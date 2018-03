50 ans de cinéma SF - Le jour d’après

Science fiction, non, quoique … Anticipation OUI ! Roland Emmerich, habitué aux blockbusters catastrophes pachydermiques – Indépendance Day ou 2012 – surprend avec ce Jour d’après étonnement posé, une des rares réussites de ce cinéma catastrophe de type Apocalypse pour bientôt.

Ici le climat – les thèses sont au nombre de deux.

L’officielle, celle que semble défendre le film, le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les obsessions de ce cher Bill Gates etc. Ce que montre le film va à l’opposé du réchauffement, vu que l’hémisphère nord et notamment New York, revient à l’ère glaciaire.

Donc l’autre thèse, celle des complotistes, le fameux projet HAARP de la CIA et des autres grandes puissances, basé sur l’arme climatique, la dérégulation par ondes du climat. Créant – comme dans le film … dont l’habillage scientifique fait quelque peu sourire, mais on est dans une super production – des tsunami, ouragans, tornades, glaciations – tiens, tiens – et tutti quanti.

Le but de la manœuvre quand c’est dirigé sur un pays est d'obtenir ce qu’on veut sans faire la guerre. Sur l'ensemble du globe c’est la guerre des 1% contre tous les peuples, dépopulation et consorts, pendant que l’Elite elle se marre.

Donc tout est sans dessus dessous, les survivants se baladent dans un NYC désert et tâchent de survivre, on trouve même un bateau russe échoué, image d’une grande poésie, que fait-il donc bien là ce bateau, mystère …

Fiction certes, mais crédible, ce qui fait la force du film. A force de jouer aux apprentis sorciers l’homme moderne surpuissant peut soit volontairement soit involontairement – on ne joue pas à Dieu avec le climat et la nature sans que celle ci et celui là … - flirter avec la ligne de l’extinction des espèces, humaine comprise.

Le happy end obligatoire des superprods hollywoodiennes exige que ca se finisse pas trop mal, bon, ya quand même eu quelques centaines de millions de mort, poor Paris, eh oui comme dans les prophéties en deux coups de cuillère rasée de chez rasée avec l’image cent fois vue de la Tour Eiffel qui surnage groggy du chaos. Et puis cette bonne vieille statue de la pseudo Liberté, elle aussi elle fait peine à voir, on se demande vers quoi son bras se tend avec la Nueva York en mode Reine des Neiges …

Le jour d’après a ce mérite insigne que de nous faire partager une vision possible à défaut d'être réelle d’un conditionnel futur, et de le faire avec des images puissantes, de celles qui restent gravées. Un désert de glace, une petite file indienne qui survit et avance pas à pas, comme des flocons sur une mer sans horizon. Un peu de poésie dans ce futur de brutes.