4e Acte : la Révolution ?

Quelle évolution pour le 4e acte de la mobilisation des G.J. à Paris ? Il y a une base théorique pour du changement en France, en cette fin 2018. Mais, à ce stade, qui pense révolution ?

Les exemples de révolutions réussies, ayant conduit à l’application de nouvelles théories politiques montrent qu’il faut des techniques de guerre coordonnées pour arriver à geler les défenses du corps d’un État déjà constitué.

De l’avis de certains, jusqu’à présent, les démonstrations parisiennes ont certes étonné les touristes et spectateurs du monde, mais plutôt montré qu’il n’y avait qu’une très vague coordination sur le terrain. L’impact actuel du mouvement des G.J. vient de sa persistance au niveau national, de la gêne d’image et de la gêne économique qu’il produit. Cette large base très déterminée parviendra à remplir son panier de revendications... ou pas.

Le 4e acte à Paris, ce prochain 8 décembre, pourrait bien être celui de l’enjeu de l’image du pouvoir à travers le comportement des forces de l’ordre. Si elles sont bien dirigées, elles se concentreront sur les casseurs et laisseront les manifestants faire ce qu’ils veulent... sauf dans les quartiers quadrillés qui resteront techniquement inaccessibles. Sans plan d’occupation préétabli, le mouvement protestataire fera donc du sitting. Ou alors commencera à occuper des postes secondaires laissés en pâture... une technique aux issues aléatoires et risquées.

Par contre si les forces de l’ordre sont mal dirigées, alors ce sera malheureusement une très sale journée...

Dans la première hypothèse, celle d’une gestion des forces de l’ordre plutôt avisée, seul un durcissement national sur quelques semaines, conduisant à (ou conséquence d') une impasse des négociations, pourrait inciter certains Gilets Jaunes à relire des bibles comme La technique du coup d’État de Malaparte, à réfléchir aux techniques militaires de Trotsky et convaincre divers corps de métiers et réseaux professionnels de se lancer dans une stratégie concertée de paralysie des organes de défense de l'actuelle Ve République.

Pour le 8 décembre, en termes de mouvement, ce 4e acte va probablement se dissoudre dès le samedi soir. Puisqu’un seul mur de camions équipés de canons à eau suffit désormais pour bloquer une artère...

Ceux qui rêvent de révolution ou de chaos créatif pour ce 8 décembre à Paris vont probablement rester sur le cul et dans une flaque d’eau, en attendant de faire mieux... Désolé de refroidir l’espoir de certains avec un peu de flotte, à ce stade, mais voilà... L’État est équipé en haute pression et ses réserves de flotte sont illimitées. L'opposition prendra néanmoins le gouvernement à parti et le poussera à infléchir ses décisions.

Enfin, prudence : les stratèges de l’État français ne sont pas forcément aussi bourrins ou novices que le jeune élu du Système aussi appelé président Macron et, dans les faits, président de la République des Français. Dans les soubassements de la République française, l’État profond existe aussi : la plupart du temps, on ne voit que sa partie émergée. Le reste participe aux guerres modernes partout dans le monde et depuis un certain temps... il est vrai, avec diverses fortunes...

En attendant, vu ces alternatives, on retient son souffle. Grands moments en France, à n’en pas douter...

On ne peut terminer sans évoquer le plan ultime de ce 8, qui serait pour certains ultras du mouvement G.J. d'occuper samedi soir le palais de l'Élysée. Que dire d'une telle tentative ? Ah bah... qu'au pire, Macron pourrait évacuer en hélico à la dernière minute... Mais il y aurait trop de cams dans le secteur, ce serait dévastateur, comme l'image des hélicos américains chargeant les fuyards sur les toits de Saigon !!!

Le président Macron, sera plutôt déjà bien planqué, en train de jouer des parties de cartes avec le général Massu.

Les Gilets Jaunes passeront donc la nuit au Palais et repartiront avec le mobilier et la cave à vin le matin, chargés au cul de Méganes et de 4L. Après la grande soirée, ils allumeront un feu de bois pour réchauffer la demeure, en attendant le retour du maître... Et on pourra dire que ce sont des gens très civilisés sur Europe 1 et Radio Monte-Carlo.