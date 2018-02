80Km/H !! L’exemple de la propagande d’Etat

Reportage complètement bidonné, passé sur le journal de Laurent Delahousse, assurant de façon péremptoire la bonne utilité de la limitation à 80Km/H. https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/rouler-a-80-km-h-quelle-difference_2592870.html Nul doute que le clampin moyen va, dans son immense naïveté, entre deux cuillères de Nutella, prendre pour argent comptant ce genre de reportage. Passons-le à la loupe du conducteur averti.

Premièrement, notons que les deux véhicules identiques ne le sont pas réellement. Il semblerait - je ne suis pas un spécialiste Peugeot - que nous ayons à faire à des 307SW, mais pas exactement de la même génération, pas du même kilométrage, pas du même entretien et surtout, pas avec le même conducteur et la même façon de conduire.

Exemple : Je roule à 90Km/H en limite - ce qui effectivement bloque toute velléité de dépassement sur route normale - en effectuant des relances avec un œuf calé entre le pied et l'accélérateur et en faisant surtout attention de ne pas le casser !! Résultat garanti.

Deuxièmement, les circonstances. Le même test, effectué par la même personne avec la même voiture sur les routes du Var au mois de Juillet entre 11H et 14H démontreront facilement que 90, 80 ou 45, le temps entre les deux véhicules sera quasiment identique.

Si vous êtes plus ou moins pressé et que vous devez partir, comme cela m'arrive, de Sarlat pour être à Poitiers vers 8H30, il vous faut attaquer vers 5H00 du matin. Et là, à 80, je vous souhaite bon courage et pas mal de litres de café !! Il paraît - je ne connais pas - qu'un "rail" de coke, c'est pas mal aussi !! Je vous avouerais aussi que mon compteur flirte presque tout le temps avec le 95, limite tolérable des contrôles radars. Ce n'est peut-être pas bien, mais j'ai l'honnêteté de le dire... Pas comme certains irréprochables qui ne manqueront pas de critiquer, les mêmes qui tournent sans clignotant, grillent les stops "doucement" et estiment que les priorités ne sont que des suggestions du Code de la Route. Du moment qu'on a la ceinture !! On peut même tripoter à qui mieux-mieux les écrans tactiles dont nos voitures sont maintenant bardées ainsi que surveiller les six caméras embarquées dont aucune ne prend le soin d'enregistrer la progression du véhicule. En cas d'accident, ces témoins gênants évitent aux assurances de trop discuter pour les remboursements, c'est donc peu rentable !! Détail intéressant...

Je zappe volontairement sur les intoxiqués du smartphone, de plus en plus nombreux, qui ne lâcheront jamais leur "doudou" pour surveiller la route. Ça, c'est fait !!

On en arrive au freinage !! Là, on est dans le Tartuffe complet !!

Le dernier des imbéciles s'aperçoit que la voiture roulant à 90 n'effectue qu'un "ralentissement". Un véritable freinage sera effectué par l'autre, on détecte les vibrations approchantes des roues sollicitées par l'ABS. Pour une oreille avertie, bien sûr !!

Dans ces conditions, la mesure tient de la pantalonnade. Le temps de réaction n'est pas mesuré, ni la pression réelle de freinage. En plus, les différences d'usure des deux voitures vont se faire sentir de façon bien réelle dans ce type d'exercice.

La consommation ? Bon, soyons réalistes. Si le but du jeu est de démontrer qu'une Aixam à 45Km/H consommera moins qu'un Porsche Cayenne à 90, on se serait douté du résultat.

On peut aussi légitimement se poser la question pourquoi les commerciaux financiers se rendent de Paris à la City de Londres par avion - je vous explique pas le prix et la dépense de carburant - alors qu'avec un bon vélo et un peu d'entrainement, la côte française n'est pas si loin. Traverser le "Channel" à la nage, c'est quand même ardu, mais avec un bon petit bateau à rames, en se regroupant à quatre, ça doit le faire !! Imaginez l'économie et le bienfait pour la planète !!

De la même façon, si vous livrez des colis pour la vente "rapide" sur internet, et que vous venez d'embaucher dans une société de Périgueux qui livre sur Sarlat, si vous roulez à 80, je ne vous donne pas une semaine avant de rejoindre Pôle Emploi à nouveau. Et je ne fais pas de suppositions, je vous parle de réalité de tous les jours. Les fourgons 120, voire 180CV des livreurs filent souvent à 110Km/H sur les routes locales, tels les coursiers à vélo parisiens qui prennent tous les risques sous peine de voir leur job filer dans d'autres mains.

Les disques de contrôle ? Tous les véhicules n'en sont pas équipés et la loi du marché fait son œuvre. Les plus téméraires et les plus décidés emportent la bataille !!

Question utilisation des véhicules décrits dans le test. La plupart sont équipés de ce qu'on appelle des filtres à particules. Un genre de machin qui bloque les micropoussières de combustion du diesel. Je simplifie volontairement. Et, comme dans un aspirateur, de temps en temps, il faut vider le sac. Alors, comment cela se passe-t-il ? Ben, c'est simple. Si vous avez la chance - et le porte-monnaie - de circuler de tempe en temps sur autoroute, votre filtre va monter en température, brûler le trop plein de ces éléments indésirables et libérer les restes, effectuant ainsi une régénération.

Par contre, le fait de rester dans des conditions de sous-emploi de votre motorisation va conduire irrémédiablement à l'allumage du célèbre voyant sur le tableau de bord, conduisant, soit au garage le plus proche, soit carrément au camion-plateau.

Les quelques euros que vous aurez économisé en carburant, je vous conseille de bien les mettre de côté car ce genre de manipulation va vous coûter un bras.

Mon pote "Mickey" du garage Citroën près de chez moi n'en peut plus de prendre des rendez-vous pour ce genre d'intervention.

Voilà. Loin de l'intox et de la pensée unique, j'espère vous avoir mis le doigt sur un tas d'éléments, parfois peu consensuels mais bien réels, démontrant qu'au final, comme d'habitude, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.

Je ne cherche surtout pas à défendre le lobby automobile, même si cela pourrait paraître, mais par contre, j'essaie de ramener à des considérations bien plus terre à terre un débat qui semble parti sur des bases complètement biaisées.

Et le genre de reportage complètement partial de France2 n'est vraiment pas ce qui se fait de plus exemplaire en terme de journalisme. On s'attendrait à mieux sur un service public, encore payé par nos deniers de contribuables !!

Bonne route et soyez attentifs, sinon prudents...