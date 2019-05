70 Milliards de trop perçu pour les caisses de retraite complémentaires dirigées par les requins de la finance !

Facile... Agirc, Arrco ... Même combat ! Ces organismes perçoivent vos cotisations, alors qu'ils savent parfaitement que la totalité de ce qu'ils vous doivent ne vous sera jamais reversé. Il leur suffit de décréter, que conformément à la Loi... Puisque vous avez égaré un papier... Vous ne toucherez pas la totalité de vos droits ! Pas grave ! l'Etat et les financiers escrocs de haut vol, en feront leurs choux gras !

C'est archi simple : vous prenez votre retraite comme c'est bien souvent le cas après 60 ou 62 ans et après avoir cotisé ou validé 170 trimestres de cotisations, qui chaque mois ont été ponctionné sur vos salaires ou indemnités de chômage ou de maladie ou sur votre allocation d'handicapé. Au fil des années vous avez accumulé des droits auprès de diverses caisses de retraite complémentaires. Et là, miracle, l'Assurance Retraite, celle de la Sécurité Sociale, vous informe que vous avez des droits, qu'ils ont transmis à vos diverses caisses de retraites complémentaires et que donc, vous allez obtenir un complément correct chaque début de mois.

Vous envisagez donc de débuter votre retraite six mois plus tard, en toute quiétude et sereinement, car vous faites confiance à tous ces organismes que vous croyez dirigés par des gens très bien, issus du patronat, des syndicats et des organismes paritaires... Sauf que vous vous fourrez le doigt dans l'oeil jusqu'à l'omoplate !

Vous avez affaire en réalité à des requins de la finance, dans le cas de l'Agric - Arrco, ce sont des établissements appartenant au groupe AG2R - AGIRC - ARRCO, associé au GROUPE LA MONDIALE. Ce sont donc les financiers les plus puissants de France qui chaque mois touchent votre argent, via l'URSSAF, et qui, une fois le temps de la retraite venu, seront atteint d'amnésie partielle ou totale, en vous disant : "Vous savez, le petit papier que vous avez vu il y a trente ans, et qui était à conserver - c'était écrit en tout petit, mais vous ne l'aviez pas vu - il nous le faut, sinon nous ne pourrons pas valider vos droits à la retraite complémentaire"...

Il savent pourtant que vous aviez validé des droits, puique ceux-ci figurent sur le rappel de carrière que vous a fourni l'Assurance Retraite... Ces droits sont inscrits informatiquement dans leur système et personne ne peut ignorer la sagacité que met la Sécurité Sociale à vous rétribuer de juste mesure, selon vos droits acquis.

Vous avez certainement beaucoup changé d'employeurs - c'est le monde d'aujourd'hui - parfois eu plusieurs vies... Avec des documents pas toujours très bien stockés, ou conservés... Vous avez des droits, et vous les perdez !

Car ces requins financiers ne feront qu'une bouché de votre précieux argent. Jamais, ils ne vous le rendront, car c'est chez eux un principe fondamental ! Ils préfèreront toujours abonder un fond quelconque de placement, qu'ils continueront à gérer par eux même, et dont ils tireront les bénéfices par les intérêts cumulatifs... Et vous, rien !

C'est sordide, cela sent le fétide, et cela n'est pas prêt de s'arrêter...

C'est peut-être cela qu'il faut changer !