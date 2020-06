5 juin, lourde mésaventure des titulaires de compte Nickel. Une société sans cash, c’est la soumission totale

Imaginez-vous dans cette situation. Après ces mois de confinement subis et par ce beau temps, vous allez faire vos courses en ce début de mois. Vous arrivez en caisse et vous souhaitez payer par carte bancaire.

Votre première tentative échoue. Vous frottez la carte et recommencez, la deuxième tentative échoue et puis la troisième. Heureusement vous aviez du cash sur vous…ou malheureusement pas et laissiez vos courses.

Vous êtes absolument certain, un 5 du mois, que votre compte est approvisionné et vous vous interrogez sur la cause de ces rejets.

Vous avisez un distributeur bancaire et vous tentez un retrait d’argent liquide. Votre première tentative échoue puis la seconde. Vous n’insistez plus et la moutarde commence sérieusement à vous monter au nez.

Vous regardez vos messages en cherchant un éventuel message de votre banque vous informant d’un problème particulier et/ou d’un problème plus général. Rien, aucun message.

Interpellé et inquiet, vous consultez sur votre compte vos opérations bancaires…et énorme surprise les opérations échouées ont été débitées sur votre compte et même pour certaines en double !

Vous tentez de joindre votre banque mais les appels sonnent dans le vide. Aucune réponse.

Votre tension monte au rythme de votre inquiétude.

Vous essayez alors de trouver de l’information sur Internet pour découvrir si d’autres citoyens partagent la même mésaventure que vous.

Et, quelque peu soulagé, vous trouvez des centaines de messages de citoyens qui décrivent la même mésaventure que la vôtre.

Vous envoyez un mail à votre banque pour en savoir plus. Pas de réponse.

Vous vous dites que c’est un problème général, vous imaginez diverses explications, mais que la situation sera revenue à la normale dès le lendemain.

Le lendemain, vous sortez faire une course et tentez de payer avec votre carte bancaire et ouf, le paiement est accepté.

Rasséréné par l'utilisation de votre carte bancaire, vous consultez votre compte et vos opérations bancaires et là surprise…vous constatez que les opérations échouées de paiement restent débitées sur votre compte !

Pendant votre consultation sur Internet, vous recevez un message de votre banque suite au mail que vous avez envoyé la veille.

Vous comprenez tout de suite qu’il ne s’agit pas d’une réponse personnalisée mais d’un message général vous indiquant lorsques des opérations bancaires sont effectuées.

L’essentiel du message est le suivant :

« Les opérations (achats/retraits) sont débitées en temps réel sur votre compte. Lorsqu'une opération vient juste d'être débitée, elle apparaît avec le logo "En cours de traitement".

Ceci correspond à la demande d'autorisation adressée par le commerçant (ou le distributeur dans le cas d'un retrait). Lors de cette confirmation, le commerçant ajuste si besoin le montant de la transaction.

L’opération est ensuite régularisée automatiquement sous 8 jours ouvrés maximum sur votre compte.

Une opération apparaît en doublon sur votre compte :

Si votre première tentative de paiement a échoué et que vous réessayez une nouvelle fois, l'opération peut alors apparaître deux fois sur votre compte.

Là encore rassurez-vous, l'opération sera automatiquement retirée de votre compte (et débitée qu’une fois) et votre solde sera réajusté sous 8 jours ouvrés maximum.

Et là vous prenez conscience qu’il va éventuellement bien falloir faire les courses que vous n’avez pu faire la veille – faute d’autre moyen de paiement - mais qui ont débitées deux fois et que cette situation va engendrer, éventuellemnt des rejets de prélèvements bancaires, des frais bancaires…etc…

Vous sentez la colère monter mais cette colère montant, vous prenez conscience que ceci n’est qu’un scénario que vous venez de lire. Aussi, avec un large sourire, vous vous dites que cette mésaventure ne vous est pas arrivé et votre tension redescend.

Cependant, pour nombre de citoyens, qui plus est, parmi les plus démunis et les plus vulnérables de ce pays, cette mésaventure n’est pas un scénario, elle s’est réellement produite le 5 juin 2020 et la banque en question est la banque Nickel du groupe BNP/PARIBAS.

La publication odieuse de Nickel sur Facebook - texte et vidéo - du 4 juin à 23 h 55 dénotait déjà un mépris total et insupportable pour, notamment, les « invisibles », les « sans-dents », les « laisser pour compte »...

Nickel 4 juin, 23:55 ·

Aujourd'hui, c'est jour de CAF !

Pour rappel, les virements sont intégrés tout au long de la journée sur votre compte Nickel

Qui a reçu son virement ?

Depuis le 5 juin, compte tenu des blocages massifs d’utilisation des cartes bancaires des titulaires de compte Nickel et du débit des opérations, parfois en double et malgré les rejets de paiement, plus de 800 commentaires d’incompréhension, d'inigantion, de colère et de désespoir ont été postés sous cette publication de Nickel.

Cette publication était déjà infamante et provocatrice à priori mais au regard de la mésaventure du 5 juin pour les titulaires de compte Nickel , celle-ci se révèle, à posteriori, d’un cynisme abyssal.

Au moment de la rédaction de cet article, aucun média MSM n’a relayé d’information sur cet « incident », pourtant lourd de conséquences pour nombre de citoyens et leurs familles.

Pour ces médias, ces citoyens sont véritablement des « invisibles ».

Cependant, croire que cette mésaventure ne nous concernerait pas tous serait une dangereuse illusion.

La mésaventure vécue par ces malheureux et infortunés citoyens titulaires de compte Nickel devrait pourtant alerter chacun d’entre nous sur notre dépendance et notre soumission plus ou moins consentie à l’argent dématérialisé ainsi qu’à notre vulnérabilité en cas de blocages/restrictions de nos cartes bancaires et/ou de nos comptes bancaires par les banques elles-mêmes.

Il est donc plus que temps de prendre conscience, notamment, des conséquences d’une société sans cash et de s’interroger sur les motivations réelles de ceux qui en sont les plus ardents promoteurs…

...et qui se servent de l'argument-santé pendant la crise sanitaire du Covi19 pour faire avancer leur objectif de société sans cash.

"Le coronavirus accélère la fin du paiement cash".

"La possible transmission du coronavirus par l’intermédiaire des pièces et billets a favorisé l’accélération des paiements digitaux. Même si changer les habitudes prendra du temps, cela pourrait faciliter la transition déjà bien engagée vers une société sans argent liquide".

