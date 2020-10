7 millions de vues pour « Réveillons-nous »

Eh boomer ! Si tu ne connais pas encore Camille Etienne c'est le moment de faire connaissance, si tu es encore capable de bouger ton ventre énorme et mou de retraité, pour lire la vidéo ci-dessus. Même si les deux jeunes femmes là-haut sur la montagne te diront des choses qui ne vont pas forcément te plaire. C'est vrai que l'écologie tu t'en fous royalement et le réchauffement climatique c'est pour toi de la foutaise. Tu te crois bien trop malin pour te faire rouler dans la farine comme les autres simplets, par nos irresponsables politiques et ces menteurs de médias. Quant au Covid, tu sais mieux que personne que c'est une machination mondiale pour t'apprendre la soumission que tu dois aux puissants de ce monde. Dis donc boomer, tu n'es pas un peu à côté de la plaque, 1984 était une fiction, la réalité tu devrais la demander aux jeunes de la génération Y qui t'accusent de complicité dans la destruction de notre seule planète.

Au fait, vieux dinosaure ventru d'un temps révolu, comme tu ne connais certainement pas Camille Etienne, je vais te la présenter. Comme cela tu auras beau jeu de la traiter de marionnette d'une organisation écologiste, voire même de pastèque verte à l'extérieur et rouge à l'intérieur comme pas mal d'écologistes politiques. Alors, oui tu as raison, la jeune femme de 22 ans est une activiste porte-parole du collectif "On est prêts", elle est également membre du duo "Pensée Sauvage". Alors vieux aigri, auras-tu le courage et surtout la patience d'écouter une gamine professionnelle de la com écolo, te faire la morale à toi qui sait tout sur tout. Non vraiment, comment ose-t-elle, mais où va-ton, c'est le monde à l'envert.

Alors l'arthrosé, écoute bien l'étudiante à Sciences Po, tu pourras toujours dire que ce n'est pas de ta faute après...

"On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des piquets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans, pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des zoos ! On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon de dessous les bras, quand ils ont vidé les océans pour y mettre du plastique. On n’était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains la misère pour nos t-shirts à un euro qu'on oublie au fond des placards, quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il valait mieux être designer ou start-upeur que paysan, infirmier ou professeur…"

Tu as entendu le vieux, car le ont c'est toi, tu était là et donc complice par ton laxisme écologique. Et maintenant cette jeunesse te reproche de n'avoir rien fait pour empêcher un avenir infernal à nos jeunes. Mais, ton père aussi est responsable du désastre écologique. Les élites de l'après-guerre l'ont encouragé à reconstruire un pays ruiné et à fonder une famille nombreuse pour faire le boulot à la pelle. Ton vieux aura travaillé bien plus de 35 heures par semaine. Il est mort maintenant et ta mère termine sa vie dans un ehpad. Il paraît que tes parents ont profité d'une vie bien plus facile que les jeunes d'aujourd'hui, tu le crois vraiment boomer ?

Camille la savoyarde possède une tête bien remplie. Et lorsqu'elle te demande "de débrancher des écrans et de rallumer les cerveaux !" C'est l'ensemble de la population qui est dans son viseur, pas seulement toi. Surtout lorsqu'elle déclare...

"Est-ce que l'on sera fier de la 5G pour télécharger le porno en une fraction de seconde, de nos cartes du monde à gratter, épuisés d'avoir fait... fait le Mexique, fait l'Inde, fait le Costa Rica. Est-ce que l'on sera fier du mascara "waterproof" ou des lunettes de réalité augmentée... quand on devient aveugle à celle que l'on a sous les yeux ? Ou est-ce que l'on sera fier d'appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire ?"

Alors, tu lui réponds quoi le vieux boomer, qu'elle est pour la décroissance et l'écologie punitive, voire même tu pourrais lui dire des gros mots. Ne dit-elle pas que lors du confinement de la population pour cause de Covid pour "la première fois, on a appris que ne rien faire c'était déjà agir !" Elle ira loin notre Greta Thunberg Française, dans quelques années elle sera au moins ministre de l'écologie. À moins que le président Macron... Enfin, le plus vite sera le mieux, car pour refaire le monde mieux qu'avant le temps presse. Ensuite, pour la jeune femme c'est "un pari bien risqué que de remettre notre sort entre les mains d'une poignée de boomers…"

Ok boomer, si tu préfères lire le texte de la vidéo pour y réfléchir à tête reposée après avoir avalé l'un de tes "quatre steaks hachés par semaine" et après ton interminable sieste, il est ici !

Eh vieux, j'ai encore un truc à te dire. Ce matin pendant ma toilette avec du savon de Marseille, je me regardais dans le miroir et devine ce que j'ai vu... Toi le boomer, tu ne trouves pas ça étrange ?