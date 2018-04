3 réflexions concernant « l’attaque chimique » en Syrie et ses conséquences

La Syrie et cette dernière prétendue attaque chimique c’est le synonyme d’arrogance occidentale. Ils n’ont plus leadership mondial mais ne veulent pas le reconnaître et ils insultent (Trump traitent d’animal B. el-Assad) et menacent. May a proposée, il y a quelque jours de ça, de limiter le droit de veto de la Russie et de la Chine au Conseil de Sécurité de l’ONU.

Le problème, le vrai c’est Donald Trump. Un vrai malade. Inculte (il se vante qu’il n’a jamais lu un livre) il est mentalement instable et imprévisible. Il est un grand adepte du Poker menteur et il l’applique dans la politique. Ce qui est une erreur monumentale, très dangereux car dans la politique internationale l’autre partie peut faire mauvaise appréciation et interprétation.

Il était mis au pouvoir par les forces aux USA qui ont comprises que tout est fini pour eux. Alors avec Trump ils ont joués la carte de quitte ou double. Presque la même chose comme en Russie avec Poutine qui a bousculé (tombé) Eltsin.



Malheureusement Trump a échappé à ses maîtres.