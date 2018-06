73 ans de terreur sur fond nucléaire

Le 6 août 1945, le temps était clair au-dessus d'Hiroshima. Le B29 Enola Gay était parti à 2 h 45 de l'île de Tinian, avec Little Boy à son bord. Le pont Aioi, reconnaissable par sa forme en « T », constituait un point de repère idéal au centre de la ville. Peu après 8 h 15, la bombe « Little Boy » sortait de la soute à une altitude de 9 450 m (31 000 pieds). A 8 h 16 min 2 s, après environ 43 secondes de chute libre, la bombe atomique explosait à 580 mètres d’altitude, à la verticale de l'hôpital Shima, en plein cœur de l'agglomération, à environ 300 m au sud-est du pont initialement visé, libérant une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT32 , tuant instantanément des dizaines de milliers de personnes et détruisant tout sur environ 12 km233.

Pourtant, Washington savait que le Japon était vaincu et prêt à se rendre. Mais le vrai but de l’opération n’était pas d’obtenir une reddition, c’était d’envoyer à la Russie soviétique un signal fort concernant la nouvelle donne : "Nous sommes les maitres du monde. Il faut nous obéir". La version officielle serinée dans toutes les écoles occidentales justifiant cette catastrophe programmée par le fait d'épargner des vies dans les troupes américaines est à peu près aussi crédible que l’explication fournie par la Maison Blanche sur le 11 Septembre. Et quand bien même les stratèges d’alors se seraient livrés à ce calcul, il s’agirait d’une équation monstrueuse dans laquelle des vies humaines auraient une valeur sans commune mesure avec d’autres.

Pourtant, cinq ans plus tard le droit de l'oncle Sam de gérer les affaires du monde d'après-guerre depuis les rives du Potomac était contesté. Les forces coréennes, rejointes par les troupes chinoises avaient repoussé l'invasion de la Corée du Nord par les Etats-Unis. Washington avait réagi par une série de bombardements au napalm et armes chimiques qui a détruit toutes les villes de la Corée du Nord, tué 20% de la population et soulevé une vague d’enthousiasme dans la presse occidentale qui n’avait rien à envier à à sa progéniture actuelle sur le plan de l’abjection.

Puis l'armée de l'air avait détruit les barrages nord-coréens qui assuraient l'approvisionnement en eau de la population, ce qui constitue un crime de guerre (ou du moins avait été jugé comme tel à Nuremberg quatre ans plus tôt).

Aujourd’hui, pour la presse et les médias en général, ces réalités semblent enfouies dans une amnésie opportune et personne n’y fait allusion dans les commentaires sur les ronds de jambes, esquives et déclarations présentées comme des « accords » lors de la récente rencontre à Singapour entre Trump et Kim Jong-un. Les commentaires et analyses servis aux JT, à la radio et dans les journaux tournent autour du fait que la Corée du Nord se comporte de manière « bizarre » et « paranoïaque » envers les États-Unis, et certains se demandent si ce brave Donald ne se serait pas fait rouler dans la farine par KIM le rusé.

Comment oublier ces faits glorieux, pourtant, alors que d’autres morceaux de bravoure ont illustré l’épopée américaine dans l’Asie du Sud-est depuis et devraient stimuler la mémoire défaillante des rédactions. La guerre américaine contre le Vietnam, le Laos et le Cambodge a constitué une agression massive sur plusieurs fronts contre des pays qui n’avaient pas attaqué les Etats-Unis mais avaient eu la velléité de mettre en place des gouvernements indépendants.

Les actions militaires officielles et les opérations de commandos des « forces spéciales » étaient loin de l’image de « guerre froide » présentée alors par Washington comme le combat de la « démocratie » et de la « liberté » contre le « communisme (qui serait, bien sûr l’antonyme de ces deux valeurs affichées comme des étendards par ceux qui imposent leur hégémonie à la planète). Les États-Unis voulaient empêcher le Vietnam de devenir un exemple réussi l'indépendance nationale du « Tiers-Monde ». Mais au Viet Nam, on se souvient de la vérité : les musées nationaux exposent les traces des efforts déployés pour faire lle bonheur du pays malgré ses habitants et raconter l'histoire de la résistance des soldats vietnamiens à cette généreuse initiative.

Pas de guerre « froide » non plus et autre équation stupéfiante dans les années 90 quand Madeline Albright a déclaré sur CBS que les 500.000 enfants morts à cause des « sanctions » américaines en Irak étaient « un prix qui [valait] la peine d'être payé », avant d’ajouter : « les États-Unis sont bons. Nous essayons de faire de notre mieux partout."

"Mais pourquoi nous haïssent-ils donc ?" se demandent aujourd’hui les apôtres de la paix qui ont renversé des douzaines de gouvernements dans le monde depuis 1945, ceux qui représentent près de 40% des dépenses militaires mondiales pour maintenir au moins 800 bases militaires réparties dans plus de 80 états « souverains », ceux qui se lamentent pendant des mois sur la mort de quatre soldats américains pris au piège d'une mission tordue au Niger mais qui ne versent pas une larme sur les milliers d'innocents tués régulièrement par des attaques de drones américains à travers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord, ni sur les dizaines de milliers de Yéménites tués et mutilés par des raids aériens saoudiens soutenus et équipés par les États-Unis, pas plus qu’ils n’avaient montré de compassion pour le million d'Irakiens morts à la suite de l'invasion de l’Irak effectuée sous des prétextes mensongers en 2003.

Il suffit de connaître les partenaires du camp de la "liberté" et de la "démocratie" pour expliquer l’origine de ce désamour :

● 36 pays bénéficiant d’une aide militaire américaine ont été identifiés classés comme « dictatures » en 2016 par Freedom House (une organisation de droite).

● Le régime saoudien, le gouvernement le plus réactionnaire de la planète, principal soutien idéologique et logistique du « djihadisme » utilise les armes et les munitions des États-Unis et autres membres de l’OTAN pour bombarder le Yémen.

● L'occupation et l'apartheid d'Israël, qui a massacré ce printemps des dizaines de jeunes Palestiniens non armés qui ont eu l'audace de protester contre le siège de leur prison de Gaza.

● Les Philippines, dirigées par un philanthrope qui se vante de faire assassiner tuer des milliers de consommateurs de drogue et de trafiquants par ses escadrons de la mort.

● L'Ukraine, où un gouvernement qui comprend des néo-nazis paramilitaires a été mis en place par un coup d'État téléguidé il y a quatre ans.

Ces temps-ci, les médias s’évertuent à mettre le troupeau terrorisé en garde contre le danger extrême de voir l'Iran développer une arme nucléaire et à prôner la « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ».

Que n’en profitent-ils pas pour évoquer la question de la dénucléarisation des puissances que sont la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et … les Etats-Unis, et alors que la seule puissance au monde à avoir jamais attaqué des civils avec des armes nucléaires va consacrer 1,7 milliard de dollars à la création de nouveaux systèmes (un programme initié par Obama, prix Nobel de la paix) ?

Dans un discours prononcé un an avant son assassinat :exécution, Martin Luther King avait déclaré : "Une nation qui continue année après année à dépenser plus d'argent pour la défense militaire que pour les programmes sociaux approche la mort spirituelle".

Il s’agit bien de savoir à quel poste budgétaire affecter ce « pognon de dingue » !