5 bonnes raisons de combattre l’extrême-droite

Mon précédent article intitulé "Il faut détruire l'extrême-droite", a suscité quelques questionnements et quelques réactions mitigées parmi le lectorat. A coté de ces questions parfaitement légitimes, il s'est malheureusement trouvé quelques trolls d'extrême-droite pour détourner mes propos et m'accuser de prôner la persécution de personnes en raison de leur appartenance idéologique. D'autres arguent que je combattrais l'extrême-droite non par humanisme mais par vengeance ou par appât du lucre. Je souhaite donc exposer ici les raisons pour lesquelles tout citoyen honnête devrait être un adversaire implacable de l'extrême-droite.

Le terme "détruire" est certes fort et peut sembler excessif à certains. Il est utilisé ici volontairement, pour provoquer un sursaut et un certain regain anti-nationaliste en cette époque de mollesse et de complaisance générales. Dans la mesure où nos ennemis fascistes n'ont pas peur de dire que " la République doit être détruite" (comme le criait encore, il y a quelques mois, un cadre du mouvement intégriste Civitas), nous, républicains, ne devons guère nous effrayer d'en faire de même pour le fascisme. Non par cruauté ou par peur, mais par devoir envers la République. Le politicien Louis-Antoine de Saint-Just, dont je ne suis guère un adepte, a eu une phrase très édifiante lorsqu'il a déclaré en 1793 : "Ce qui constitue une République, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé".

Le sens de mon combat contre l'extrême-droite, entrepris depuis déjà plus d'un an et demi, est motivé, non par un désir de montrer quelque repentir (je ne regrette nullement mes choix passés : c'est grâce à eux que je peux, aujourd'hui, alerter la jeunesse sur le danger de l'idéologie nationaliste) mais par le désir de défendre la République , une fleur belle mais fragile dont il faut parfois émonder les mauvaises herbes qui s'amoncèlent autour d'elle et cherchent à l'écraser. Et par un désir au moins aussi ardent de faire connaître à tous la supercherie que constitue le nationalisme. Dans la légende arthurienne, seule une épée forgée par le souffle d'un dragon est capable de terrasser les dragons. Il en est de même ici : beaucoup de politologues et de journalistes écrivent sur l'extrême-droite mais seule une personne l'ayant connue de l'intérieur est à même d'en venir à bout. J'espère, dès lors, que mon expérience aidera les lecteurs à voir la vraie nature de cette idéologie.

Voici donc cinq bonnes raisons de combattre l'extrême-droite, quelles que soient vos inclinations politiques.

1) Elle est dangereuse

Lorsque l'on parle de "peste brune" ou des "heures les plus sombres de notre Histoire", cela provoque généralement l'hilarité des premiers concernés qui se gaussent que leur idéologie fasse peur. Ils ne rient pas que par moquerie, ils en jouissent aussi : c'est d'ailleurs pour cela que certains dépassent volontairement leur propre pensée et s'affichent encore plus radicaux qu'ils ne le sont : dans l'objectif de provoquer l'effarement et le dégoût de ceux qu'ils appellent "les fragiles" (un "fragile" étant toute personne qui s'oppose, par exemple, à l'exécution d'enfants ou à l'esclavage des femmes). Cette jouissance à lire de la peur dans le regard de ses adversaires, trait typique des sociopathes, devrait nous alerter sur la nature de l'idéologie nationaliste. Je ne reviendrai pas sur les soupçons, largement fondés, de racisme, d'antisémitisme et de sexisme qui pèsent sur l'extrême-droite (un article ne suffirait pas) mais ces traits jettent aussi un éclairage glaçant sur la dangerosité de cette idéologie. Une dangerosité qui s'exprime enfin par le caractère protéiforme de l'extrême-droite : un jour nostalgique de Vichy, le lendemain faisant l'éloge de la Résistance ; un jour, réclamant la fin de la démocratie, le lendemain beuglant pour l'introduction du "R. I. C.". On se demandera si ces parallaxes relèvent d'une stratégie d'infiltration digne de Weishaupt ou plutôt d'une instabilité infantile et d'un penchant inné à la protestation. Si la première hypothèse n'est pas à exclure totalement, la deuxième l'emporte au vu des nombreux louvoiements du nationalisme qui n'arrive toujours pas à se fixer un cap clair : laïcité ou christianisme d'État ? nationalisme social ou libéral ? la France seule ou un nationalisme européen ? s'allier à Israël contre l'islamisme ou l'inverse ? centralisme ou régionalisme ? progrès technique ou retour à la terre ? Bref, un beau ramassis de mécontents professionnels qui se sont piqués de politique alors qu'ils n'en ont ni la force ni l'intelligence requises. Plus que leurs beuglements racistes sur fond d'alcool bon marché, c'est leur inconstance politique qui constitue le vrai danger de l'extrême-droite. Voudriez-vous confier la destinée de notre pays à des gens qui réclament tout et son contraire, n'arrivant même pas à se mettre d'accord entre eux pour un programme politique ?

2) Elle est liberticide

Dans le microcosme nationaliste, il est de coutume de s'insurger dès qu'une personnalité droitarde est "persécutée pour ses opinions". Ainsi, un pseudo-sociologue catho, viré de l'enseignement pour avoir montré son zigouigoui à une étudiante à peine majeure, est devenu l'icône de tous les maurrasso-pétainistes en 2017 (je tairai son nom par charité). On pourra également citer l'exemple de l'athlète suisse Pascal Mancini, suspendu pour dopage et apologie du nazisme, qui fut porté au pinacle comme un prisonnier politique. Mais qu'en est-il de la liberté au sein même de l'extrême-droite ? Injurié sur Boulevard Voltaire pour avoir osé soutenir la chanteuse Mennel, conspué sur Riposte Laïque pour avoir déclaré qu'il existait l'éventualité d'un islam modéré ne soutenant pas Daesh, je pourrais en témoigner. Mais je manquerais à l'objectivité en tirant des conclusions générales à partir de mon seul cas. D'autres personnes ont fait les frais d'une trop grande liberté de parole : Frédéric M., viré (en toute illégalité) de DLF pour avoir fait une blague sur Dupont-Aignan ; Christian B., un journaliste boudé par l'ensemble des évènements et des médias nationalistes depuis qu'il a pris position pour le paganisme en déclarant que le catholicisme lui semblait trop sectaire (bien que ce soit un facho de première, il n'a pas tort sur ce point) ; Christophe L. et Maxence B., insultés sur les réseaux sociaux et traités de "sales traitres à la France et amateurs de beurettes" (sic) pour s'être convertis à l'islam ; Gabrielle C., virée en 2017 de Radio Courtoisie pour s'être opposée aux délires racistes d'Henry de Lesquen ; François G., exclu des "Patriotes" pour avoir énoncé, sans irrespect aucun, une évidence que tout le monde connaît à propos de Florian Philippot. J'évoquerai aussi cette amie que j'appellerai "Pénélope", une des seules personnes avec lesquelles j'ai gardé contact depuis mon départ du nationalisme, et dont j'avais déjà raconté l'histoire : cette jeune femme candide et vertueuse qui s'était laissée entraîner dans le groupuscule ultra-nationaliste Suavelos où elle avait subi un harcèlement sexuel répété (photos de pénis en érection et vidéos de masturbation frénétique envoyées sur son smartphone, tentative d'agression, remarques salaces), et à laquelle on a intimé le silence pour "ne pas faire de mal à la cause patriote". Et enfin, je ne saurais ne pas vous parler de Christelle S., Patricia B., Franck L., Benjamin P. et Georges L. : cinq figures du FN normand qui ont été exclues sans ménagement en 2015 parce qu'ils avaient impudemment osé demander où étaient passés les milliers d'euros investis par chacun dans la campagne des élections départementales. Voilà la conception de la liberté dans les rangs de l'extrême-droite. Si leur vision de la liberté est aussi étroite en interne, on vous laisse imaginer ce que leur arrivée au pouvoir préfigurerait pour la France. En termes de "médias aux ordres" et de "journalistes à la botte du gouvernement", on serait servis.

3) Elle est hypocrite

J'ai déjà évoqué l'hypocrisie sexuelle qui régnait dans ce milieu et le décalage entre le dogme et les actes. Cette hypocrisie est loin de se cantonner à la seule intimité. Il inonde tous les aspects de leur idéologie. Tee-shirts "made in France" fabriqués au Bangladesh, maisons de certains cadres nationalistes rénovés au black par des clandestins sous-payés, comptes offshore, sommité de l'intelligentsia nationaliste ayant trempé dans une affaire de trafic d'organes au Philippines, harcèlement d'une blogueuse féministe par des mâles blancs qui se disent attachés aux "valeurs chevaleresques", arnaques en série de militants dévoués… La liste serait longue. La pire des hypocrisies est celle consistant à prétendre qu'ils sont bannis, persécutés, privés de ressources et de parole publique, de joyeux marginaux se battant à armes inégales contre un système tout-puissant. Rien n'est plus faux. Pour l'illustrer, il n'y a qu'à regarder tous ces mandarins et magnats de la finance qui sont les véritables éminences grises de l'extrême-droite et qui possèdent une fortune dont vous et moi n'oserions même rêver. L'historien Jean de Viguerie (ancien responsable culturel du FN, passé aujourd'hui au maurrasso-pétainisme) est ainsi professeur émérite à l'Université de Lille ; Jean-Marie Salamito, intégriste catholique, enseigne à la Sorbonne ; l'avocat Elie Hatem, ancien cadre de l'Action Française, enseignait, jusqu'à son récent renvoi, le droit des associations à Paris 13. Tandis que Lyon 3 et Assas sont de véritables nids à nationalistes (Gollnisch, Harouel, Delsol, Bilger etc…). Parlons aussi de Frédéric Rouvillois, ce juriste qui tempête sur TV Libertés et se veut donner un air de bon paysan à l'ancienne alors qu'il est Professeur d'Université (6000 euros par mois) et qu'il a fait, pendant huit ans, partie du Tribunal Suprême de Monaco où il était rémunéré à hauteur de 20 000 euros par mois. Monaco constitue, soit dit en passant, une plaque tournante du facho-business. Une autre grande hypocrisie de l'extrême-droite est le "patriotisme économique" dont elle se gargarise sans cesse. J'ai évoqué plus haut les tee-shirts de DLF et du FN fabriqués au Bangladesh et les maisons que certains haut-responsables nationalistes avaient fait rénover par des clandestins sous-payés. Il faut aussi ajouter la duplicité de plusieurs figures du "patriotisme économique" qui ont passé l'essentiel de leur carrière à l'étranger, avant de se découvrir, parfois à plus de cinquante ans, la fibre patriotique : c'est le cas d'Hervé Juvin et Maxence Hecquard, ayant passé leurs carrières respectives dans la haute finance allemande et états-unienne. D'autres, plus jeunes, marchent déjà dans les pas de leurs mentors menteurs. Par exemple, Jean-Philippe Tanguy, dircab de Dupont-Aignan et ardent défenseurs des "fleurons de notre industrie" (sic) a travaillé plusieurs années au Japon pour l'entreprise Hitachi, en concurrence directe avec l'industrie française. Il y a deux sortes de dévots : les fanatiques et les hypocrites. Nos natios ont réussi le coup de génie d'être les deux à la fois.

4) Elle est une insulte à l'intelligence

"C'est la DGSI qui a profané les cimetières juifs et les arbres en mémoire du jeune Ilan Halimi", "Black M n'a jamais eu de grand-père soldat", "Les franc-maçons veulent remplacer les Français par une population africaine pour pouvoir la faire travailler à deux centimes de l'heure", "Jean-Marie Le Pen a perdu son œil lors de la Bataille d'Alger en se battant pour la France ", "Pétain a sauvé les Juifs de France et il n'était pas au courant de ce qui se passait à Auschwitz", " La Révolution a été provoquée par les illuminatis qui veulent détruire notre sainte mère l'Église", "La chimiothérapie tue plus que le cancer", "Benalla est l'amant de Macron", "Les Russes ont libéré le peuple syrien", "La guerre de 2008 a été déclenchée par la Géorgie qui s'est soudain dit qu'elle allait attaquer un pays cinquante fois plus peuplé". Si vous êtes d'extrême-droite, toutes ces affirmations sont pour vous des évidences. Mais si vous êtes des citoyens munis d'un cerveau fonctionnel, ce dont je ne doute guère, chers lecteurs, alors vous aurez au mieux ri et au pire soupiré en lisant tout cet amoncèlement de conneries et de fake-news que l'on retrouve inlassablement dans la propagande nationaliste. D'après CNN, trump dirait une vérité contre 250 mensonges. Des statistiques similaires n'ont pas été réalisée en France sur Dupont-Aignan et Le Pen, mais le compte devrait y être à peu de choses près similaire. On se souvient notamment de l'esbrouffe autour du traité de Marrakech et d'Aix-la-Chapelle ainsi que de la déclaration de Dupont-Aignan comme quoi le fait de parler arabe mènerait au terrorisme. Bref, en plus d'insulter les minorités et tout ce qui ne lui ressemble pas, l'extrême-droite insulte aussi notre intelligence avec sa dangereuse propagande.

5) Money, money, money (il n'y en aura plus si l'extrême-droite passe)

De tout temps, la grande faiblesse de l'extrême-droite française a été son incapacité à bâtir un programme économique crédible. Pour l'agrairisme du temps de Maurras, pour les petites entreprises du temps de Poujade et de Le Pen père, pour un nationalisme social avec Marine Le Pen et Philippot, puis pour un nationalisme plus libéral depuis le départ de ce dernier. A cela il faut ajouter les louvoiements sur la question de l'euro : là où Philippot et Dupont-Aignan s'y disent opposés par principe, des libéraux comme les Ménard ou Marion Maréchal sont favorables à une monnaie commune européenne, ou du moins font mine de l'être. Car, le leitmotiv de l'extrême-droite française ayant toujours été un attachement rétrograde à la souveraineté économique et au privilège de battre monnaie (on y reconnaît là le fond étatique hérité de l'Ancien Régime). Or, tous les économistes – sauf le conspi Jacques Sapir, mais ce n'est pas grave – sont formels : une sortie de l'euro coûterait très cher à la France , tant à court qu'à long terme. Baisse draconien du niveau de vie, gel des salaires dans la fonction publique, baisse du pouvoir d'achat, fuite des capitaux et des investisseurs, expatriation massive de jeunes diplômés, ce sont là les quelques conséquences envisagées pour notre pays s'il quittait l'euro et, à plus forte raison, l'UE. Revenons aussi sur le mythe du vilain immigré qui vole le pain de l'honnête Gaulois : dans les faits, la majorité des personnes issues de l'immigration travaille (hélas) dans des secteurs peu rémunérés et très précaires : femmes de ménage, ouvriers, agents de sécurité, chauffeurs de taxi, caissiers, épiciers, quand il ne s'agit pas de travailler au noir pour construire et rénover les maisons cossues pour bons paroissiens bourgeois. "Si les immigrés partent, vous êtes dans la merde !", tempêtait Me. Éric Dupond-Moretti sur le plateau d'ONPC en 2017. Force est de reconnaître que ce génie du barreau avait raison : le départ de ces immigrés, qui acceptent gentiment les métiers les plus précaires, provoquerait une flambée de la valeur du travail et donc une baisse significative de l'offre. En outre, si nous partons tous (et on serait entre 6 à 10 millions d' "étrangers") cela constituerait une baisse drastique de la consommation qui impacterait toutes les productions et aurait pour corollaire immédiat une multiplication des prix par deux voire trois. On peut donc dire sans exagérer que si l'extrême-droite arrive au pouvoir, le portefeuille des Français risque d'être aussi vide que la tête d'un skinhead.

Voilà, chers lecteurs, cinq bonnes raisons de combattre sans relâche l'extrême-droite et sa propagande jusqu'à ce que cette idéologie soit mise hors d'état de nuire. Delenda est Carthago !

Nicolas Kirkitadze