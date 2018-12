70 ans de Droits de l’Homme pour quel résultat…

Lundi 10 décembre 2018, c'était le 70e anniversaire de la reconnaissance de la dignité et des droits humains.

On peut se poser la question de la mise en pratique de ces belles intentions sur la planète Terre…

Car les vrais responsables des catastrophes humanitaires sont provoquées par les puissants qui nous gouvernent depuis toujours…

De là à prétendre vouloir être libres et égaux, ne rêvons pas !

Ce monde est dominé par des prédateurs sans scrupules…



La solution serait peut-être que chaque citoyen ou chaque « humain » prenne en charge son destin pour ne plus dépendre de ces monstres assoiffés de pouvoir…

Rappel :

"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits", proclame le 1er article de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, texte fondateur du droit international.

Un exemple parmi bien d’autres de la condition de l’Humain en perdition :

Vous avez dit : Droits de l’homme !

Vous en avez de bonnes vous à fêter les 70 ans de la déclaration des Droits de l’Homme !

Savez-vous qu’en Chine, avec la trop fameuse loi de l’enfant unique imposé dans les années 1960, les familles chinoises qui ne voulaient pas payer les amendes (ou ne pouvaient tout simplement pas !) n’ont pas déclarées les autres enfants nés après l’aîné ! Il en a découlé que ces enfants n’ont aucun état civil, n’ont pas pu être scolarisés, n’ont pas pu avoir les soins médicaux minimum et ont été les proies faciles des mafias et société secrètes qui se sont chargées d’en faire des tueurs à bon compte pour le plus grand profit de tous ces organisations secrètes qui n'ont rien de lumineuses… On estime à plus de 80 millions ces enfants qui n’existent pas et qui depuis ont probablement eux aussi eu des enfants qui n’ont aucune légalité ! Une véritable bombe à retardement pour ce système chinois…

De plus ce pays manque maintenant cruellement de femmes vu le déséquilibre de l’enfant unique où les hommes étaient privilégiés et où les filles disparaissaient… (Même situation en Inde et pour le même raisons de la lutte contre la surpopulation !)

Les puissants qui dirigent ces pays se frottent eux les mains car cela fait de la bonne chair à canon pour le moment venu…

Alors Droit de l’Homme ou pas Droit de l’Homme, ce ne sont pas les lois qui changeront la condition de ces Humains dont le destin a été spolié par les puissants qui gouvernent ce pays… Une catastrophe humaine… Si humain peut encore avoir un sens dans ce monde de brutes épaisses qui nous gouvernent aveuglément en nous poussant vers l’abîme…



Votre ahuri serviteur, de cette condition humaine planétaire,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 10 décembre 2018.

Note : On remarquera au passage que la Décroissance, qu’elle soit pour les populations (dénatalité), pour les consommations (animales ou autres), ne fonctionnent que si elles sont consenties et non répressives et pénalisantes. Les répressions en général étant le signe d’une incompétence politique grave. Les écologistes décroissants auraient d’ailleurs tout intérêt à ne pas oublier ce conseil salutaire… Je me souviens des slogans des écologistes des années 1990 qui voulaient que les prix des carburants soient le plus élevé possible pour soit disant inciter les consommateurs à réduire leur consommation ! Un concept stupide de pensée politique dont on voit grandeur nature en ce mois de décembre 2018 le résultat en France avec cette belle Chienlit… et cette répression aveugle et démesurée du pouvoir en place…

