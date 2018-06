66e Bilderberg

Le 7 juin 2018 commence la 66e réunion du groupe de Bilderberg. Cette année, la conférence qui s’étend sur trois jours se déroule à Turin et comme d’habitude, on y retrouve le gratin occidental (Henri de Castries en tête, PDG d’Axa et président du comité de direction du Bilderberg).

C’est donc l’occasion idéale pour faire le point sur cette organisation.

Bilderberg a été créée en 1954 par Joseph Retinger et le prince Bernhard des Pays-Bas.

Officiellement, aucune décision n’est prise lors de ce sommet – il s’agit simplement d’un espace de discussion entre personnes influentes.

Néanmoins, on peut s’interroger sur le secret qui entoure le Bilderberg.

Les français ont été mis au courant de son existence pour la première fois en 1977, grâce à la diffusion d’un reportage de 4 minutes sur la chaîne TF1.

Le reportage nous explique que le groupe de Bilderberg serait à l’origine du traité de Rome.

S’ensuivent 40 années de silence médiatique sur le sujet. Quand même !

Après l’an 2000, internet envahit les foyers et le Bilderberg sort peu à peu de l’oubli. Une question brûle les lèvres des internautes : « qu’est-ce que le groupe de Bilderberg ? »

2008 – en direct dans son émission C Dans L’air, diffusée sur le service public, le journaliste Yves Calvi traite un sujet sulfureux : « qui gouverne le monde ? »

Un téléspectateur envoie alors une question par SMS que le journaliste lit à haute voix :

« Que savez-vous de l’organisation mondiale Bilderb..beur…je vais y arriver, Bilderberg – moi j’en n’avais jamais entendu parler – qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde ? »

Calvi se tourne vers « les experts » présents sur le plateau avec lui :

« Vous connaissez ça vous ?

Non. »

Eclat de rire.

« Bon, ben voilà, c’est peut-être une invention d’un téléspectateur qui a de l’humour… »

Rappelons que Yves Calvi sera sélectionné pour interviewer les présidents de la République, QUAND MEME !

A noter aussi le mot « invention » utilisé par le journaliste. Non monsieur Calvi, le Bilderberg n’est pas l’invention d’un téléspectateur qui a de l’humour.

Le Bilderberg est l’invention de Joseph Retinger, poisson-pilote de la CIA en Europe. Ce n’est pas moi qui l’invente, c’est le JDD qui nous l’explique dans cet article :

https://www.lejdd.fr/politique/ce-que-macron-a-dit-au-groupe-bilderberg-en-2014-3509507

Un article TRES complet sur cette conférence autrefois secrète.

On y trouve notamment ce passage : « Le Bilderberg ? Le club le plus fermé au monde. Le plus secret aussi. Le lieu où des présidents américains et européens sont conviés avant leur élection. »

Vous avez bien lu, au Bilderberg, les présidents sont conviés avant leur élection.

Faits :

Juin 2014 – Emmanuel Macron, alors inconnu du grand public, assiste à la conférence Bilderberg

Aout 2014 – Emmanuel Macron devient ministre de l’économie

Juin 2016 – Edouard Philippe, alors maire du Havre (sic), assiste à la conférence Bilderberg

Mai 2017 – Edouard Philippe devient premier ministre sous la houlette du nouveau président Macron

Pour enfoncer le clou, Phillipe de Villiers s’est exprimé sur le sujet :

Le fondateur du Puy du Fou prétend avoir interrogé François Fillon sur la raison de sa présence à la conférence de Bilderberg en 2013. Ce dernier lui aurait répondu : « que veux-tu, c’est eux qui nous gouvernent… »

Pourquoi aucun grand média n’est allé interroger De Villiers ou Fillon sur le sujet ? On se rapproche de la théorie du complot et il serait intéressant de faire la lumière sur le sujet.

De Villiers a-t-il menti ? Fillon lui a-t-il réellement dit ça ?

Le sujet est bien plus crucial qu’on ne l’imagine.

En 2017, « la guerre de l’information » a été un des thèmes abordés par le groupe Bilderberg. Quelle guerre ? La lutte contre la propagande russe ? Ou autre chose ? La lutte contre les fake news ?

Qu’est-ce qu’une fake news ?

« Le Bilderberg, le club le plus fermé au monde. Le plus secret aussi. » JDD

Est-ce une fake news ?

Le groupe de Bilderberg est-il plus fermé et secret que la confrérie des Skulls And Bones ou le Bohemian Club ?

En 2018, le groupe Bilderberg traitera, entre autres, de « la montée du populisme en Europe » et du « monde post-vérité ».

Qu’est-ce que le monde post-vérité ? La vérité n’a-t-elle plus d’importance ?

Qu’est-ce que la montée du populisme ? L’avis du peuple n’a-t-il plus d’importance ?

Quel est le monde idéal souhaité par les membres du groupe Bilderberg ?

Est-ce la direction vers laquelle marche Emmanuel Macron ?

Est-ce la seule direction envisageable ?

Que se passera-t-il si le "populisme" (qu'est-ce que c'est que ça concrètement ?) continu de monter en Europe ? (cf Brexit, Hongrie, Italie...)

Qu’en pensez-vous ?