. L’exemple du Portugal démontre qu’on peut réduire les déficits sans faire d’austérité. Elle n’est qu’un prétexte pour affaiblir les services publics et la sécurité sociale.

15) Contre le non-respect des droits de l’homme dans le traitement des migrants

Les ONG et la Cour européenne des droits de l’homme dénoncent un traitement inhumain et une violation des droits de l’homme.

16) Contre les ventes d’armes aux États qui conduisent des guerres sans mandat international et financent le terrorisme.

Cette proposition d’un député insoumis à l’Assemblée nationale a été refusée par LREM. Ce qui revient à dire qu’on accepte la vente d’armes à des pays qui s’engagent dans des guerres illégales débouchant sur des génocides, comme l’Arabie Saoudite au Yémen dont les frappes aériennes ont placé 7 millions d’habitants en situation de crise humanitaire.

17) Contre la dérégulation financière

Emmanuel Macron souhaite déréguler la finance, il a déjà enterré le projet de taxe sur les transactions financières qui s’appliquait à l’échelle de l’UE. C’est la porte ouverte vers une nouvelle crise financière dans un contexte de dérégulation sans précédent aux USA. Il faut des pare-feu, pas un affaiblissement des règles.

18) Pour le pluralisme dans les médias

Les médias mainstreams mentent par omission, déforment les faits, s’engagent politiquement sans le dire et désinforment. Ils véhiculent de la haine et de la peur pour défendre des intérêts financiers et des idéologies contraires aux valeurs de la république. Luttons contre la concentration des médias, protégeons les journalistes précaires et interdisons aux grands groupes industriels de posséder des médias.

19) Pour être solidaire avec les grévistes et favoriser les blocages

Seul le blocage de l’économie du pays fera reculer le gouvernement. Face à l’ampleur historique de l’agression du capital sur le travail, de l’argent sur les gens, montrons notre solidarité envers les grévistes qui ont la capacité de bloquer le pays. La victoire est à ce prix !

20) Pour rencontrer des gens sympas et vivre un moment de solidarité dans la chaleur humaine

À la violence et au mépris, répondons par la solidarité, l’humour et la convivialité.

21) Contre une justice au service des puissants qui écrasent les faibles

Manifestants emprisonnés sur simple dénonciation anonyme, policiers et responsables politiques responsables d’homicides non inquiétés. Jeunes des quartiers sensibles condamnés, policiers relaxés. Lanceur d’alertes emprisonnées, fraudeur du fisc non inquiété. Aide aux migrants emprisonnés, criminels en libertés.

22) Pour la convergence des luttes

Les raisons de protester sont aussi diverses qu’innombrables, aussi globales que personnelles. Elles découlent pourtant toutes d’une idéologie politique commune, le néolibéralisme, que Pierre Bourdieux résumait en ces termes : un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur.

Avec Emmanuel Macron, les partisans de ce projet politique destructeur des liens sociaux et de l’environnement se sont trouvé un champion. Il avance le visage découvert, de façon transparente, mais avec une grande force et une détermination absolue. Seule l’union des forces contestataires le fera tomber.

***

