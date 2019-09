5G-Aaaaaarghhh

Pas de principes de précaution, pas de test sur la durée, pas d'enquête indépendante sur les conséquences à long terme de ces faisceaux d'ondes qui nous traversent, pas de moratoire pour laisser s'exprimer la science... Et pourquoi ?... Ben parce que c'est le " progrès " ! Vive le progrès ! Vive la 5g !! Les hommes politiques main dans la main avec les multinationales de la téléphonie, et nous, la masse, on applaudit le nouveau joujou qui, nous dit-on, va encore plus nous "faciliter l'existence"... Mais à quel prix ?... Au prix sûrement de nous rendre toujours plus con, euh pardon... toujours plus intelligent, je voulais dire...

Une voiture autonome... l'urgence n'est pas à réduire le trafic dans les grandes villes ou reconnecter l'homme avec son environnement naturel, non non... l'urgence, c'est créer une voiture autonome, dans laquelle, tout seul, tu pourras regarder la dernière débilité à la mode pendant que ta voiture-5g t'emmènera à ta multinationale qui vide et pollue les ressources de cette planète... Brave New World... Nous sommes déjà traversés continuellement d'ondes électromagnétiques, leurs effets néfastes dans les villes n'est plus à prouver, même si l'on en parle peu : Migraines, nausées, palpitations cardiaques, troubles du sommeil, de la concentration jusqu'aux cancer, et à l'infertilité pour les trop grandes expositions... sans parler des dépendances aux écrans, l'OMS a annoncée récemment qu'une nouvelle maladie avait été détectée et elle est liée à la grande consommation d'écran, les enfants et les jeunes sont les premiers touchés... On est prévenu. Les écrans ne sont pas neutres, ils agissent directement sur notre système nerveux et notre intelligence, nous rendant évidemment toujours plus con et pas plus intelligent comme on pourrait le croire, au sens " vivant " du terme puisqu’appauvrissant notre lien social et au monde. Comprenons bien, avoir accès en flux continu à des informations et à du savoir nous donne l'illusion d'être tout puissant et omniscient certes, on se la joue " Monsieur je sais tout " mais bon, si nous étions vraiment intelligents, en serions-nous là où nous en sommes aujourd’hui ?…

" Savoir " est-ce : " Connaître" ?... La différence est pourtant fondamentale. Etymologie de Connaître : " Naître à soi-même ". La connaissance étant un message vivant tiré d'une expérience vivante, fruit d'une confrontation directe avec le monde réel et nous ayant élevé à un degré de conscience nouveau... Le savoir lui, offert pas une source d'information type livre ou ordinateur, aussi intéressante qu'elle soit, reste " coincé " au niveau de l'intellect et se stocke en information " morte ". Le savoir offert par Google sur la toile ( ou par un bouquin ) ne nous rend donc pas plus intelligent au sens de l'intelligence " sage " mais plus savant au niveau d'une intelligence purement intellectuelle... L' urgence pour l'homme aujourd'hui n'est-il pas de se sortir la tête du téléphone et de reconnecter son coeur et son esprit au grand organisme naturel qui l'entoure ?... Devenir sage, autrement dit, plus connaissant et respectueux de la vie qui nous entoure, plus empathique et moins intello, calculateur et égoïste, ne se trouve-t-elle pas là la vraie priorité ?.... L'homme doit-il s'entêter tel un ado attardé à s'entourer de gadgets électroniques puissants qui lui font louper sa vie et son passage à l' « âge adulte » ?… c'est à dire à un âge de conscience et de rapports vivants avec le monde dont les conséquences seraient : La mise en mouvement, la pratique, l’action. Un âge adulte qui tourneraient le dos à un cet état de semi-sommeil qu’est l’adolescence, dans lequel on se croit tout puissant et immortel... pure inconscience !… Notre mère à tous, la terre, va nous le rappeler qu’on lui doit la vie, dans les prochaines années, préparons-nous à la fessée… et notre papa ( appelons le ainsi ) va nous laisser nous confronter au mal, en toute liberté, car un père pour son fils, après l’avoir mainte fois prévenu, ne le laisse-t-il pas expérimenter par lui même les conséquences de ses actes ?…

Le passage de l'adolescence à l'âge adulte doit s'opérer, maintenant et il en va du futur de toute la famille humaine...

Pendant ce temps là, Xavier Bétel, premier ministre du Luxembourg se félicite d'être à la pointe du progrès et voudrait que le Luxembourg soit le 1er pays d'Europe a être totalement équipé de la 5G... pas une ligne sur les 200 scientifiques criant dans le désert et nous prévenant, nous, que la 5G n'a rien a voir avec le reste, puisque 100 fois plus puissante et rapide ( c'est le chiffre ) que la dernière 4G donc, nous exposant à des fréquences que l'être humain, le bébé, l'enfant, l'adulte, la personne âgée ne s'est encore jamais mangé dans le cerveau ni dans les organes... Serions-nous de serviles cobayes toujours prêts à accueillir l'invention, le " progrès " comme une avancée vers un futur que la publicité nous vend comme " toujours plus radieux " ?... Serions-nous assez stupides pour oublier à chaque fois l'adage : " Science sans conscience n'est que ruine de l'âme " ?... Pourtant, derrière ce mot " progrès " que l'on nous sert à toutes les sauces, ne se cache-t-il pas justement toute la folie ambiante de notre humanité qui s'emballe ?... Derrière ce mot " progrès " si séduisant ne se cache-t-il pas tout ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui à nous diriger droit dans le mur ?... Je ne parle pas du progrès véritable, celui d'une science éclairée au service d'une humanité consciente de ses réels besoins. Je parle ici de ce " progrès " qui dans la bouche des politiques va toujours de pair avec ce mythe de la " croissance infinie " ( dans un monde aux ressources limitées ), un " progrès " servant à masquer un capitalisme requin et matérialiste, créateur de misère et d'individualisme, sans cesse occupé à pomper et repomper les ressources de notre planète dans des guerres bidons ( de pétrole ) ... Un " progrès " allant toujours de pair avec une croissance éfrénée qui nous pousse à la surconsommation, à la course à la télé et à la bagnole la plus puissante et donc aux guerres prédatrices qui violent et pillent les autres peuples de leurs ressources fossiles... Ce " progrès " qui nous fait aussi basculer dans le portable, dans la matrice, nous volant un temps de vie précieux, qui nous permettrait peut être de nous re-connecter les uns aux autres pour évoquer ensemble les vraies grands enjeux liés à notre époque ?... Notre " voiture-monde " s'est emballée, et nous dévalons la pente sans réussir à reprendre le contrôle du véhicule, tout va trop vite, trop fort, nous sommes déjà trop engagés jusqu'au cou dans ce système prédateur et auto-destructeur... Nous fonçons tout droit dans la gueule du diable et ce qui est sûr, c'est que depuis 40 ans on s'est servi du mot " progrès " pour nous vendre un capitalisme 2.0 toujours plus agressif et se servant habilement de la technologie comme arme pour déstabiliser les populations et les endormir... Le voilà notre opium aujourd'hui, il n'est plus à l'église, il est dans notre salon, dans notre chambre, il nous suit dans notre poche partout, dans les toilettes, à table, au restaurant, au travail, en vacances, il nous abrutit, nous contrôle et nous déconnecte de notre famille, de nos amis, des animaux et de la terre... Pas besoin d'avoir fait St Cyr ni l'ENA pour voir que l'urgence est de s'arrêter, se calmer, reprendre le temps, le contrôle de notre vie, réfléchir, faire des choix, grandir… Il est urgent de passer radicalement à un autre paradigme, retourner la tête du capitalisme et balancer son portable à l'eau ( c'est une image... ), descendre de son building de verre et partir avec sa famille voir la mer et éventuellement rester y vivre... Aller ouvrir les portes de ces camps de concentrations pour animaux et libérer toutes ces bêtes de la souffrance... Reparler à son voisin, s'intéresser aux problèmes de son conjoint, s'occuper de nos vieux que l'on a abandonné au chenil... Sortir les enfants de leur école en béton et leur montrer comme le monde a besoin d'eux, les re-connecter aux animaux, à la nature et leur apprendre que l'autre n'est pas notre frère en compétition mais notre frère en humanité et que notre notre mère à tous, c'est elle, la terre, et qu'en ce moment nous sommes en train de l'empoisonner et qu'elle ne se laissera pas faire, même si elle est bien patiente...

Je méprise cette nouvelle technologie qui va transformer le monde en micro-onde géant, elle ne me nourrit pas, elle ne me rend pas plus souriant ou intelligent, et je ne souhaite pas la voir présente dans ce monde où mon gamin grandira, car cette société que l'on nous prépare est à l'image de ces pires films de sciences fictions où la technologie nous a contrôlé et s'est implantée jusque dans notre chair... Je ne permettrais pas qu'on installe tous les 10 mètres, dans ma rue, sans m'avoir demandé, ces antennes de merde ; Ou alors je me ferai pousser une moustache à la José Bové et je me ferais un avenir dans " le déboulonnage d'infrastructures à caractère polluante "... Ou alors si la moustache ne me va pas, je serais de ceux qui partiront vivre ailleurs, à la montagne ou à la mer, ou je ne sais où… mais là où il n'y a pas d'abrutis en attaché-case qui joue à celui qui pisse le plus loin, en nous imposant des gadgets dangereux et en nous servant toujours le même modèle de société dépassée, dans lequel nous nous sommes, comme dans des sables mouvants, tous très dangereusement enfoncés...

J'accuse ce ministre luxembourgeois, ce petit soldat à la cravate bien repassée, et tous ces politiques sans consciences de nous en remettre une dose, encore plus puissante, de cette technologie nocive, une dose encore plus dangereuse et létale pour notre espèce...



- Vous êtes-vous demandé à quoi vous servira cette 5G ? Si elle améliorera réellement votre vie et l'état du monde ? Pas besoin d'être clairvoyant : Les machines seront encore plus puissantes et indépendantes et vos films se téléchargeront 100 fois plus vite, vous verrez 100 fois moins vos proches et l'info en continue sera 100 fois plus 'speed', votre cancer du cerveau se développera 100 fois plus fort et la perturbation par les ondes des insectes et des animaux à plumes ne vous fera plus croiser un oiseau, un papillon ou une abeille à moins de 100 km à la ronde... La bouche bien collée à la mamelle télévisuelle, le doigt pressé sur le bouton rouge -vidéo- de notre téléphone, nous regarderons éffarés notre chute vers l'inévitable destruction de notre espèce...

Comme dirait le chanteur : « J’ai demandé ma route au mur, il m'a dit d'aller tout droit »…

On se décroche complètement ou on en remet une couche ? ça urge mon capitaine...

Les signes de la fin de notre civilisation sont partout, ce ne sont plus les prophètes ou les illuminés voire ces " excités d'écolos " qui nous agitent à présent leurs prédictions alarmistes mais bien nos scientifiques, nos blouses blanches, notre science …

Allez jetez un coup d'oeil du côté de la " Collapsologie " ou du phénomène du " Grand effondrement". C'est pas pour rire... Maintenant, on y est.

On sort de notre chambre pour aller (re) découvrir le monde et prendre notre vie en main ou on laisse quelqu’un d’autre la diriger à notre place ?…

Qui a dit : « Je peux rien faire tout seul »… !?

« Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que dix mille individus endormis et soumis » Gandhi.

Viko