3ème confinement. Retour à la case départ

À 14 mois de la prochaine échéance présidentielle, le monarque élu en 2017 espère la prolongation de son bail élyséen pour cinq années supplémentaires. Dès lors, toutes ses décisions sont déjà dictées par cette unique perspective, pour ne pas dire obsession : sa réélection.

Faisant suite aux annonces de l’infernal duo de menteurs CASTEX & VERAN qui détaillait jeudi 18 mars le troisième confinement – territorialisé - pour les 4 semaines à venir, Emmanuel MACRON a cru bon de préciser sa pensée le lendemain. « Je crois que le mot confinement n’est pas adapté ». Aurait-il préféré les mots « réclusion ou enfermement ? ». Je lui suggère d’employer une sonorité plus douce aux oreilles, « Le cantonnement libre. » Autrement dit, nous, gouvernants, intimons à 21 millions de nos concitoyens, après leur journée de travail (pour ceux qui en ont encore un) de rester bouclé chez eux dès 19 heures, week-end inclus. Mais, moyennant une attestation dérogatoire d’à présent deux pages, ils peuvent sortir de chez eux comme il leur plaira, autant de fois qu’il leur plaira. C’est le confinement dit du « en même temps ».

N’aurait-il pas finalement préféré l’expression « retour à la case départ » tant cette décision marque l’échec définitif de la stratégie gouvernementale depuis une année. Absence de masques, fiasco sur la mise en place des tests, plantage sur le traçage et l’isolement des contaminés, faillite de la vaccination massive promise aux français. Point besoin ici d’y ajouter l’évocation de la catastrophe économique et sociale de la pandémie.

Absence de lits supplémentaires de réanimation aussi. Pas un seul lit de plus depuis une année mais la continuation de l’application zélée du programme de suppression des lits dans les hôpitaux tel qu’imaginé par la technostructure administrative du ministère de la santé. Face à la pandémie qui naissait et s’étendait au printemps 2020, personne, ni vous, ni le ministre n’ont pu, n’ont su, stopper cette trajectoire menant au cul-de-sac que tous reconnaissent aujourd’hui.

Une bonne centaine de milliers de commerçants de ces 16 départements sont toujours condamnés au rideau baissé, sans parler des restaurateurs, des hôteliers, des musées, des théâtres, des cinémas qui crèvent à feu doux dans une lasse indifférence gouvernementale. Pourquoi une parfumerie ou une bijouterie seraient-elles plus risquées qu’une cordonnerie ou une droguerie ? Mystère et boule de gomme.

La vaccination massive devait nous guider vers la lumière et la sortie de cet interminable tunnel mortifère pour les âmes et les corps. Dialogue dans trois pharmacies ce matin où je souhaitais prendre rendez-vous. Inscription sur une liste d’attente où dans le meilleur des cas, j’étais le 208ème (et 355ème dans le pire des cas). Les 3 pharmaciens m’ont précisé qu’ils n’avaient aucune dose en stock, qu’ils ne savaient pas quand ils en recevraient, ni en quelle quantité. En tout état de cause, je ne pourrais pas être vacciné, selon eux, avant la mi-avril, soit dans 25 jours au plus tôt !

Et, parait-il, nous serions en guerre depuis une année. Certes mais avec pour seules armes, « nos bites et nos couteaux. »

Rangé sous la bannière idéologique du concept du « souverainisme européen » que vous revendiquez, vous n’avouerez jamais notre vassalisation, symbolisée par le naufrage de la gestion des vaccins, plus particulièrement, celui proposé par l’entreprise AZTRA ZENECA. L’Europe est une fois de plus embourbée tandis que les nations, libres de la maîtrise de leur destin et réellement souveraines comme la Grande Bretagne pour ne citer qu’elle, s’en sortent formidablement mieux.

Qu’allez-vous donc bien promettre aux français dans quelques mois devant la vision d’un pays fracturé, appauvri, dévasté, surendetté, violent, dépressif, endeuillé et en fin de compte en perdition ?

Ces jours-ci, il m’arrive de rêver vivre à Séoul, Singapour ou Tokyo. Et, vous, M MACRON, à quoi rêvez-vous ?

Bertrand RENAULT – 20 MARS 2021.