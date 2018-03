50 nuances de perchitude, votre quotient personnalisé

Chacun a sûrement rencontré ou entendu parlé au moins une fois dans sa vie de personnes désignées par leur entourage comme étant plus ou moins « à l'ouest », « perchées », voire « illuminées », termes un peu fourre-tout certes, et qui recouvrent en réalité de nombreuses acceptions ...

Ayant cotoyé des milieux où ce genre de personnalités prolifèrent et étant toujours en contact rapproché avec certains personnages "particuliers", sans trop savoir si c'est par ressemblance ou parce-que les opposés s'attirent, ni s'il s'agit même d'une nouvelle épidémie, je me suis demandé quel était ce mystère qui semble concerner de plus en plus d'individus de notre époque…

Sylvain Durif, "Le Grand Monarque", haut perché public Ici une autre interview récente et plus aboutie !

N'ayant malheureusement pas trouvé de références sociologiques ou psychiatriques fiables et reconnues quant à un phénomène touchant même jusqu'à la médecine et dont on ne connaît finalement pas bien l'ampleur, car basé souvent sur des sarcasmes ou jugements à l'emporte-pièce plus ou moins subjectifs, je me suis dit, en tant que rédacteur d'Agoravox et témoin de notre temps, que je pourrais peut-être ouvrir une nouvelle brèche pour la science, en vue de lancer un débat citoyen sur ce qui semble devenir, il faut le dire, un problème majeur de santé publique.

Nous ne traiterons pas des cas pathologiques lourds pris en charge tant bien que mal par la société et pour lesquels nous apportons notre soutien et notre compassion, mais plutôt des personnes qui ne sont pas assez « atteintes » pour êtres "accompagnées".

Il est à préciser que la difficulté de ce travail tient au fait que beaucoup d'individus semblent être touchés dans des proportions qui apparaissent a priori difficiles à établir, parfois minimes, et que nous parlerons donc plutôt de pourcentage de « contamination » chez la personne plutôt que de sujets sains ou affectés de manière binaire, nous permettant ainsi de déterminer un « Quotient de Perchitude »(QP) sur le modèle du QI, présent chez tout un chacun.

Dans un souci de transparence et de vérité nous nous sommes nous-même soumis au questionnaire en vue d'établir notre propre diagnostic, dont le résultat, étonnant, apparaît à la fin de l'article.

Cependant , rassurez-vous , au fur et à mesure de l'avancement de notre recherche, nous avons pu dresser une typologie du phénomène, qui semble ne pas être grave dans tous les cas, bien que les effets secondaires d'une simple « absence » puissent être la cause de réactions en chaînes aux effets parfois dramatiques.

Nous invitons ainsi chacun à être attentifs, ensemble, pour garantir notre sécurité, nous avons déjà vu sur youtube plusieurs individus se faire percuter sur le quai par des trains à grande vitesse alors qu'ils consultaient bêtement leur smartphone…

Ce questionnaire d'une cinquantaine de questions, qui ne prétend pas être exhaustif, tente néanmoins de respecter rigoureusement les standards psycho-sociaux actuels, que nous avons retravaillés pour l'occasion et défaits de leur caractère politiquement correct afin de respecter l'esprit d'agoravox.

Pour chaque question, vous devrez répondre par un score graduel de 0 à 10 où 0 = non pas du tout, 10 = oui, totalement, sauf cas particuliers affichés entre parenthèses.

Question s :

1. Manquez-vous d'activité physique ou manuelle régulière ?

2. Passez-vous beaucoup de temps sur votre smartphone, devant la télé ou des écrans tactiles ?

3. Etes-vous souvent sur facebook, internet ?

4.Si oui, pensez-vous être un hater ou un troll ?

5.Figurez-vous parmi les catégories suivantes : gamer, geek, digital native, millenial, cassos ?

6. Dit-on de vous que vous avez une grande imagination ?

7.Ecoutez-vous de la musique parfois pendant des heures consécutivement ?

8.Êtes-vous de tempérament pensif, rêveur, romantique ?

9.Pensez-vous souvent à autre chose quand on vous parle ?

10.Êtes-vous idéaliste ?

11.Etes-vous amateur de fake news et de théories conspirationnistes ?

12.Vous arrive-t-il de ressentir souvent de l'amour ou de la compassion envers les autres ?

13.Etes-vous un artiste ?

14.Un hippie ?

15.Un gourou ?

16.Un gauchiste ou autre chose ?

17.Avez-vous déjà participé à des stages de développement personnel ?

18.Avez-vous déjà fait au moins une thérapie ou une psychanalyse ?

19.Pensez-vous être une personne importante, plus méritante que les autres ou quelqu'un de spécial(+50) ?

20.Êtes-vous plutôt tête en l'air, avez-vous des absences ?

21.Êtes-vous retardataire chronique ?

22.Pensez-vous souvent avoir raison ?

23.Aimez-vous les débats d'idées, la politique, les luttes ?

24.Voulez-vous changer le monde, en particulier à cause des autres ou du « système » ?

25.Êtes-vous susceptible ?

26.Êtes vous une femme ?

27.Si oui, prenez-vous parfois des décisions irrationnelles, même en prenant le temps de réfléchir, hors menstruations ?

28. Mettez-vous parfois plusieurs minutes à comprendre une blague ?

29. Faut-il vous « répétez 15 fois les choses » avant de vous les faire comprendre ?

30. Oubliez-vous parfois de répondre à une question.

31. Prenez-vous de la drogue(+50) ?

32. Jamais, parfois, souvent ?

33. Dure, douce ?

34. Coupée, pure ?

35. Avez-vous des séquelles ?

36. Êtes-vous actuellement amoureux(se) de quelqu'un(un peu = 2, beaucoup=5, passionnément= 10, à la folie=60, pas du tout = -10) ?

37. Êtes-vous accroc à quelque chose d'autre, comme la nourriture, le téléphone, le sexe ou l'argent ?

38. Avez-vous des difficultés à prendre des décisions ?

39.Procrastinez-vous régulièrement ?

40.Êtes-vous de tempérament très lent, genre "2 de tension" ?

41.Avez-vous des problèmes de concentration, de mémoire ?

42.Pensez-vous savoir/voir des choses que les autres ne savent/ne voient pas ?

43.Avez-vous du mal à vous réveiller le matin ?

44.A vous réveiller tout court ?

45.Êtes-vous dépressif ?

46.Avez-vous été abduqué par des ET ou déjà vu une soucoupe volante ?

47.Faites-vous des décorporations spontanées ?

48.Communiquez-vous avec les plantes, les arbres ou les esprits ?

49.Avez-vous déjà fait une tentative de NDE ?

50.Voyez-vous des signes, des synchronicités partout ?

51. Avez-vous un animal totem, ou un tambour chamanique, avez-vous déjà eu une expérience spirituelle ?

52. Avez déjà-vous vu le Christ, la Vierge Marie, Buddha ou communiqué avec le Prophète ?

53.Vous définissez-vous comme un chercheur de vérité, ou quelqu'un qui voudrait comprendre la vie ?

54.Etes-vous témoin de Jéhovah(+20) ?

55.Croyez-vous aux horoscopes ?

56.Dit-on de vous que vous ne tenez pas l'alcool, que vous planez facilement, même sans prendre de LSD ou des champignons hallucinogènes ?

57. Etes-vous lecteur du Figaro ou votez-vous En Marche ?(+40) ?

58. Avez-vous répondu sérieusement à cette enquête(+30) ?

Résultat :

Plus votre score est élevé, plus vous êtes perché. Si vous dépassez un score de 150-200, nous vous conseillons sérieusement de commencer à redescendre, et de vous ancrer un peu plus dans la réalité en pratiquant du sport par exemple, ou en pensant un peu moins… Privilégiez les activités manuelles pour vous détendre, le jardinage permet de mettre les pieds dans la terre et de s'enraciner, l'air pur, le tricot, les massages et le sens de l'humour remobiliseront l'énergie de votre hara. Prenez du bon temps, apprenez à écouter les gens et à parler de manière authentique, faites-vous de vrais amis, et voyez le beau dans les petites choses. Résolvez vos conflits afin de ne pas être trop préoccupé, apprenez à gérer votre emploi du temps, ce qui est essentiel pour vivre l'instant présent et profiter sereinement de la vie. Attention aux addictions qui vous procurent beaucoup trop d'hormones artificiellement et créent une dépendance morbide. Vous pouvez méditer un peu, mais allez-y progressivement selon votre Quotien de Perchitude. Pour le printemps, entamez-une cure de jouvence, essayez la sève de bouleau et n'hésitez pas à pratiquer le jeûne, n'en parlez pas à votre médecin. Enfin, n'oubliez pas d'éviter de donner trop de conseils, surtout si on ne vous l'a pas demandé et allez-y mollo sur Agoravox !

Score de l'auteur : 90 minimum, mais le mieux est de le faire faire par un proche...