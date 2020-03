49.3 + Fichier de la Gendarmerie GendNotes : la dictature de Macron est-elle en marche ?

Inutile de polémiquer, circulez y-a rien à voir : le passage en force du Gouvernement et du Président est avéré et ne tiendra aucun compte de l'opinion des Français défavorables à cette nouvelle Loi sur les retraites.

Rien de ce que pensent les citoyens n'a été analysé, rien de ce que disent les syndicats n'a été étudié comme solution, rien de ce que la raison commanderait de faire - un référendum - n'a même pas été envisagé par le Président Macron.

Pourtant tout indiquerait la sagesse d'une telle forme de consultation des Français : ce n'est pas parce que la France serait hostile à ce texte de loi dans sa totalité qu'il serait forcément mauvais en tout...

La moindre des choses serait de se remettre autour de la table avec les citoyens, les syndicats et les organisations patronales pour essayer de retravailler une vraie nouvelle mouture des retraites en tenant compte des paramètres financiers de chacun.

Il est vérifiable que le financement serait capital, mais il est également vérifiable que les actionnaires des grandes entreprises ont été bien trop rémunérés depuis 15 ans et que l'investissement n'a pas suivi ! La moindre des choses serait que le patronat retrouve la raison et se dise, ben oui, nous avons vraiment déconné.

Pourtant il y a de nombreux signaux : le mouvement des Gilets Jaunes, la grogne des citoyens et la révolte qui gronde dans les campagnes : rien n'a été pris en compte par ce (g)ouvernement et ce (p)résident complètement aveugles et sourds quand à la colère du peuple.

Il faut changer les choses immédiatement sous peine de voir arriver le pire très rapidement : la crise du Coronavirus, la montée des extrêmes et la frappe d'une nouvelle vague de migrants orientée par Erdogan aux portes de l'Europe, sont autant de catalyseurs des craintes et des haines qui ne demandent qu'à s'activer.

GendNotes

C'est bien un outil de fichage de la Gendarmerie Nationale qui serait autorisé par le régime Macron, de la même nature que celui qui avait été créé sur ordre du (M)aréchal Pétain à l'initiative de René Bousquet du 18 avril 1942 au 31 décembre 1943.

Références : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Bousquet (Voir également les documentaire sur René Bousquet : L'énigme Bousquet : https://www.youtube.com/watch?v=RwLG2ydAghI et Le cas Bousquet sur ARTE : https://www.youtube.com/watch?v=BOyH8KsZwak)

Ce fichier serait créé afin de ficher les dangereux délinquants (délinquants ayant manifesté peu ou prou une réprobation à l'égard du pouvoir et ayant signalé leur opposition à une loi ou à un projet de loi par des cris, des banderolles et des slogans hostiles et des manifestations autorisées ou non). Autant dire tous les Français au moins une fois dans leur vie...

Cette application serait activée à l'initiative d'un gendarme de n'importe quel grade et consultable à sa discrétion, et en aucun cas sur réquisition du Parquet selon la demande d'un Juge d'Instruction, comme c'était le cas jusqu'alors.

Cela dans l'arbitraire le plus total, afin de prévenir le Président Macron en cas de contestation...

Il ne resterait plus dès lors qu'à soustraire le ou les dangereux délinquants de la société civile pour une mise à l'écart manu-militari par la troupe gendarmesque.

Pour quel résultat : uniquement celui d'informer et de conforter un détenteur de pouvoir politique dans la sécurité d'un mandat temporaire confié par les Français. (Par exemple un Cahuzac, un Griveaux ou un quelconque autre politicard indéfinissable qui laisserait une impression d'incompétence et d'incompatibilité en matière de pouvoir, cherchez bien...)

Mais comme tout bon démocrate, je ne vois pas en quoi il serait utile de ficher les opposants et les citoyens du pays en fonction de leurs opinions politiques, religieuses ou de leurs préférences sexuelles, ce qui n'a rien à voir avec la Sécurité Nationale de la France... Même si le dit fichier serait effacé au bout d'un an, comme l'assure la Gendarmerie !

On sait ce que font les dictatures avec leurs listes... La suite on la connaît.

En quoi un citoyen lambda serait-il plus dangereux qu'un autre en fonction de ces critères ?

Tout cela laisse planer un sentiment bizarre sur les hauteurs de notre chère République.