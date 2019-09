87 départements en restriction d'eau mais nos « khmers verts » ont toujours lutté contre la construction de barrages et retenues collinaires

La canicule s'éloigne, mais sur plusieurs points les dégâts de la sécheresse ( la troisième consécutive ) se font sentir.

Conséquence actuellement à la date du 06/09/19, quatre-vingt-sept départements ( sur les 95 que compte la France métropole : Wiki, sont en restriction d'eau. Vous pouvez consulter les cartes interactives : Ici, et :Là .

Si nous en sommes arrivés à cete dramatique situation, c'est que nos « khmers verts » ont toujours lutté contre la construction de barrages et de retenues collinaires pour former des réserves d'eau. Maintenant avec la sécheresse, il en résulte que ces ouvrages manquent cruellement, notamment dans l'agriculture, où maintes cultures sont impactées, occasionnant une conséquente baisse dans les rendements : de fruits, de légumes, des céréales, et du fourrage. : 1 - 2- 3. (Notons que sur les deux dernières catégories que cette sécheresse a également un incidence sur l'ensemble de la production de viandes : 1 – 2 – 3, de plus faute de nourriture pour alimenter leurs bêtes, certains éleveurs vendent leurs animaux, conséquence chute drastique de prix comme mentionné dans une page du site Capital datée du 29/09/18 : Agriculture : Un veau à dix euros.. les conséquences désastreuses de la sécheresse 2018 : Ici, et il y a de fortes probabilités qu'il en sera hélas de même pour cette année, car une page du site Agri 53 titre : Sécheresse : « la pire année recensée depuis 30 ans » : source. Toutes ces mauvaises nouvelles ne sont pas des nouvelles qui feront baisser le taux de suicides ( hélas déjà élevé ) chez les agriculteurs : Ici.

Je reviens un instant sur le veau à 10 euros je pense que face à cette abondance de carcasses, ces dernières seront entreposées dans des immenses congélateurs,.. reste à savoir à quel prix plus tard celles-ci seront proposées aux consommateurs !

Comme j'ai envie de voir mes chevilles qui enflent par manque de modestie, je vais évoquer ce vieux et célèbre dicton : « Nul n'est prophète dans son pays » .. et je rajoute,...encore moins si vous n'appartenez pas à la « caste » , sa définition vidéo par Laurent Mauduit : Ici.

Il y a deux ans je tirais le signal d'alarme en publiant le 17/09/2017, cet article ( au passage je tiens à remercier une nouvelle fois, tous ceux qui ont validé mon article )

Dans celui-ci, je signalais que depuis des décennies en matière de politique générale, et plus spécialement sur l'environnement, nos politiques, ( qui généralement se sont pas les plus intelligents, mais les plus ambitieux, donc nuance énorme, même que je dis énorme nuance ! ).. sitôt élus pour eux ben la chose la plus importante était leurs réélections, ce qui veut dire au final, pas de vagues d'autoritarismes, car immédiatement la caste de la bien-pensance qui a un fort pouvoir médiatique s’abat sur eux comme « la vérole sur le bas clergé espagnol » ). Résultats, ces derniers donc font preuve ( et continuent) d'un manque flagrant et « coutumier » d'autorité. Concernant le courage en politique c'est un sujet qui à lui seul peut permettre des écrits et des débats sans fins : sources, d'ailleurs si je plaçais tous les sujets importants, il y aurait non pas une longue « liste à la Prévert », mais une liste bien réelle et, hélas sur certains points assez dramatiques )

Après mon article de 2017, le 25 juillet dernier sur Agoravox, je publiais celui-ci :

… Depuis la situation en un peu plus d'un mois, s'est nettement aggravée, en effet dans mon article j'indiquais 73 départements en état de sécheresse et de restriction d'eau, fin août, ce chiffre est hélas passé à 87 !

Quand le Ministère de l'Agriculture invente l'eau tiède !,...et « se range » à mon article où je dénonçais la mainmise des « khmers verts » !

Ben oui, le jeudi 29/08/19, le Ministre de l'agriculture a annoncé la mise en place de plusieurs dizaines de retenues d'eau sur le territoire pour aider les agriculteurs face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.

"On ne va pas regarder la pluie tomber du ciel pendant six mois et la chercher les six autres mois de l'année. Il s'agit de capter l'eau de pluie, de la retenir dans des retenues collinaires (...) pour pouvoir la restituer après dans les sols lorsqu'il y a sécheresse. " :source. Ben, il faut avoir fait au moins l'ENA ( à noter que certains disent l'école nationale des ânes, mais perso j'ai trop de respect pour ce sympathique animal qui a rendu tant de services aux hommes ..et encore maintenant dans quelques régions de pays pauvres : wiki , pour utiliser cette métaphore, .. alors, qu'il y à de nombreux autres qualificatifs qui commencent avec un A, alors je vous laisse tranquillement cogiter !!! ) pour enfin arriver à cette conclusion, que si on fait des ouvrages pour retenir l'eau qui tombe en hiver (qui est généralement la période pluvieuse ), cette dernière aura toute son utilité quand arrivera la saison sèche. ( Ce petit « coup de griffe » étant dit, je signale que sur cette page citée en lien, que celle-ci comporte 5 cartes interactives ou il y a un curseur pour comparer l'évolution de la sécheresse 2019 avec celle de 2018.)

Vous noterez qu'en bas de page de cet article, il y a ce paragraphe :

Des projets régulièrement pointés du doigt par des associations de défense de l'environnement, qui dénoncent un système pompant principalement les ressources des nappes souterraines et soutenant l'agriculture jugée intensive. ( dans mon article du 25 juillet dernier j'évoque mon soutien aux associations de défense de l'environnement qui s'opposent à la création de ces « bassines » ,... comme quoi cela démontre que je suis une personne pragmatique !)

Ma conclusion sur cette situation !

Ce que nous voyons actuellement, c'est qu'un jour ou l'autre nous payons toujours le manque de courage de nos politiques ( l'abandon du projet du barrage de Sivens en est le parfait exemple !)

Aux opposants aux barrages et autres retenues d'eaux collinaires, je leur dédie spécialement ce célèbre dialogue de Michel Auddiard qui dans le film « Les tontons flingueurs » fait dire à Lino Ventura.

« les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît » vidéo. version courte, version plus longue.,...

La preuve que nos « khmers verts » écolos sont stupides, ( et je suis poli ) les barrages et les retenues collinaires permettent aussi la recharge des nappes phréatiques !

Un aspect que l'on ignore souvent, c'est que toutes retenues ( barrages ou retenues collinaires ) participent à la recharge de nappes phréatiques, et ce par le simple phénomène du pouvoir d'infiltration de leurs sols : Ici , et : Là , ... alors que les « bassines agricoles » qui en fait sont d'énormes piscines et qui sont étanches !

Conclusion finale, la sécheresse est devenue catastrophique, mais je remarque que nos 'neuneus » (* ) du genre anti barrage de Sivens ( « mare aux canards » selon P@py ) sont hélas aux abonnés absents, alors je rajoute ma citation perso : « Comme les voies de la bêtise sont impénétrables, donc il est très très difficile de se faire comprendre par les...... remplacé par les mal-comprenants ( dixit Guy Bedos )

(*) pour comprendre pourquoi j'utilise le mot « neuneus » , après avoir lu le paragraphe ci-dessus, dans mon précédent article, il faut lire aussi le paragraphe ci-dessous de mon article d’août 2017

Les retenues d'eau collinaires ne sont pas forcément les « bêtes noires » que tentent de nous faire croire certains écolos ! ( l'article)

Je ne veux pas être un « oiseau de mauvais augure », mais nous savons bien qu'a l'avenir que les épisodes sécheresse font certainement se poursuivre, je pense que le risque probable d'une « pré famine » disons une « disette générale » n'est pas à exclure, ( sauf pour les fortunés ), car souvenons-nous au 19 éme siècle, de la « grande famine en Irlande » causée par les dégâts du mildiou sur les pommes de terre.

