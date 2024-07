6ème République : et si c’était le moment ?

Quand on regarde la situation de notre pays après 7 ans de Macronisme, force est de constater que les Institutions de la 5ème République ne permettent plus à la Représentation Nationale l’expression de la Volonté Souveraine du Peuple Français, ce qui est pourtant son principal objet : les élections législatives qui viennent de se dérouler le prouvent une fois de plus, notre pays est divisé, car ces élections ne permettent pas de faire émerger une Majorité claire susceptible gouverner le pays, et donc de maintenir la stabilité de l’Etat.

Ne pouvant pas dissoudre le Peuple, il faudra bien qu’on se résigne à désigner les suspects : Macron, les Médias, Mélenchon, ou les règles du jeu auquel tous ces acteurs participent ? Pour moi on ne peut accuser les joueurs sans remettre en question le jeu.

Car en défintive une Constitution ce n’est rien de plus que les règles d’un jeu. Sauf que les règles de cette 5ème République, adoptée en 1958, les spécialistes les connaissent sur le bout des doigts, et qu’il s’est produit dernièrement ce qui se produit toujours lorsque les participants d’un jeu maîtrisent parfaitement des règles qui sont imparfaites : ils pourrissent le jeu, qui devient alors injouable pour tous.

En réalité la 5ème République est devenue obsolète. On peut le regretter ou s’en réjouir, mais le fait est qu’elle n’est visiblement plus capable d’assurer ce pour quoi elle a été faite puisque chacun sait comment en détourner sa lettre, et même son esprit !…

Il nous faut donc une nouvelle Constitution, avec de nouvelles règles du jeu, qui correspondent aux aspirations, aux problématiques, aux défis de notre temps. Qu’on l’appelle 6ème République ou pas importe peu, ce qui compte c’est son contenu.

Alors voilà, les élections législatives se sont déroulées, et les résultats sont à peu de choses près conformes à ce qu’auraient donné des élections proportionnelles : 3 groupes principaux dans les urnes, et 4 si on prenait en compte les abstentionnistes. Avec comme conséquence un pays ingouvernable, sans majorité, sans dissolution possible avant un an.

Maintenant que faire ? Choisir un premier ministre risquant de sauter lui et son gouvernement à chaque instant ? Un gouvernement technique sans tête pendant 3 ans ? Une majorité contre le Peuple ?

Le chaos, le chaos ou le chaos ?

Je propose : plutôt que de vivre un enfer pendant AU MOINS un an, pourquoi ne pas profiter de cette année sans dissolution possible pour donner mandat à cette Assemblée Nationale de se déclarer Constituante afin de réfléchir puis de proposer au peuple Souverain, par Référendum et au bout d’un an, une nouvelle Constitution avec de nouvelles règles du jeu, qui seront discutées et débattues durant cette période, pendant qu’un gouvernement « technique » fera tourner le pays sans réforme majeure ?

Ainsi nous éviterions tous les pièges de tous les chaos, le tout sans humilier l’orgueil fragile du président Macron qui pourrait ainsi finir sa mandature dignement et historiquement de manière positive…

Je vous propose donc ici de partager au maximum cette proposition si elle vous motive… ainsi que de jeter un coup d’oeil à un questionnaire dont l’objectif est de permettre la mise en place d’une Assemblée Constituante de la meilleure manière possible :

http://calebirri.unblog.fr/2023/06/08/ac2024-un-questionnaire-pour-une-assemblee-constituante/

Caleb Irri

calebirri.unblog.fr