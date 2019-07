73 départements en état de sécheresse, mais nos khmers verts ont toujours lutté contre la construction de barrages et retenues collinaires

Histoires d'eau ! : Sa provenance sur la « planète bleue » !

Vous remarquerez que j'ai écrit histoires au pluriel, c'est-a-dire avec un « S », car la présence de l'eau sur terre fait l'objet de deux hypothèses opposées, l'une étant une origine interne, l'autre a contrario c'est-à- dire externe : sources :1 – 2 ,.. de plus vous l'avez remarqué, le site de Futura Sciences, émet un troisième scénario qui serait également externe !

Le cycle naturel et perpétuel de l'eau !

Son cycle est très simple, d'ailleurs sur la page Wikipédia : Ici, un schéma joint est très explicite : Ici, tout comme ceux qui sont sur Google images : Ici.

Pour résumer, son cycle est simple et perpétuel, d'ailleurs c'est ce qui avait fait dire à Alain Bombard, ( et que j'ai moi-même vu et entendu à l'époque ( vers 1960 ) à la télévision ) « Nous buvons l'eau qu'ont pissé les dinosaures » : Ici, sur cette vidéo, (en anglais qu'hélas je ne comprends pas ), il y a ce petit schéma, qui est néanmoins très évident : Ici.

Ceci étant dit, le hasard des événements et les péripéties de la vie sont parfois surprenants, Il y a une dizaine de jours, sur le web, j'étais à la recherche d'infos supplémentaires concernant celui qui actuellement fait toujours la une des médias, vous avez compris qu'il s'agissait de F. de Rugy.

Donc poursuivant mes recherches, je tombe sur cette info, notre François de Rugy en personne avait été en voyage dans le département de la Vienne : Ici, .. et dans le contexte « agapes et homards géants » ce dernier a dû écourter son voyage, car dès son arrivée les « anti-bassines » ( c'est-à-dire ceux qui sont contre la création des « bassines agricoles » ( autre explication : Ici , manifestaient bruyamment leurs oppositions à sa présence et également à la créations de ces réserves d'eau : Ici, et Là. Contre lui, il est certain que tout le tintouin provoqué par ces « repas » avait forcément renforcé la motivation de ces « comités d'accueil » : Sources. Conséquences F. De Rugy avait dû rentrer précipitamment à Paris

Oui, j'ai critiqué les « écolos khmers verts » pour leur opposition au barrage de Sivens, mais je soutiens les « écolos responsables » pour leur lutte contre les « bassines agricoles » ! ( leur définition est plus bas )

Le:10/08/2017 sur Agoravox ( 10/08/17 ), je publiais cet article :

Un des passages les plus importants dans mon article de 2017 était les lignes ci-dessous, .. surtout la longueur du diamètre de la « mare aux canards » comme je nommais ce fameux barrage de Sivens

Les 41 hectares de ce barrage ont une forme allongée, matérialiser sa surface n'est pas chose aisée, alors pour bien la visualiser « convertissons » cette dernière en surface circulaire, cela nous donne une étendue d'eau qui aurait un diamètre de 720 m environ ! Avec un tel diamètre on peut se rendre compte que le barrage de Sivens est relativement modeste, c'est pour cette raison que je donne à mon article une petite touche humoristique, car au final ce barrage, est en fait une …. « grande mare à canards », car il suffit de le comparer par exemple avec le barrage de Serre-Ponçon , qui est le deuxième lac artificiel d'Europe avec une longueur de 20 km pour une largeur de 3 km avec une hauteur de digue de 123m, pour une surface de 2.820 ha,. Ce barrage produit de l'électricité et via le canal de Provence irrigue 80.000 hectares de terres agricoles et alimente en eau une population de 3.000.000 habitants qui résident dans 116 communes en région PACA. ( Bouches du Rhône et Var ).Sur ce barrage, le site de l'E.D.F .

Donc pour résumer j'étais vent debout contre ces écolos qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez, ben oui, faire tout ce « pataquès » au prétexte que ce barrage servirait à irriguer plus de surfaces qui produisent du maïs destiné à l'alimentation du bétail est puéril, car cette eau peut très bien du jour au lendemain ( façon de parler ) être utilisée pour irriguer des cultures qui seront destinées à l'alimentation humaine ( fruits et légumes ),... car le changement climatique qui s'annonce peut nous réserver de grandes surprises comme par exemple des étés bien plus arides !!

… et deux ans plus tard il y a cette info, au 23/07/19, 73 départements ( soit les ¾ du pays) sont en restriction d'eau, dont 26 en "situation de crise" : source, autres résultats avec la carte des départements touchés : Ici,... et comme sur l'ensemble de notre pays que la canicule est « bien installée », quelle sera la situation en fin d'été ?

Les « bassines » en agriculture kézako !

Wikipédia en donne une courte définition : Ici, .. mais j'ai aussi trouvé une page qui explique plus en détail leurs nuisances : Ici..

Donc, comme les écolos responsables, je trouve aberrant et stupide de pomper l'eau qui est en réserve dans les nappes phréatiques pour la stocker dans des bassins en surface. l'argument des scientifiques et des citoyens qui sont également contre est : Ici, autres sources les pros et les antis : Ici.

Je suis partisan du cycle naturel de l'eau, c'est l'eau de pluie qui par infiltration remplit les nappes phréatiques c'est en fait un cycle immuable : pluie, ruissellement, infiltration, source. : schéma. Cette eau qui s'écoule, nous pouvons bien en retenir une partie pour la stocker dans des réserves ( barrages type Sivens et autres, retenue collimaires ) le reste continuera son « trajet normal , c'est-à-dire son petit bonhomme de chemin » ( sauf bien sûr en cas de crues ), pour au final se déverser dans : mer du Nord, Manche, Océan Atlantique, et Méditerranée qui tous heureusement ne sont pas dans l'état de la mer d'Aral, c'est-à-dire près de s’assécher. Partant de ce fait, la construction des retenues du type citées plus haut me barrages retenues collinaires ) semble la solution la plus écologique. Par contre puiser l'eau des nappes phréatiques pour ensuite la stocker en surface dans des « bassines agricoles » , est une mauvaise et difficile gestion de l'eau, et selon moi, c'est jouer un peu à l’apprenti sorcier, car pomper pomper comme « les shadocks » les nappes risqueront un jour de n'avoir plus d'eau pour approvisionner les réseaux domestiques !!!

La preuve que nos khmers verts écolos sont stupides, ( et je suis poli ) les barrages et les retenues collinaires permettent aussi la recharge des nappes phréatiques !

Un aspect que l'on ignore souvent, c'est que toutes retenues ( barrages ou retenues collinaires ) participent à la recharge de nappes phréatiques, et ce par le simple phénomène du pouvoir d'infiltration de leurs sols : Ici, et : Là,... alors que les « bassines agricoles » qui en fait sont d'énormes piscines sont elles étanches !

Conclusion je combats les « écolos khmers verts », qui sont contre la construction de barrages ou de retenues collinaires, .. mais par contre je soutiens à fond les « écolos responsables » qui sont contre la création des « bassines agricoles » !

Je terminerais et disant qu'il est complexe le cycle naturel de l'eau, car de très nombreux paramètres s'y rattachent,... et nos « écolos khmers verts » majoritairement « écolos bobos » qui sont toujours en pleine forme pour manifester contre la construction de barrages ou des « mares à canards » ( du type Sivens) ont-ils tous une bonne connaissance de tous ces paramètres ?

Quid du dessalement de l'eau de mer !

Certains peuvent se dire, en voilà une idée qu'elle est bonne !, mais la réponse, ou plutôt les réponses ne sont pas si simples, en effet, il suffit de lire l'article de Wikipédia : Ici, ou cette étude de l'ONU : Dessalement de l'eau : l'ONU s'inquiète des risques pour l'environnement, et sur ce sujet, les autres résultats Google : Ici.

Alors que devons-nous penser ? Quel peut être l'avenir ? Je pense qu'au niveau mondial le problème de l'eau douce est un problème extrêmement important, (voire même avec des risques de conflits armés : Ici). De toute façon par « obligation » il nous faudra premièrement faire des économies d'eau, ( certainement plus facile à écrire sur une feuille de papier qu'à réaliser sur le terrain), de plus d'autres diverses contraintes (climat, surpopulation, pollution,etc ) nous obligerons à prendre de gré ou de force des décisions qui forcément risqueront de ne pas nous plaire !

Liens en annexes : (sûr que ces derniers représentent pas mal de lecture !)

Chronologie_du_projet_de_barrage_de_Sivens Wiki

La page wiki : Utilisation de l'eau : Ici, est très très intéressante, car il y a de nombreux liens, comme par exemple : L'eau agricole : Wiki.(.. qui elle-même peut vous aiguiller vers d'autres nombreux liens, à savoir : L'eau de ruissellement, La dérive des pesticides, (en corrélation avec la maxime d'Antoine Lavoisier : « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme » .)

Une très bon site sur Les systèmes aquifères, et dans cette longue page, je vous conseille de lire notamment ce paragraphe. Vitesse d'écoulement qui évoque la teneur en tritium avant 1952 , et après cette date les mesures effectuées après les essais aériens de la bombe H où, il est écrit ce qui suit :.

Il est possible d'évaluer la vitesse de transfert de l'eau par utilisation d'un marqueur radio-actif, le Tritium. Cet isotope radio-actif de l'hydrogène est produit naturellement par la composante neutronique du rayonnement cosmique sur l'azote atmosphérique. La teneur induite dans les pluies est de l'ordre de 5 U.T. Mais la production principale de tritium résulte des essais aériens de la bombe H à partir de 1952. La teneur des précipitations a été multipliée par 1000 en 1963 sous nos latitudes. L'arrêt des essais après 1963 a entraîné une décroissance exponentielle de la teneur en tritium : dans les années 90, il y en a encore 15 U.T., soit 3 fois plus que la normale d'avant 1952.....

Les effets du tritium sur la santé humaine, demeurent faibles pour l'homme : Wiki, (en principe ), autres résultats : Ici.

Le 22/07/19 sur le site de France info, il y avait ce titre : VRAI OU FAKE La présence de tritium, une substance radioactive, dans l'eau potable est-elle dangereuse pour votre santé ? , et 10 jours avant, toujours sur le site de France info, il y avait ce titre : Une association dénonce la présence de titrium, une substance radioactive, dans l'eau du robinet de 6,4 millions de Français.

.. et sur le site du Monde, il y avait cette info :

La polémique née d’un communiqué d’une association mélange préoccupations légitimes et rumeurs. Nos explications. Sur cette polémique, autres résultats : Ici.

N'étant pas spécialiste, je passe les infos sans faire de commentaires !

Toujours sur le même site :

Comment la canicule met à mal les centrales nucléaires.

Canicule : EDF obligé de mettre à l'arrêt deux réacteurs nucléaires.

L'eau et les activités agricoles ( pourcentage utilisé ), autres résultats : Ici.

Les techniques d'aménagement de sols pour retenir l'eau et lutter contre la sécheresse et l'érosion.

Le techniques de conservation de l'eau par aménagement de petites surfaces d'eau ( mares, marigots..)

Recycler l’eau pour alimenter les nappes souterraines

ENSO est un acronyme composé à partir des termes El Niño etSouthern Oscillation (« oscillation australe »). C'est un phénomène climatique et océanographique reliant le phénomène climatique El Niño et l’oscillation australe de la pression atmosphérique. Wiki.

NAO : L’oscillation nord-atlantique (ONA, plus connue sous le sigle anglais NAO) désigne un phénomène touchant le système climatique du nord de l'océan Atlantique.Wiki..

Concernant notre période de canicule actuelle, quelques liens très très intéressants relevés parmi les réponses à cet article de Rosemar sur Agoravox : Les forêts des Vosges menacées par la sécheresse,... et notamment par : JC Lavau, et par : Je passais par là. ( certains sont je pense en anglais, .. mais dans Google, vous avez la possibilité de les traduire.

http://www.jacques-coeur-bourges.com/climat.html

http://www.alertes-meteo.com/vague_de_chaleur/vague-de-chaleur.php

http://www.gisclimat.fr/sites/default/files/Garnier_SHF_2009.pdf

www.eu-drought.org/media/default.aspx/emma/org/10863624/DROUGHT-RSPI+Technical+Report+No.35+-+Historic+droughts+beyond+the+modern+instrumental+records+-+an+analysis+of+cases+in+United+Kingdom%2c+France%2c+Rhine+and+Syros.pdf

http://www.pastglobalchanges.org/products/7500

https://advances.sciencemag.org/content/1/10/e1500561.full

http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/drought/medieval.shtml

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0353-3

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-400-ans-caprices-el-nino-reveles-technique-impossible-76007/

..et pour terminer mon article sur Naturavox de novembre 2007 : A Besse sur Issole ( Var ) les eaux du lac ont « disparu » ! ( dommage à l'époque j'ai hébergé mes photos sur un site qui ne les a pas recueillis d'une façon permanente, et maintenant mon hébergeur photos, c'est Google, et je suis enfin serein)

l'image qui illustre mon article, a été copiée sur ce site.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py.