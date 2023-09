22ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, près de la Pagode de Vincennes, se déroule la 22ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Il débute le vendredi 8 septembre 2023 par une conférence et un concert. Les samedi 9 et dimanche 10 septembre seront l’occasion de nombreuses et riches conférences. Souhaitons que ce festival aide à la résolution pacifique de la question tibétaine et à promouvoir la non-violence et la paix dont le monde à un besoin crucial.

Du 8 au 10 septembre 2023, à Paris, se tient la 22ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde.

Le vendredi 8 septembre, de 18h à 20h, une conférence-présentation de littérature tibétaine se déroulera, avec une présentation des œuvres du poète tibétain Lhamo Kyab, de Tsering Yangzom Lama (« Quand notre terre touchait le ciel »), de Tsering Woeser par Sylvie Crossman et Katia Buffetrille.

L’évènement sera suivi à 19h30 d’un concert incluant les sœurs Higelin, Lobsang Delek, Marcia et Liouba après une ouverture par les moines tibétains du monastère Gyuto. Ce moment sera suivi des sons d.j. avec Lobsang Delek, Dekyi Lhamo, Marl’n, La Graine, Cumbia Oui Oui, et Krishna Black Eagle jusqu’à 2h du matin.

Le samedi 9 septembre, le festival débute à 11h. Ce sera l’occasion de rencontrer l'après-midi des auteurs et personnalités tibétaines dont l’autrice Tsering Yangzom Lama, le militant d’étudiant pour un Tibet Libre Tenam, l’étudiante environnementaliste Tenzin Yangchen, l’éditrice en nouvelles internationales Lamo Dorjee, l’autrice Corinne Atlan autour de son roman « Le Cavalier au Miroir », en présence de Pierre-Antoine Donnet, auteur et journaliste.

A 16h30, un débat intitulé « Le Tibet face à la stratégie de Chine » sera animé par l’ambassadeur de Taïwan en France, François Wu et Rigzin Genkhang, représentante du Dalaï-lama, en présence de Pierre-Antoine Donnet, de l’écrivain Alain Wang, de Tenam et de la sinologue Marie Holzman.

Le dimanche 10 septembre, le festival débute aussi à 11h. L'après-midi sera consacré au thème « Quel avenir pour le bouddhisme tibétain en occident ». Il sera l'objet d’une table ronde avec la participation du philosophe et écrivain Fabice Midal, du président de l’union bouddhiste de France Lama Jigmé Thrinlé Gyatso, du moine Lobsang Nyima, en présence de Catherine Barry et de Tenzin Yangchen.

A 16h, une lecture de poésie sera réalisée en 3 langues par Francis H. Powell (Rhapsody in Summer 2023).

A 16h15, une conférence sera consacrée aux neurosciences et à la méditation en présence du docteur neuroscientifique Jean-Marc Benhaiem, de Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, du moine Geshe Thabkhe Lodoe et de Catherine Barry, Jean-Claude Mouanda et Tenzin Yangchen.

Pour plus d'information : https://maisondutibet.com/