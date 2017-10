4 mythes sur la nutrition démystifiés par la science

Hypothèse : explication chimique sur la toxicité de l’excès de consommation de sucre, lequel provient essentiellement des betteraves ou de canne à sucre, dont on extrait le saccharose qui est un diholoside constitué de glucose et de fructose, lequel est considéré comme sucre simple contrairement aux sucres dits complexes qui sont des chaînes de plusieurs oses dites polysaccharides dont certains sont utilisés comme additifs alimentaires.

Plus les molécules sont complexes, plus c’est difficile pour l’organisme de les assimiler.



Seuls les sucres simples sont parfaitement assimilables directement par l’organisme. Ainsi en va-t-il du miel, et de sucres contenus dans les fruits et légumes. Les « sucres simples » sont des hydrates de carbone ou glucides simples, du type ose (monosaccharides) (glucose, fructose, galactose...) et non pas comme l’indique cette Page Wikipedia qui leur associe les diholosides (disaccharides), qui sont des molécules formées par la réunion de deux monosaccharides. Les plus connus étant le saccharose, le lactose, le maltose , lesquels ne sont pas directement assimilables par l’organisme avant d’être décomposés (hydrolysés) en deux sucres simples ; le saccharose se décomposant en glucose et fructose.

D’un point de vue chimique cela représente beaucoup d’énergie préalable à l’assimilation biologique de séparer le disaccharide en deux monosaccharides , l’hydrolyser (décomposition chimique qui brise la liaison covalente qui les unit) pour qu’ils puissent être assimilés par l’organisme, et cette opération se répète autant de fois que l’on consomme ce type de sucre. En sorte que le foie, grande centrale industrielle du corps qui distribue toutes sortes de choses, se trouve extrêmement sollicité si excès de consommation de sucre pour produire ce qui est nécessaire à cette transformation.



Le sucre blanc contient plus de 99,8 % de saccharose cristallisé. Le miel à l’inverse, n’est pour ainsi dire composé que de sucres simples à plus de 75 % (+ 18 % d’eau en moyenne et 2 à 3 % d’acides aminés, vitamines...), principalement du glucose et du fructose (sucre simple non-hydrolysable) dont le pouvoir sucrant est plus important que celui du saccharose.



En raison de la lenteur de l’assimilation pour des raisons purement chimiques, les disaccharides (saccharoses et Cie) devraient être associés pour plus de clarté aux sucres dits « complexes » polymères du glucose (polysaccharides), amidon, glycogène, ... non pas qu’ils soient purement toxiques, mais ils seraient assez indigestes ou plus difficilement digestes ce qui pourrait peut-être (?) expliquer des dysfonctionnements hépatiques à la source des diabètes