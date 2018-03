26 députés « LREM » se mouillent pour EDF ENEDIS, pour vous faire adopter le compteur Linky, qui nous espionne, et qui peut parfois brûler

1°) Introduction Comme mon dernier article sur les incendies des compteurs Linky qui ne brûlent pas (25) avait mis un peu de temps à être publié (le 3 mars), j'avais préparé un autre article, que certains voulaient aussi censurer, comme on me l'a fait savoir. Il faut dire que l'industrie a infiltré tous les grands médias, et ils s'en prennent maintenant aux médias alternatifs, et infiltrent aussi les ONG. Comme quoi, même si plus de 2000 lecteurs sur au moins 10.000 avaient aimé mon article précédent sur les pannes et les dysfonctionnement (24), il suffit de moins d'une dizaine de complices d'un lobby pour faire censurer les vérités gênantes même quand elles sont étayées par des dizaines de liens. Le problème, c'est qu'on est passé sur certains sites de la modération à la tentative de censure par les complices de l'industrie ou du monde politique.

A l'attention des Députés LREM, déconnectés des réalités.

Les députés du groupe LREM, souteneurs d'ENEDIS EDF ERDF RTE viennent de publier une tribune le 28 février (14) pour soutenir un outil de la transition énergétique (sic), le système Linky mouchard énergivore. Mais ils ne sont pas fous, cette tribune a été publiée sur le journal « Le Monde » (14) qui a toujours été proche de tous les pouvoirs en poste, et en plus dans un article qui est payant, et donc accessible qu'aux abonnés. Cela permet d'éliminer beaucoup de lecteurs qui n'aiment pas ce mouchard, genre bracelet électronique. Comme ça ils sont sûrs de ne pas se mettre à dos trop d'électeurs qui ne veulent pas de ce mouchard capteur compteur électrique intelligent Linky espion (17). Ces députés soutiennent un pure produit du gaspillage à 6 milliards d'euros sur un média réservé aux abonnés. Et je ne parle pas du compteur Gazpar qui va bien nous coûter aussi deux milliards de plus.

Une tribune improbable du 02/03/2018 qui ne sera jamais publiée par le Journal Le Monde ni par aucun autre journal. Le compteur Linky est un outil majeur au service de l'espionnage et d'une dictature « En marche ».

Vingt-six députés de La République en marche prennent parti pour l'instauration du flicage, dans une tribune au « Monde » du 02/03/2018, en faveur du déploiement des « compteurs espions » d’Enedis, dont les liens de certains constructeurs qui ont des partenaires liés aux services de renseignements étrangers (voir synoptique (17) ne sont plus à démontrer, éléments déjà transmis aux parlementaire sous la précédente mandature. Même la revue Hardware Canard PC d'avril 2016, page 12, reconnaissait dans un encart de son dossier que le compteur Linky était "l'indic idéal" (sic).

Tribune. Les compteurs Linky, dont le déploiement par les milices violentes d'Enedis (23) est en cours sur tout le territoire, n’en finissent plus de susciter des débats : sur leurs coûts (voir décret du 31 août 2010), sur leurs effets évidents sur la santé, sur les enjeux liés aux données personnelles, sur des pannes, des dysfonctionnements répétés, et des incendies qui se multiplient après la pose du compteur Linky (24).

Il est urgent et nécessaire de faire preuve de pédagogie sur ce sujet, car les capteurs compteurs intelligents espions Linky sont un autre outil majeur de l'espionnage des particuliers et des entreprises, qui pourront alimenter les services de renseignement étrangers (21), voir image sur les systèmes interconnecté (18).

Outre la simplification évidente qu’ils représentent pour les opérateurs par le licenciement de plusieurs milliers de releveurs à pieds qui iront pointer au chômage, ils permettent de pirater plus efficacement les réseaux électriques, d'intégrer de nouveaux outils de piratage, et de nouveaux risques pour les réseaux (16). Ils permettent aussi aux consommateurs de mieux se faire plumer, et donc de payer plus cher leur consommation électrique.

Cet accès à l’information fait augmenter la consommation d'énergie, UNE ÉTUDE JAMAIS FAITE PAR LE CNRS en dehors de : « What do people “learn by looking” at direct feedback on their energy consumption ? Results of a field study in Southern France », Adnane Kendel, Nathalie Lazaric, Kevin Maréchal - CNRS, Universités de Nice Sophia Antipolis et de Liège -, Energy Policy n° 108, septembre 2017. Il faut pour les compteurs 35 mégawatts heure et pour les concentrateurs 49 mégawatts = 84 Mwh, avec les annexes, 100 Mwh. En réalité on ne connaît pas la puissance exacte de ces appareils, qui n'ont jamais été testé de façon indépendante.

3°) Huit millions de victimes potentielles déjà équipées

Il nous semble que c’est une malchance car c’est une composantes majeures de l'espionnage de la population et de l'industrie promues actuellement au plus haut sommet de l'Etat français. Le déploiement de ces nouveaux capteurs compteurs, prévu pour l'extension du flicage, est une composante qui est chère aux députés de la nation qui sont au service des groupes du CAC40. Au 31 décembre 2017, près de huit millions de consommateurs sont déjà espionnés par le compteurs Linky communicants. Il existe de nombreux incidents, dysfonctionnements, pannes (24), plusieurs incendies par semaine (25), et la cadence s'accélère. Il y a de nombreuses plaintes qui sont censurées par une presse complice.

Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, l'a rappelé le 7 janvier au premier forum de l’intelligence énergétique : « La Cour des comptes a souligné la pertinence de Linky à la condition que nous en utilisions toutes les potentialités. » Y compris le temps réel ? Cela passe notamment par une meilleure communication surtout au profit des services de renseignements étrangers qui pourront espionner la production de notre industrie à distance (21). L'accès à la courbe de charge des consommateurs, permetta de mieux les espionner, et non pas de réduire la consommation (20). Deux points de friction perdurent cependant : l’enjeu sanitaire et la sauvegarde de la vie privée. Il convient sur ces deux points d'alerter largement sur les risques déjà souligné lors de la précédente mandature.

Concernant la question sanitaire, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) ont mené des campagnes de mesures sur le terrain et en laboratoire. Leurs résultats sont clairs : le champ électrique du compteur Linky varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre à 20 cm en G1. La valeur limite réglementaire étant de 87 volts par mètre n'a jamais été prévue pour des durées d'exposition permanentes , ce qui n'est jamais mentionné. Ces mesures ont été confirmées par l’étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Si les ondes radios émises par le système Linky sont du même ordre de grandeur que celles émises par un un écran cathodique, et n'ont rien à voir avec celle des plaques de cuisson, le CPL est pourtant interdit sur les sites sensibles, avec des précautions notifiés pour les sites sensibles et dans les documents pour les sites OTAN pour minimiser leur impact sur les équipement militaires, aéronautiques et autres. Contrairement à une désinformation faite en mai 2016, y compris par un ingénieur (ErwanM) qui se dit membre du LNE (Laboratoie Nationale de Mesure) qui ne connaît pas les normes et qui a tenté de me ridiculiser, le CPL est bien un signal radio comme je l'affirmais dans le post de mai 2016. « Les systèmes CPL fonctionnent par transmission de signaux radiofréquences sur des lignes de puissance utilisées pour la distribution de l’électricité. Ces lignes de puissance n’étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit binaire, les signaux CPL sont susceptibles de brouiller des services de radiocommunication. » (Union Internationale des Télécommunications – Secteur des Radiocommunications – Rapport UIT-R SM.2158-3 du 06/2013). Et surtout de brouiller le faible signal faible des balises de détresse y compris de l'aviation et de la marine.

Les ondes émises par le système Linky sont du même ordre de grandeur que celles émises par un émetteur radio grandes ondes de faible puissance sur le spectre de 50 à 100 KHz, comme permet de le vérifier un simple poste de radio (https://www.agoravox.fr/commentaire5131586) utilisé sur des paliers d'immeubles où peuvent être centraliser 4 ou 6 compteurs Linky, qui ne rayonnent pas (sic). Bonjour les migraines, si vous dormez de l'autre côté du mur. Et je ne parle pas du module émetteur radio ERL en Zigbee que la cour des comptes cherchent à imposer, une pollution radio de plus. D'ailleurs un rapport de janvier 2017 du « Ministère de l'Environnement et de la Mer » recommande page 43 :

« Il reste des cas particuliers où les compteurs sont dans des pièces très utilisées et à proximité immédiate de personnes y stationnant durablement. Typiquement, une chambre d’étudiant de 8 à 10 m² (il en existe hélas de nombreuses) entrerait dans ce cas de figure.

(...) déplacement du compteur sur une faible distance, changement d’emplacement pour le compteur, protection du compteur par un écran léger relié à la terre. »

Vive la langue de bois ministérielle, on parle de la protection du compteur contre les mauvaises ondes humaines, ou des mauvaises ondes CPL sur la santé des EHS.

4°) Aucune confiance dans l’action de nos institutions

Concernant les données personnelles, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), tout comme l’Agence Nationale des Systèmes d’Information qui ne disposent tous deux d'aucun moyens techniques de surveillance n'inquiète guère les membres du CAC40. Par le passé, la CNIL s'est faite épinglée par un rapport du renseignement belge lié au PNR. La consommation globale ou plutôt la courbe de charge est transmise au pas de 30 minutes pour l'information de l’usager et surtout du fournisseur sur son espace sécurisé en ligne ouvert par à peine 2% des usagers, pour la gestion du contrat électrique que personne ne modifie mensuellement, ou pour effectuer des diagnostics énergétiques précieux pour les fournisseurs dans le cadre de la transition économique actuelle dans le but de la marchandisation des données personnelles. Le tout est prétendument crypté et anonyme, sauf si la structure est piratée, ou les informations transmises ou vendues à des tiers sur le Darknet (18).

Nous invitons tous ceux qui resteraient sceptiques ou inquiets à se pencher sur les failles de sécurité de la protections des données personnelles, des industrie et des institutions militaires, qui se produisent très régulièrement. Nous, lanceurs d'alerte, nous nous employons à démontrer le manque de sérieux et prise de conscience en matière de sécurité des données privées, qui n'est pas du tout garanti pour la vie privée des citoyens, ni même la sécurité de nos industries civiles et militaires. Même les agents de la DGSE se font piéger par leurs smartpphones, les montres connectées, les jouets connectés et autres gadgets (22), et même leur poste de télé Smart TV, qui sont équipés de deux micros. (https://www.20minutes.fr/societe/2224743-20180221-geolocalisation-militaires-strava-agents-dgse-aussi-concernes)

Nous invitons chacun à ne pas se fier aux postures et à la désinformation de la presse au service des groupes du CAC40. N'accordez non plus aucune confiance aux affirmations de nos politiques, de nos institutions et nos opérateurs historiques qui en plus ont passé leur temps à nous mentir, comme pour la prétendue gratuité du Linky, voir le rapport de la cour des comptes (15), ou la prétendue obligation européenne (13). Les prétendues bonnes ondes inoffensives de nos téléphones portables en sont un parfait exemple, nous savons ce qu'il en est aujourd'hui, avec l'augmentation des AVC et des tumeurs du cerveau (04).

Chacun se rappellera que les ordinateurs IBM des années 1900 destinés au recensement américain pour les élections présidentielles de l'époque, ont été détournés ensuite à des fins militaires. Ils ont aussi été utilisés par les nazis, dans le but de trier la population et de détruire certaines ethnies. La centralisation et le traitement des données de tous les capteurs connectés, permettra ainsi d'en savoir encore plus sur la vie privée des membres des ONG, et des opposants politiques. Plus proche de nous, le piratage du fichier électorale turque, s'est traduit ensuite pas une véritable purge.

Nous sommes vers une république en marche vers une nouvelle dictature, qui pense déjà à nous supprimer l'argent liquide. Le jour ou votre banque se cassera la figure, vous ne pourrez rien réclamer, comme cela s'est produit en Grèce ou à Chypre.

Marc Filterman

Ancien de l'Armée de l'Air, des Télécoms, et des radars.