250 euros pour un clic de souris

Ce matin, sur France Info, on m'informe que la société de Sophia Chikirou aurait surfacturé ses services auprès de la France Insoumise lors de la campagne présidentielle. Un chiffre est lancé pour marquer les esprits : 250€ pour mettre un discours en ligne (source). Pour un clic de souris !

Bien sûr, en réfléchissant un peu, on peut se dire qu'il n'y a pas qu'un clic de souris. Qu'il faut peut être faire un montage auparavant, etc. Si on fait appel de temps en temps aux services d'entreprises, on sait d'expérience qu'en bas de la facture, les centaines d'euros arrivent assez vite. De nombreux auditeurs ne se laisseront donc pas impressionner par ce "scoop".

Cependant, mettez vous à la place d'un auditeur pauvre. Pour lui, 250 euros, cela peut représenter le "reste à vivre" du mois, une fois qu'il a payé toutes les dépenses incompressibles. Il pensera alors que J-L Mélenchon grille cet argent en une seconde, lui qui est sensé défendre les pauvres !

Le choix des 250€ n'est donc pas innocent. Il dénote une volonté d'éloigner la France Insoumise de ce qui devrait être son électorat naturel.

Venons-en aux perquisitions proprement dites, Une douzaine de lieux perquisitionnés, une centaine de policiers mobilisés (source) : on se croirait dans une affaire de grand banditisme ou de terrorisme.

Tout cela est-il justifié ? Le citoyen lambda ne pourra jamais le savoir. Il existe cependant un moyen d'exercer son esprit critique : il consiste à comparer les dépenses électorales des principaux candidats à la présidentielle. Le tableau suivant récapitule leurs dépenses de campagne et les remboursements publics dont ils ont bénéficié (source) :

Dépenses de campagne en € Dépenses déclarées Dépenses retenues Montant remboursé Macron 16 698 320 16 575 781 10 640 794 Hamon 15 072 745 15 008 634 7 949 043 Fillon 13 784 073 13 794 601 2 067 625 Le Pen 12 416 567 11 542 991 10 691 775 Mélenchon 10 676 699 10 241 760 6 031 304

On constate que c'est François Fillon qui a été le moins remboursé, à cause d'une erreur de procédure de son parti (source). Vient ensuite J-L Mélenchon. qui a dépensé nettement moins que Macron et Le Pen. Le remboursement public des frais de campagne dont a bénéficié J-L Mélenchon ne représente que 57% de ce qu'a reçu E Macron.

De ces cinq candidats, J-L Mélenchon est celui qui a le moins dépensé. Pourtant, nous avons tous pu constater que sa campagne était la plus active, la plus dynamique et la plus spectaculaire de tous. Le tableau montre donc que J-L Mélenchon n'a pas profité de la campagne présidentielle pour se remplir les poches. Ou alors, il faut se poser des questions sur les autres !

Le simple rapprochement entre ce tableau et les faits qui se sont déroulés les derniers jours devrait donc alerter tous les citoyens !

Un autre élément est troublant. Chacun a pu remarquer que les perquisitions se déroulent quelques jours après le remaniement ministériel, rendu nécessaire par l'énigmatique démission du ministre de l'intérieur.

Souris téléchargée sur Openclipart.org