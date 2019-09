 9/11 WTC (*) : Nos certitudes se fissurent ou s’évanouissent. Mais nous continuons à agir comme si elles étaient intactes et sacrées

Il s'agit de l'Attentat le plus meurtrier de toute l’histoire des USA. Le plus complexe à préparer, organiser, coordonner, mettre en œuvre. Mais aussi celui que personne n'aurait vu venir ? Incroyable ?! Près de 3000 morts et plus de 6000 blessés aux USA. Un choc pour le monde entier... suivi par environ 500.000 morts, directement causées par la « Guerre contre la Terreur », pour un coût de 5.900 milliards de dollars. (35) Mais beaucoup d'informations, restées classées « Secret » aux USA, cachent ce que chacun devrait savoir, en démocratie, pour un événement aussi monstrueux que cette attaque du 9/11. C'était il y a bientôt 20 ans. Et la lumière n'est toujours pas faite sur ces attentats. La problématique structurelle qui a présidé à la gestion du 9/11 semble donc toujours présente. Noam Chomsky s'était lui aussi associé dès 2008 au combat des associations de parents de victimes pour exiger la déclassification immédiate et totale des documents antérieurs aux attentats, ainsi que la publication des parties censurées des rapports officiels. Une plaie qui ne peut se refermer. Un deuil sans fin pour les familles. Du pain béni pour les plus improbables théories conspirationnistes. La dégradation de la confiance dans les institutions et les élus. Au national et à l'international. La défiance inter-communautaire exacerbée. :: :: :: :: :: :: :: :: :: : L'objet de cet Article est de documenter une recherche, dans la lignée de trois autres dont les liens son indiqués en (31). Pour contenir la longueur de l'Article, nombre de précisions sont renvoyées en Notes et en Annexe)

Après 18 ans, le dossier est loin d'être clos, et la lutte continue pour obtenir une transparence démocratique :

> Ainsi, fin 2018, l'Association ''Architects & Engineers for 9-11 Truth'', jointe à un Comité de Juristes ont déposé une demande de mise en place d'un ''Grand Jury'' auprès du Procureur de New York, afin de rouvrir l'enquête. (18a) Le procureur du District Sud de New York a accepté la demande et informé qu'il présentera à un Grand Jury Spécial les rapports et témoignages. (18b) Une chose essentielle est que ce jury de 23 membres sera doté d'un pouvoir d'assignation et pourra recueillir les témoignages sous serment . Une nouveauté !!

> En mai 2019, un nouveau ''petit bout'' a été déclassifié grâce à la Justice. Bout qui ravive l'hypothèse d'une connaissance préalable du projet par le Mossad israélien. ( https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/9-11-wtc-la-declassification-de-216559 )

> En juillet 2019, le Corps Législatif des pompiers de deux Districts de New York ont apporté leur appui officiel en vue d'une nouvelle enquête, à l'unanimité de leurs 5 Commissaires. ( 34 )

Cet Article se concentre surtout sur les Tours 1 et 2. La Tour 7 et le Pentagone méritant des approches particulières.

> En septembre 2019, une Étude Scientifique sur le WTC7 explique : « le feu n’a pu causer l’effondrement du WTC7 (...) l’effondrement du WTC7 fut une défaillance globale impliquant la défaillance presque simultanée de chaque colonne dans le bâtiment. » (33)

Peu à peu, les accusations systématiques de « complotisme/ conspirationnisme » apparaissent pour ce qu'elles sont bien souvent : des incantations vides de sens, agitées pour détourner notre attention de l'inavouable.

Voici le plan de cet Article :

1 – Qui étaient les organisateurs immédiatement désignés pour cette attaque ?

2 – S'était-on préparé à l'éventualité du détournement d'avions utilisés comme missiles sur des objectifs Américains ?

3 – Qui savait quoi sur l'attentat en préparation ?

4 – Dissimulation et destruction d'éléments de preuves par le Gouvernement Américain ?

5 – 9/11 : une Attaque sous Faux Drapeau ?

6 – Y avait-il des explosifs dans le WTC, le 11 septembre ?

7 – Quelques questions restées sous le Tapis...

8 – Qui sont les vrais responsables ?

9 – Que penser de tout cela ?

Le 11 septembre 2001, rien moins que 19 terroristes détournent quasi simultanément quatre avions de ligne depuis trois aéroports Américains, entre 8 et 10 heures du matin, en vue de commettre des attentats-suicides. Leurs cibles : les deux Tours Jumelles de New York, le Pentagone en Virginie, et une quatrième cible manquée (Pennsylvanie).

Ces attaques coordonnées ont « justifié » près de vingt années de guerres à l’international déclarées être contre le terrorisme. A commencer par la traque de Ben Laden : l’Afghanistan a ainsi été bombardé sans que l'on sache si Ben Laden s'y trouvait effectivement, ni même s'il était toujours vivant. (5e) Il sera finalement abattu dans son repaire au Pakistan, le 02 mai 2011.

L'attaque 9/11 semble donc avoir eu pour effet (pour but ?) de mobiliser l'opinion publique Américaine en vue d'activer des actions de guerre qui semblaient par ailleurs avoir été dans l'air de longue date. Les plans officiels fleurissent alors : Greater Middle East Initiative (2004) ; New Middle East (2006) ; A Clean Break (2009) ; Wright Plan (2013) ; ''Plan B'' (2016).

Il apparaît que la finalité de l'ensemble de ces plans semble être de contrôler le pétrole du Moyen Orient tout en détruisant ou affaiblissant certains pays voisins d’Israël au Moyen Orient, l'y plaçant ainsi en position dominante incontestable dans la Région (Greater Israel).

Pourtant, certains voient positivement l'impact de ces attaques du 11 septembre 2001. On va aussi en parler.

1 >> QUI ÉTAIENT LES ORGANISATEURS IMMÉDIATEMENT DÉSIGNÉS POUR CETTE ATTAQUE ?

Dans le quart d'heure qui a suivi la première attaque sur la Tour 2, à 09 heures, le nom de Ben Laden est cité comme suspect sur Fox News Channel. Peu après, CBS News mentionne aussi Ben Laden, et ajoute que les milieux du contre-espionnage confirment cette information. CNN présente Ben Laden comme un personnage qui est ''déterminé à frapper l'Amérique''. La NBC confirme quant à elle que Osama Ben Laden pourrait bien être derrière l'attaque.

Une heure après la désintégration des tours, Ehud Barak est sur le plateau de BBC World pour désigner Ben Laden comme principal suspect. Ehud Barak est ancien chef du Renseignement militaire israélien, et était premier ministre de juillet 1999 à mars 2001.

Il n'est que 10 heures du matin, le 11 septembre 2001, et déjà les Palestiniens rejettent fermement les accusations portées contre eux de complicité avec Ben Laden. (1)

Le cadre était prêt.

Mais quid de la revendication de Al-Qaïda et de Ben Laden, après cette attaque monstrueuse mais ''magistralement réussie'' ? Il fallut attendre le 28 septembre pour qu'un Article-interview paraisse au Pakistan, en langue Urdu, qui sera traduit par la BBC. (4) Ce texte de la BBC n'a guère été diffusé en Occident. On se demande pourquoi.

L'authenticité de l'interview n'a pas été contestée. Ben Laden y dément catégoriquement toute implication dans les attentats 9/11. Il expose ses vues sur les pertes humaines du 9/11, et fait des déclarations sur qui pourraient être les auteurs des attaques.

Dans nombre d'interventions ensuite attribuées à Ben Laden, ce dernier semble clairement s'associer aux terroristes. (5a) (5b) (5c) Une cassette vidéo a aussi été présentée comme « accusant Ben Laden » pour les attentats. (5d) Elle est très controversée. A ma connaissance, des dizaines d'autres communications attribuées à Ben Laden ont été produites au fil des années, sans déclaration claire et décisive sur le point de son implication effective dans les attentats. « Ben Laden avait-il vraiment revendiqué les attentats du 11-Septembre ? » est le titre de 20minutes.fr du 2 mai 2011.

Cependant, selon une déclaration du Pentagone du 14 mars 2007, un des bras droits de Ben Laden, Khalid Sheikh Mohammed (KSM) est passé aux aveux devant la CIA : « Je suis responsable de l'opération du 11 septembre de A à Z ». Cette déclaration a été lue pour KSM par un officier US, sans que la presse ni les avocats ne soient autorisés à être présents. En tout, il aurait avoué à la CIA une trentaine de forfaits de par le monde. (6) Curieusement, un des aveux a été censuré par la CIA : on ne peut savoir de quel forfait il s'agissait.

« Le maître d’œuvre présumé des attentats du 11 septembre a-t-il réellement fait tout ce dont il s’accuse ? Et a-t-il vraiment rédigé lui-même sa déposition ? Deux questions qui méritent d’être posées. » (7)

D'autant plus que la prison de Guantanamo soulève des questions juridiques sur cette zone de « non-droit ». (8) En outre, en 2016, l'Administration Américaine serait parvenue illégalement à détruire les éléments de preuve de la défense. (10) Ce qui semble inconcevable en démocratie, n'est-ce pas ?

« Les détenus de la CIA ont été torturés », affirme Dianne Feinstein, qui a dirigé la rédaction du rapport du Sénat Américain publié le 9 décembre 2014. (Saul Loeb, AFP) (9) Les techniques utilisées facilitent l'extorsion de faux aveux. Aux USA, tout le monde disait ignorer de cette pratique mise en oeuvre par un État de Droit.

Dans sa déposition, KSM affirmait aussi avoir fait de fausses déclarations à la CIA. (7) Quelle confusion !

En 2018, le Pentagone a à nouveau reporté le procès de KSM, sans fixer de nouvelle date d'audience... On suppose à présent que le procès n'aura jamais lieu. (10)

En 2009, Hillary Clinton nous rappelait que « nous avons financé il y a 20 ans les gens que nous combattons aujourd'hui »... L' Axe du Mal aurait-il donc deux bouts ? https://www.dailymotion.com/video/xsghic

2 >> S'ÉTAIT-ON PREPARÉ A L'ÉVENTUALITÉ DE DÉTOURNEMENT D'AVIONS UTILISÉS COMME MISSILES SUR DES OBJECTIFS AMÉRICAINS ?

Oui, dans les deux ans précédant l'attaque 9/11, le NORAD (North American Aerospace Defence Command) (2) avait préparé des exercices simulant l'usage d'avions détournés comme missiles dirigés contre le WTC, le Pentagone, la Maison Blanche. Ces deux derniers exercices n'ont cependant pas été effectués car le ministère de la Défense US et la Maison Blanche les ont jugés trop irréalistes et tout à fait inimaginables.

Le BOSTON.COM rapporte une coïncidence stupéfiante, ahurissante, ou, pour reprendre leurs propres termes, « bizarre » et « simplement incroyable » : pour le 11 sept. 2001 était programmé un exercice avec crash accidentel d'un avion dans une des tours. Le début de l'exercice était programmé pour débuter à 09H00 (soit 50 minutes après le décollage du premier des 4 vols des terroristes). (3) On suppose que l'exercice a pu être annulé à temps !

Laurent Guyénot précise : « Le 11 septembre 2001, le NORAD était occupé à cinq exercices, dont t rois , sous les noms de Vigilant Guardian, Global Guardian et Vigilant Warrior, simulaient des détournements d’avions , avec des vols réels et virtuels. Les participants à ces exercices agissent sans connaître la véritable finalité de l’opération. Ce sont des militaires habitués à obéir aux ordres sans poser de question. » (25a)

Les avions de chasse envoyés pour traiter les vols détournés n'ont pu compléter leurs missions. L'un d'eux est même parti au-dessus de l'Atlantique à la poursuite d'un avion virtuel...



Lors de l'enquête, la Maison Blanche a déclaré ne pas être au courant que le NORAD conduisait des exercices, et qu'en outre, elle considérait que l'usage d'avions détournés comme arme était alors à l'époque considérée irréaliste.

Il apparaît que le NORAD dit avoir conduit des exercices de détournement d'avion vers des cibles Américaines sur des avions provenant d'aéroports étrangers et Américains (Utah et Washington). (2)

Le NORAD s'est ensuite aligné sur la version de la Maison Blanche en déclarant que ''les tragiques événements du 9/11 n'ont jamais été anticipés ni fait l'objet d'exercices.'' (2) Comme quoi, il faut parfois savoir faire des choix libres et éclairés.

3 >> QUI SAVAIT QUOI SUR L'ATTENTAT EN PRÉPARATION ?

L'idée d'une attaque importante semblait être déjà dans l'air, depuis que la CIA avait intitulé le titre de son billet quotidien du 06 août 2001 rédigé pour le Président « Bin Laden Determined To Strike in US » (Ben Laden est déterminé à frapper aux USA).

Dans son témoignage sur ce billet devant la Commission d'Enquête, C. Rice expliqua que ce billet n'avertissait pas le Président de la présence de nouvelles menaces car il n'y avait pas de nouvelles informations de menaces : le titre rappelait seulement ce que l'on savait déjà... Ce qui expliquerait que le Président, n'ayant rien de neuf sur quoi s'appuyer, ne prit aucune mesure particulière de protection de la population. (11) Beaucoup, même aux USA qui en a vu d'autres, ont trouvé l'explication bien légère.

Il y avait aussi semble-t-il un problème structurel aux USA : le FBI (Renseignement Intérieur) et la CIA (Renseignement Extérieur) travaillaient depuis toujours chacun dans son coin. Ainsi, quand un haut fonctionnaire Richard A. Clarke avertit tout un chacun dès le mois de mai 2001 que des cellules Al-Qaida sont présentes aux USA, la « structure » du Renseignement Américain est/serait incapable de se coordonner entre 'intérieur' et 'extérieur'. (11) (14, point N° 100)

On savait pourtant que la menace existait sur le sol US depuis que le projet d’Al-Qaïda de 1999 (visant à faire sauter l'Aéroport International de Los Angeles) a été déjoué par chance.

Et il est très grave que personne n'ait décidé de prendre des mesures de protection de la population. Car, des informations inquiétantes, il y en a eu. Qui n'ont pas été traitées :

> Dès mai 2001 , Le Système de surveillance et d’espionnage Américain ECHELON (12) avait identifié des « signaux d'alerte que des terroristes planifiaient de détourner des avions et de les utiliser comme missile pour attaquer des symboles importants des cultures Américaines et Israéliennes. » (13)

> L'Article de l'équipe d'investigation de ABC News a retracé chronologiquement en 130 points les événements sur les 30 jours qui ont précédé le 9/11. Je m'appuie sur le résultat de leur travail, que je réorganise et synthétise. Cela vaut le coup d'oeil : voir en (14) On y apprend la désorganisation effarante des Services. Jusqu'au dernier moment, 4 terroristes ont pris des leçons de vol aux USA, ont réussi leurs tests, et auraient même obtenu leur licence de vol aux USA. Des alertes ont été ignorées car pas assez précises.

> Les révélations de l'ex-Agent de la CIA Susan LINDAUER affirment que le sommet de l’État a su du plan de détournement d'avions sur le WTC dès avant mai 2001. Résumé des révélations et Vidéo en (24) (sous-titres en Français)

> Les journalistes d'investigation de FOX NEWS avaient noté que, juste avant 9/11, le MOSSAD (Agence de Renseignements israélienne) avait fait passer un avertissement sur l'imminence d'une attaque terroriste majeure aux USA. Les enquêteurs expliquèrent que cet avertissement était non spécifique, ce qui pouvait être lié à un désir de protéger leurs sources et méthodes. Lesquelles pourraient se trouver aux USA ! C'est charitable. (19)



Juste après 9/11, le travail d'investigation de journalistes de grande qualité a fait l'objet de 4 Rapports sur FOX NEWS CHANNEL. Voici la première des 4 vidéos : https://youtu.be/GnWSNI7rKf0

Tous les Rapports ont été rapidement supprimés du Site. Aussi, je propose pour information, en ''ANNEXE FOX NEWS'', un résumé en français de ces 4 Rapports (ainsi que le lien pour lecture du texte original des 4 Rapports) (Ainsi que les 4 vidéos censurées de FOX NEWS CHANNEL )

4 >> DISSIMULATION ET DESTRUCTION D'ÉLÉMENTS DE PREUVE PAR LE GOUVERNEMENT AMERICAIN ?

En Droit Américain, la destruction de preuves crée une présomption de culpabilité de la partie qui les a détruites. Que dire alors quand le Gouvernement US détruit massivement les dossiers relatifs à l'attaque 9/11 ? Cela ne semble inquiéter personne dans un État de Droit qui ne rate pourtant aucun faux-pas sexuel des élus.

L'Article dont le lien et donné en (15) est truffé de documentations à l'appui de leurs dires ; dires que je résume ici :

> Les membres de la Commission d'enquête déclarent publiquement être écœurés par les fausses déclarations reçues, les documents non communiqués, les destructions de preuves, les blocages, interférences et obstructions. Ils demandent une nouvelle Enquête . Le Commissaire Max Cleland démissionna en déclarant « C'est un scandale national (…) la Maison Blanche veut étouffer l'affaire. »

> Le Président Bush a bloqué la communication à la Commission d'Enquête 9/11 de beaucoup de documents demandés, car déclarés ''très sensibles''. La commission n'a pas pu avoir accès aux documents pouvant contredire la version officielle de l'Administration.

> La Commission d'Enquête 9/11 ayant découvert que le FBI avait loué un local en 2000, qu'utiliseront deux des terroristes 9/11, elle a demandé à procéder à des interviews. Le FBI refusa net, invoquant les instructions de la Maison Blanche. (15a)

> Les bandes audio des contrôleurs aériens ont été détruites. (Cela aurait permis, entre autres, de savoir qui pilotait effectivement les avions )

> Les boites noires des avions ont été trouvées et analysées par le FBI, qui nie ensuite qu'elles aient été trouvées.

> Rôle de l'Arabie Saoudite – La Commission s'est vu ''fermer les portes'' malgré ses protestations. La Commission n'a pas pu explorer ni exposer la piste d'officiels Saoudiens qui auraient contribué à assister les terroristes aux USA après leur arrivée aux USA. Et le rapport de la Commission a été expurgé.

> Le Comité des Sciences de la Chambre des Représentants recherchait à déterminer les causes de l'effondrement des tours, aux fins d'améliorer les règles pour les futures tours. Ils n'ont pas eu accès aux plans des installations du WTC. Le gouvernement a aussi refusé la communication des modèles informatiques montrant comment les tours se sont effondrées, rendant impossible une vérification des éléments de calcul.

> Le financement de la Commission d'Enquête 9/11 a été ridiculement bas : 15 millions, soit la moitié des fonds débloqués pour l'enquête sur l'affaire Monica Lewinsky. Soit 10% des fonds alloués pour l'enquête sur le désastre de la navette Columbia.

Il y a encore une douzaine de points importants cités par l'Article de Global Research, qui sont résumés en (15).

5 >> 9/11 : UNE ATTAQUE SOUS FAUX DRAPEAU ?

En 2014, Veterans Today (VT) (26), se référant à des documents de L'Agence Internationale de l’Énergie Atomique, explique que ce n'est pas la première fois que des attentats terroristes sont menés avec de petites armes nucléaires tactiques. Ils en citent une douzaine, dont Beyrouth (1983), Oklahoma City (1995), le WTC (2001). Ce type de matériel étant hors de portée des terroristes désignés comme ayant perpétré ces attentats, il s'agirait donc d'attaques « sous faux drapeau. » (26d)

Le Collectif « 9/11 Truth » (28) ajoute que « Les Israéliens ont une longue histoire de terrorisme sous faux drapeau contre les États Unis » et le Collectif produit en support une liste ahurissante d'attentats et actions dommageables pour les USA. (28b)

En Juillet 2017, l'analyse du juriste international Amy B. Benjamin est intéressante et constructive (16). Je la résume ci-dessous en 3 points :

> Les attaques aux USA du 11 septembre 2001 ont justifié près de vingt années de guerres à l'international. Cependant, la Communauté Internationale (Nations Unies) n'a ni examiné ni questionné le récit du Gouvernement Américain sur ces attaques.

> Ceci en dépit d'une masse impressionnante de documents qui attaquent le récit officiel, et même suggèrent carrément que les attaques du 9/11 peuvent avoir été une classique attaque sous faux drapeau : une attaque d'une monstruosité sans précédent. Néanmoins, les Chefs d’États du monde comme les Universitaires rechignent à s'aventurer sur ce terrain qui pourtant mérite débat.

> Amy B. Benjamin souligne que les Nations Unies devraient ouvrir une enquête dont l'issue ne peut qu'être positive. Si le récit officiel est confirmé, l'image du monde politique occidental en ressortirait lavée . Dans le cas contraire, la justice ferait son œuvre, et la pratique criminelle des attaques sous faux drapeau disparaîtrait . L'humanité ne peut qu'y gagner.

6 >> Y AVAIT-IL DES EXPLOSIFS DANS LE WTC, LE 11 SEPTEMBRE ?

L'hypothèse avait semblé absurde quand les enquêteurs du FBI avaient trouvé des résidus d'explosifs dans la fameuse camionnette blanche des 5 « Israéliens dansants ». C'était en 2001. Des chiens entraînés à détecter des substances explosives avaient réagit positivement, et des échantillons de différentes natures avaient été prélevées dans la camionnette pour analyses dans les laboratoires du FBI. Aujourd'hui, les résultats des analyses n'ont toujours pas été publiés. (17)

Laurent Guyénot a plus tard rappelé qu'un groupe international de chimistes a publié en février 2009 l'analyse de poussières du WTC dans une revue scientifique renommée (25b) : ils ont identifié la trace de nano-thermite (ou super-thermite), qui permet de sectionner les poutres d'acier dans les opérations de démolition contrôlée. Ce produit expliquerait parfaitement la destruction de la tour 7. Cependant, la nano-thermite n'explique pas les températures de 800° mesurées dans les décombres des tours jumelles, des mois après le 11 sept., ni d'ailleurs la pulvérisation de la quasi totalité du béton des deux tours .

Certains scientifiques se sont alors tournés vers l'hypothèse de mini-bombes à neutrons (mini-nukes). (25b) La technologie existe depuis longtemps.

Depuis 2014, Veterans Today (VT) (26), se basant sur un rapport secret fuité, relatif à l'analyse de poussières du WTC, concluent deux choses : tout d'abord, il s'agit de résidus issus d'explosion nucléaire. Ensuite, la signature particulière de ces résidus proviendrait d'une production américaine.(26a) Il s'agirait de petites armes nucléaires tactiques (10 kg) issues des excédents US, ''cédées'' à Israël. (26b) VT considère que ces armes sont en mesure de vaporiser la structure des tours, et les poussières produisent des brûlures du type observé sur les pompiers, etc (26c)

Il faut se rappeler que le carburant des avions a brûlé en une fois dans une énorme torche, lors du choc. Temps très largement insuffisant pour affaiblir même modérément les structures métallique internes et externes des tours jumelles. Pourtant, comme le fait remarquer Laurent Guyénot (30b) les nuages de poussière pyroclastique qui ont dévalé les rues, comme le ferait un volcan, correspondent à un mélange de gaz, initialement brûlants, et de particules solides. Ce qui est un phénomène impossible dans le cas d'un simple effondrement. En fait, il s'agirait non pas d'un effondrement : les tours auraient littéralement explosé (30c) en pulvérisant le béton et en projetant des pièces de poutres d'acier de plusieurs centaines de tonnes à des centaines de mètres, latéralement, et à grande vitesse.

On l'a vu plus haut, un Comité de Juristes Américains a obtenu de lancer une enquête sur la présence d'explosifs dans les tours WTC1, WTC2, et WTC7. Présence qui suggèrerait un crime Fédéral. Leur dossier, présenté fin 2018, comporte 52 pages. (18)

En deux mots, les dossiers sont composés de témoignages et d'exposés scientifiques. En outre, les architectes soutiennent que les tours étaient construites pour résister à des chocs bien plus violents que le seul l'impact d'un avion (en particulier la WTC7, qui n'a pas reçu d'impact d'avion).

Susan Lindauer, l'ex- Agent de la CIA dit avoir su de son patron à la CIA que l'on s'attendait à l'utilisation d'un ''engin thermonucléaire miniature'' sur le WTC. Durant le même mois d'août, elle rapporte une autre source qui lui parlait de l'utilisation de bombe thermite. (24) Elle pense que les avions ont été la couverture pour la destruction des tours .

Notons le témoignage d'une survivante qui se dirigeait vers les escaliers pour évacuer et qui entendit le message de Sécurité suivant : « Le bâtiment est sûr, retournez s'il vous plaît à vos bureaux » (The building is secure, please return to your desks)

7 >> QUELQUES QUESTIONS RESTÉES SOUS LE TAPIS

> Donald TRUMP, questionné peu après les événements, dit qu'il y avait autre chose que les avions pour mener à l'effondrement des tours jumelles, chaque niveau pouvant supporter plusieurs fois le poids des niveaux situés au-dessus de lui. Il parlait de bombes. Pourquoi ce point de vue a-t-il été ignoré ? https://www.youtube.com/watch?v=Rt-ldMj9y9w

Durant sa campagne, il avait pourtant promis de faire toute la lumière sur 9/11. S'il avait changé d'avis sur son analyse de 2001, pourquoi ne l'aurait-il pas twitté ?

> Collectif « 9/11 Truth » - Qu'en est-il de cette affaire de contrebande de matériels nucléaires et de secrets techniques nucléaires vers Israël, avec l'implication de l'Administration sous Bush et Clinton ? (28j) Les marqueurs nucléaires retrouvés pour 9/11 seraient-ils réellement ceux de ces matériels « volés » ?

> Collectif « 9/11 Truth » (28j) – Les documents ont été fournis aux Médias Grand Public US montrant que le 9/11 était un événement nucléaire et était aussi un événement réalisé sous faux drapeau . Pourquoi les journalistes d'investigation indépendants des Médias US ont-ils ignoré les documents et refusé de déroger à la version officielle ? Ne serait-ce que pour les contester point par point ?

> Architects & Engineers for 9/11 Truth – Les tours jumelles se sont effondrées quasiment ''en chute libre'', comme une pomme qui tombe de l'arbre. (20a) – La Vidéo de 3mn challenge la version officielle : https://www.ae911truth.org/evidence/near-free-fall-acceleration

> Collectif « 9/11 Truth » - (28h) - « Comment la masse de la partie supérieure des tours 1 et 2 a pu détruire les 80.000 tonnes de structure métallique d'en dessous pour permettre une chute sans résistance , comme si ladite structure était absente ? »

« quelle source d'énergie a produit les tonnes de flux de métal fondu (comme de la lave) q ui s'échappaient de la tour, juste avant l'effondrement ? »

« d'où proviennent les milliards de micro-sphères de fer présentes dans les poussières tombées des tours ? »

« Quelle est l'énergie qui a pulvérisé 400.000 yards-cube de béton en poudre fine ? Et qui a vaporisé 1100 corps humains sans que l'on en trouve la moindre trace d' ADN ? »

« Pourquoi les enregistrements sismiques corroborent-ils l'hypothèse de démolition explosive, plutôt que la théorie officielle d'effondrement naturel ? »

> Architects & Engineers for 9/11 Truth – Tours Jumelles. Pourquoi les éléments relatifs aux explosions (29b) (29c) n'ont pas été pris en compte dans l'enquête ?

La vidéo de 5mn contredit la version officielle et prouve la présence d'explosifs. https://www.ae911truth.org/evidence/explosive-features

La vidéo de 4 mn présente les témoignages contredisant la version officielle pour les explosions : https://www.ae911truth.org/evidence/eyewitness-accounts-of-explosions

> Architects & Engineers for 9/11 Truth – Tours Jumelles - Les poussières et autres éléments prouvent un fort apport d'énergie. (29d) Vidéo de 5 mn : https://www.ae911truth.org/evidence/high-temperature-thermitic-reactions

> Laurent GUYÉNOT , dès 2014 (25), exprimait des doutes sur les deux avions : il considérait qu'ils auraient pu être pilotés à distance. En 2018 (30d) il précise que la très grande vitesse atteinte lors de l'impact pour ce type d'avion les rendraient extrêmement difficile à manœuvrer, ce qui serait mission impossible pour les pilotes amateurs qu'étaient les terroristes. En effet, les pilotes du vol 11 auraient été égorgés. (14). Il est aussi à noter que les enregistrements audio des échanges avec les avions auraient été détruits volontairement (15).

> Collectif « 9/11 Truth » - « L'attaque sous faux drapeau du WTC et du Pentagone n'auraient pas pu être réalisée ou couverte sans la complicité active, entre autres, du Vice Président et des directeurs de la CIA et du FBI. La complicité des Médias était un autre facteur pour que cette atrocité (...) ne soit pas exposée au grand jour. » Ces affirmations fortes du Collectif posent la question de la transparence et de l'indépendance du gouvernement US. Mais n'ont pas été explorées. D'autres fortes affirmations du Collectif sont avancées en (28m).

> Architects & Engineers for 9/11 Truth – La Tour 7 est une démolition contrôlée. Vidéo de 15 mn (29e) : https://www.ae911truth.org/

> Laurent GUYÉNOT fait remarquer que la démolition de la tour N° 7 semble étrangère à la « guerre contre le terrorisme » (25). Quel intérêt y avait-il à la dynamiter, pour ensuite passer son effondrement sous silence dans les médias ? Tous les dossiers de l'enquête sur ENRON ( le plus gros donateur de campagne de Bush J. ) étaient dans la Tour 7. Guyénot se demande s'il s'agissait, comme pour le Pentagone, de détruire les preuves d'une gigantesque corruption ?

> Laurent GUYÉNOT (30), qui a fait des recherches sur 9/11 en 2014 (25), s'est rendu compte que Google rend aujourd'hui les recherches plus difficiles sur 9/11, en présentant d'abord les sites conformes à la version officielle. Il est fort inquiétant qu'un moteur de recherche puisse orienter notre information et donc notre jugement. Mais, un moteur de recherche, c'est un business privé qui 'oriente' donc aussi les Administrations de l’État ! Mieux qu'en Chine ?

8 >> QUI SONT LES VRAIS RESPONSABLE POUR CES ATTAQUES ?

Les destructions de documents, le secret et la censure qui entourent l'attaque 9/11 créent un climat de méfiance vis-à-vis des déclarations officielles. C'est bien naturel.

Pour un attentat aussi monstrueux, la moindre des choses en démocratie serait une transparence totale. Mais précisément, en l'absence de transparence, des hypothèses fleurissent, qui questionnent implicitement la présence réelle de cette démocratie Américaine exemplaire.

Voici ci-après quelques exemples qui illustrent/ documentent la variété des théories/ hypothèses élaborées que j'ai pu trouver. Pour adhérer à l'une ou à l'autre (ou à aucune) de celles-ci, il faudrait une déclassification immédiate et totale des documents antérieurs aux attentats, la publication des parties censurées des rapports officiels, et une Enquête indépendante et transparente. Sans cela, comment se faire par nous-mêmes une opinion libre et éclairée ?

> Le Terrorisme Islamique d' Al-Qaïda ?

C'est ce qui était anticipé par la mouvance Sioniste depuis bien des décades (21) (25a), c'est ce qu'ont annoncé les Médias pendant les attaques, et c'est ce qu'a soutenu le Gouvernement US depuis lors. (1)

> L'Administration Américaine ?

En Droit Américain, on l'a vu, la destruction de preuve crée une présomption de culpabilité de la partie qui les a détruites. Or, les destructions auraient été massives pour l'Attaque 9/11, selon Global Research. (15) Une Commission ad-hoc pourrait établir ce qu'il en est réellement.

> Une attaque « sous faux Drapeau » ?

Un juriste international ne l'exclut pas. Pour savoir ce qu'il en est, on a vu qu'il suggère de créer une Commission d'Enquête au niveau des Nations Unies. (16) C'est une affaire mondiale. Alors, pourquoi pas l'ONU ?

> « 9-11 / Israel did it » explique WikiSpooks

La page dédiée de WikiSpooks place Israel comme l'élément moteur des événements du 9/11. https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it

L'Article est assez long et argumenté/ documenté. Il traite principalement de la prise de contrôle des différents points-clefs des processus liés à l'attaque :(le WTC lui-même, la Sécurité du WTC, la Sécurité des aéroports de départ des vols détournés, les positions permettant ensuite de bloquer les enquêtes). Il retient l'hypothèse de la démolition des tours par explosifs. (23) C'est une approche originale, méthodologique.

Placer l’État d’Israël ''dans le coup'' n'est pas l'approche la plus fréquente. Considérons néanmoins l'auto-censure que signalaient les journalistes d'investigation de FOX NEWS, certains considérant que mener une enquête sur Israel est considéré comme un suicide professionnel (Ref. Annexe FOX NEWS, Rapport 3)

> Le Gouvernement Américain, manipulant des terroristes.

La vidéo des révélations de Susan LINDAUER (SL) (ex-Agent haut placée de la CIA) sur les dessous des événements du 11 septembre 2001 est glaçante. Elle donne son analyse et explique comment ses révélations s’emboîtent. Points-clefs repris en (24) https://www.dailymotion.com/video/x15nb44

En résumé, elle voit deux événements pour le WTC 9/11 : un détournement d'avion et une démolition contrôlée des tours .

Elle pense que le gouvernement US est venu à savoir d'un plan de détournement d'avions par des terroriste, en vue d'écraser les avions sur le WTC. Le Gouvernement s'organise alors pour pouvoir utiliser l’événement comme prétexte pour des actions de guerre au Moyen Orient : il va manipuler les terroristes présents sur le sol US. Par ailleurs, les dégâts et morts prévisibles n'étant pas suffisants pour justifier les guerres déjà décidées, il prévoit une démolition contrôlée des tours via des bombes thermite. (La CIA aurait aussi anticipé la possibilité d'usage d'un engin thermonucléaire miniature sur le WTC)

Seule une Commission ad-hoc pourrait peut-être démêler le vrai du faux.

> La ''double fausse bannière '' orchestrée par un réseau Sioniste fondamentaliste, avec des Complots emboîtés.

Laurent Guyénot, dans sa conférence de 2014 à Strasbourg, explique ce qu'il veut dire par là :

« L’un des buts de la manœuvre est de forcer les dirigeants américains à faire semblant de croire au masque de Ben Laden, sachant que soulever ce masque ferait apparaître un second masque portant les traits de l’Oncle Sam, et que, n’ayant plus la maîtrise des médias, ils n’auraient pas les moyens de soulever ce second masque pour faire apparaître le visage du vrai coupable. Ils seraient morts politiquement avant même d’essayer. » (25a)

Guyénot explique que la complexité et la précision de l'opération 9/11 exige une structure pyramidale rigide : quelques cerveaux au sommet, et un grand nombre de sayanim (Agents dormants) de toute confiance. Ceci pour réaliser l'attentat, mais surtout pour faire obstruction à l'enquête et contraindre l'Administration Bush à avaliser leur version des faits. (il faut qu’un nombre important de gens, parmi les plus haut-placés, aient intérêt à ce que la vérité ne voit pas le jour, et qu’ils comprennent bien que le mensonge officiel sert aussi à les protéger.)

Note JPCiron sur les Agents Dormants : Theodor Herzl, le théoricien de la mise en œuvre du Sionisme, a clairement exprimé dans ses écrits sa volonté d' abandon par principe de la stratégie d'infiltration, au profit de la stratégie Sioniste : « Je suis fermement opposé à l'infiltration... Mon programme (…) est de stopper l'infiltration (...) » « Toute infiltration est vouée à mal se terminer. » (27) Le Sionisme exclut donc toute stratégie d'infiltration, laquelle constitue une autre voie. Une voie incompatible avec l'esprit du Sionisme. Ainsi, si l'hypothèse d'infiltration de Guyénot venait à être confirmée, l'opération qu'il décrit ne serait pas Sioniste au sens de Theodor Herzl, mais tout autre chose, que Herzl condamne, qui aurait pris le nom de Sionisme sans être le Sionisme : une arnaque donc.

La logique interne de l'hypothèse de Guyénot a contre elle une complexité de mise en oeuvre considérable qui augmente la probabilité d'erreurs/ faux pas dans le processus. Et aussi l'improbable contrôle absolu du secret.



> Pour mémoire, voici deux autres documents que je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Sans doute apportent-ils des éclairages à considérer :

WTC 7 - Étude Scientifique « Qu’est-ce qui a causé l’effondrement de la 3ième tour du World Trade Center, le 11 septembre 2001, à New York ? » par University of Alaska Fairbanks (UAF) – Sept. 2019

http://www.reopen911.info/News/2019/09/10/wtc7-lhypothese-du-nist-contestee-par-une-nouvelle-etude-scientifique/

l' UAF dit : « La conclusion principale de notre étude, est que le feu n’a pu causer l’effondrement du WTC7 le 11 Septembre, contrairement aux conclusions du NIST et des compagnies privées d’ingénierie qui ont étudié l’effondrement. La conclusion secondaire, est que l’effondrement du WTC7 fut une défaillance globale impliquant la défaillance presque simultanée de chaque colonne dans le bâtiment. »

PENTAGONE ou la théorie d'UN complot, par Michel Straugof. 648 pages. Une Table des Matières détaillée, 80 figures. L'ouvrage se concentre sur l'Attentat du Pentagone : « un complot, aboutissant à un coup d’État soft. » Je ne l'ai pas lu.

Présentation : https://lesakerfrancophone.fr/michel-straugof-pentagone-ou-la-theorie-dun-complot - PDF : https://lesakerfrancophone.fr/wp-content/uploads/2018/12/pentagone_la_theorie_d_un_complot.pdf

9 >> QUE PENSER DE TOUT CELA ?

Je ne vais pas me hasarder ici à avancer une opinion personnelle sur ce vaste sujet, puisque beaucoup d'informations-clefs sont encore censurées. Alors, je vais, comme tout un chacun, sans préjuger de la réalité globale inconnue, me concentrer sur une facette de ce sujet global, qui s'appuie sur la vision exprimée par un Tiers :

Ce Tiers, c'est Benjamin Netanyahu, connu pour avoir été un fin Politique : Sa clairvoyance et ses capacités d'analyse et d'anticipation sont stupéfiantes !

Dès le 11 septembre 2001, Netanyahu avait convoqué une conférence de presse pour rappeler qu'il avait prédit l'attaque du WTC en 1995 (6 ans avant donc). Il y distribua des copies de pages de son livre « Fighting Terrorism : How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorism ». Il y écrivait alors que les iraniens pourraient utiliser des militants pro-Iran pour installer une bombe nucléaire dans les sous-sols du WTC . (21)

En fait, un fervent Chrétien Sioniste expliquait que Isser Harel, le Chef du Renseignement Israélien, l'avait déjà prédit 20 ans avant 9/11 ! Ces Sionistes avaient déjà imaginé que les ''fondamentalistes islamiques'' finiraient par frapper l'Amérique là où se trouve le plus gros symbole phallique d'Amérique : le plus haut bâtiment de New York ! (25a)

Cette idée diabolique circulait donc depuis longtemps au Moyen Orient et ailleurs.

Netanyahu dira aussi que ''L'Amérique est une chose qui peut se manœuvrer facilement. Manoeuvrer dans la bonne direction. » Il penserait donc, comme le comprend aussi Gideon LEVY, que Washington est dans sa poche et qu'il peut les mener par le bout du nez. (22)

Questionné le jour même du 9/11 sur l'impact de l'attaque sur les relations USA-Israël, Netanyahu répondait « C'est très bon », avant de se reprendre ; « En fait ce n'est pas très bon, mais cela va générer immédiatement de la sympathie » et cela va « renforcer les liens entre nos deux peuples. » (20) (20a)

Note : En 2008, Netanyahu expliquait au journal Maariv : « Nous bénéficions d'une chose, et c'est l'attaque sur les Tours Jumelles et le Pentagone, et aussi de l'action des Américains en Irak. » Ce qui a « orienté l'opinion publique en notre faveur. » (32)

Dans la foulée du 9/11, la fine équipe de Bibi s'exprimait dans le même esprit :

Ariel Sharon plaçait à plusieurs reprises Israël et les USA sur le même plan, et soulignait que l'agression du 9/11 était « une attaque sur nos valeurs communes ». Regardant l'avenir, il ajoutait : « Je pense qu'ensemble nous pouvons vaincre ces forces du mal. » (20b)

Le ministre Israélien de la défense Uzi Landau quant à lui accuse le côté Palestinien pour avoir posé « les fondations du terrorisme moderne, pour faire exploser des avions en plein vol, pour perpétrer des atrocités sans sourciller. » (20c)

Ainsi, dès avant le 9/11, la Vision et l'analyse de Netanyahu et de son équipe, sont déjà en phase avec la politique au Moyen Orient que l'Amérique choisira démocratiquement d'appliquer au fil du temps jusqu'à nos jours.

Cette Vision est aussi en phase avec les informations que nous auront délivré nos Médias Grand Public durant ces années.

Tout semble donc se tenir, bien que cette facette puisse aussi porter à questionnements. Voir aussi la Fin de l'Annexe FOX NEWS, et ses Notes (A) et (C).

….. (*) - Quand on parle de l'Attaque du « WorldTrade Center », on comprend les tours N° 1, 2, 7, en incluant le Pentagone, ainsi qu'une autre cible manquée (la révolte des passagers ayant précipité la chute de l'avion).

….. (1) -https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_for_the_day_of_the_September_11_attacks

….. (2) – USA TODAY – Article sur le NORAD de Steven Komarow & Tom Squitieri, – 18 avril 2004 - https://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2004-04-18-norad_x.htm

….. (3) – BOSTON.COM – Article de John J. Lumpkin, Associated Press – 11 sept. 2002 - http://archive.boston.com/news/packages/sept11/anniversary/wire_stories/0903_plane_exercise.htm

« On the morning of September 11th 2001, Mr. Fulton and his team ... were running a pre-planned simulation to explore the emergency response issues that would be created if a plane were to strike a building. Little did they know that the scenario would come true in a dramatic way that day.' »

….. (4) – Global Research – Michel Chossudovsky – Sept. 9 – 2014 - Interview de Osama Ben Laden par Ummat, le quotidien Pakistanais de Karachi, intervenue le 28 septembre 2001, en langue Urdu. La traduction en Anglais a été assurés par BBC World Monitoring Services, et publiée le 29 septembre 2001. (Note : Ce document est rapporté pour de strictes motivations d'information et de documentation, et cela ne saurait en aucune manière constituer une approbation de son contenu)

https://www.globalresearch.ca/interview-with-osama-bin-laden-denies-his-involvement-in-9-11/24697

….. (5a ) - Al-Jazeera TV / BBC News – Texte d'un message vidéo adressé aux USA - 07 octobre 2001 – Traduit par BBC Monitoring

Dans cette intervention, Ben Laden décrit la destruction des tours comme des actes de Dieu. Il rappelle l'humiliation et le mépris subis depuis 80 ans (par les Musulmans), tandis que le monde s'en moque. Il dit que les USA ne pourront vivre en sécurité dans la situation actuelle de la Palestine et du monde Musulman.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1585636.stm

….. (5b ) - Al-JazeeraTV / BBC News – Texte d'un message vidéo adressé à l'Occident et aux Musulmans – 03 novembre 2001 – Traduit par BBC Monitoring

Dans cette intervention, Ben Laden explique que les frappes sur New York et Washington ont généré une grande clameur. Il explique que les attaques ont été lancées par l'Occident sur l’Afghanistan alors que les Afghans n'ont rien à voir dans l'affaire, qu'il s'agit d'une guerre fondamentalement religieuse, et non une guerre contre le terrorisme.

Ben Laden insiste que médias US propagent une campagne haineuse visant à mobiliser l'Occident pour une longue et laide croisade. (suivent une série d'exemples étalés dans le temps et l'espace)

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1636782.stm

….. (5c) – Article de ConspiracyWatch du 17 sept. 2009 titre « Huit ans après, Ben Laden revendique toujours les attentats » (As-Sahab du 14 sept .)

« O peuple américain, je vous adresse ce discours pour vous rappeler les raisons du 11-Septembre, des guerres qui en ont découlé et de ses conséquences, et pour vous rappeler comment y mettre un terme par la racine. (…) D’abord, permettez-moi de dire que nous avons déclaré à plusieurs reprises, depuis plus de deux décennies et demie, que la raison de notre conflit avec vous est votre soutien à vos alliés israéliens qui occupent notre terre de Palestine. C’est cette position, ainsi que quelques autres injustices, qui nous ont poussés à mener à bien les événements du 11-Septembre »

https://www.conspiracywatch.info/huit-ans-apres-ben-laden-revendique-toujours-les-attentats_a405.html

….. (5d) - La Cassette dite du 13 décembre 2001 aurait été trouvée à Jalalabad par les troupes Américaines, et aurait été tournée en novembre ou décembre. Selon le Ministère de la Défense US, qui a hésité avant de la rendre publique, cette pièce de piètre qualité « accuse Ben Laden ». Mais l'intégrité de la bande son peut être sujet à controverse.

https://www.ina.fr/video/1882564001002

….. (5e) - https://www.youtube.com/watch?v=sLnMtdrYjuU

….. (6) – Article de La CROIX du 15 mars 2007 - « Le Cerveau des Attentats du 11 septembre passe aux aveux »

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-cerveau-des-attentats-du-11-septembre-passe-aux-aveux-_NG_-2007-03-15-520679

….. (7) – The New York Times du 21 mars 2007 – « Les étranges aveux de Khaled Cheikh Mohammed »

https://www.courrierinternational.com/article/2007/03/22/les-etranges-aveux-de-khaled-cheikh-mohammed

….. (8) – Article PERSEE de Wanda Mastor : La prison de Guantanamo : réflexions juridiques sur une zone de « non-droit » - 2008

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2008_num_54_1_4016

….. (9) – Article FRANCE 24 par Romain Brunet « Torture, Ben Laden, faux aveux : les mensonges de la CIA »

https://www.france24.com/fr/20141211-torture-ben-laden-faux-aveux-mensonges-cia-rapport-senat-etats-unis-waterboarding

….. (10) – Article Human Rights Watch par Kitty Austin ''Judge orders evidence destroyed related to defendants’ secret detention, torture" du 26 juillet 2016 - https://www.hrw.org/news/2016/07/26/dispatches-guantanamo-9/11-case-staggers

Article NewYorkTimes par Charlie Savage « Judge Allowed Destruction of Evidence in 9/11 Case, Defense Says"du 11 Mai 2016

https://www.nytimes.com/2016/05/12/us/evidence-in-khalid-shaikh-mohammed-9-11-case.html

https://www.theguardian.com/us-news/2016/may/31/9-11-attacks-destroyed-evidence-khalid-sheikh-mohammed

….. (11) – Transcript du témoignage de C. Rice – WashingtonPost -

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61252-2004Apr8_2.html

….. (12) - ECHELON est un réseau Américain global de surveillance et d'espionnage électronique tous azimuts (diplomatique, militaire, industriel, commercial, … et même personnel). Il utiliserait plus de 100 satellites. Echelon n'existe pas en principe.

….. (13) – Article de From The Wilderness « Echelon Gave Authorities Warning Of Attacks » par Ned Stafford, du 14 septembre 2001

« U.S. and Israeli intelligence agencies received warning signals at least three months ago that Middle Eastern terrorists were planning to hijack commercial aircraft to use as weapons to attack important symbols of American and Israeli culture, according to a story in Germany's daily Frankfurter Allgemeine Zeitung » (FAZ). http://www.fromthewilderness.net/free/ww3/f_a_zeitung_story.html

….. (14) – Article de ABC NEWS « While America Slept : The True Story of 9/11 » par Brian Ross & the ABC News investigative Team – nov. 2011

https://abcnews.go.com/Blotter/ten-years-ago-today-countdown-911/story?id=14191671

L'Article le l'équipe d'investigation de ABC News a retracé chronologiquement en 130 points les événements sur les 30 jours qui ont précédé le 9/11. Extraits :

Zacarias Moussaoui (ZM) prenait des cours de pilotage et voulait en savoir plus sur le pilotage du 747. Il est signalé suspect de terrorisme (points 13 et 20). Il est arrêté (point 26). Le FBI demande une autorisation judiciaire pour inspecter son ordinateur. (Point 29). Le FBI demande à Paris si ZM a des connexions avec des terroristes. (Point 31) Un agent du FBI écrit un mémo au Siège du FBI à Washington affirmant que « ZM se préparait à commettre un acte terroriste » Le mémo ne sera lu qu'après le 9/11. (point 32) La réponse pour l'inspection de l'ordi de ZM est refusée. (point 41) Un mémo sur ZM est adressé au HQ du FBI avec titre « Un islamiste extrémiste apprend à piloter ». Sans réaction du HQ. (point 51) La CIA considère ZM pour potentielle attaque suicide car impliqué dans une formation de pilotage pour 747. (point 56). Le FBI informe le Service de Sécurité Fédéral que le probable terroriste ZM a pris des cours de pilotage. Sans réaction du Service. (Point 99) A Paris, dans une réunion avec CIA et FBI, l a France informe des liens entre ZM et Al Qaida. Sans réaction US. (point 107)

D'autres terroristes prenaient aussi des leçons de pilotage : Hani Hanjour (Point 25) (point 39) (Point 61) Ziad Jarrah (Point 27) Mohamed Atta (point 36) Huit jours avant 9/11, les 4 terroristes qui « prendront les commandes » des avions ont terminé leurs tests de vol et obtenu leur licence de vol. (point 93).

Le FBI se réveille doucement :

À « J moins 18 », Khalid al-Mihdhar and Nawaf al-Hazmi (2 des 19) sont mis sur la liste du FBI de surveillance des terroristes, 19 mois après que la CIA les a pointés entrants aux USA. (point 54)

À « J moins 17 », Khalid al-Mihdhar réserve son vol pour le 11 sept depuis son e-mail Yahoo. (sans être détecté). (point 59)

Alerte interne à la CIA : à « J moins 27 », dans une Convention Défense, un dirigeant CIA annonce que « nous allons bientôt être frappés , beaucoup d'Américains vont mourir, et cela pourrait arriver aux USA ». (point 21)

Alerte de l’Égypte : à « J moins 8 » Hosni Mubarak dit avoir averti les USA d'une prochaine attaque d'Al Qaida impliquant un avion ou une ambassade. (point 95)

Avertissement – A J moins 31, un appel à l'Ambassade US aux EAU avertit que des attaques à l'explosif sont en préparation aux USA (point 1).

Discussions de Rice et Clarke sur Al-Quaïda : « After requesting an immediate meeting months earlier, Richard Clarke finally meets with National Security Advisor Condoleeza Rice and other administration officials to discuss the al Qaeda threat against the United States . That same day, Clarke issues a memo urging officials to imagine hundreds dying because of the government's reluctance to pursue al Qaeda » (point 100)

Manquements divers - La CIA n'informe pas le FBI que des membres d'Al Qaida sont arrivés aux USA en provenance de Malaisie (point 45). Le Visa d'un des 19 est révoqué, mais la banque de données du FBI n'est pas mise à jour. (point 66) L'argent non utilisé est renvoyé en Arabie Saoudite (point 98) et ailleurs (point 105) (point 117) (point 118) La veille de 9/11, des conversations entre suspect de terrorisme sont interceptées : "The match begins tomorrow" et "Tomorrow is zero day." Le traduction sera faite le 12. (point 129)- Par ailleurs, tous les terroristes du 9/11 ont acheté leur billet à leur nom par carte de crédit ou en cash. L'un d'eux, Mohand al-Shehri a appelé Unitel Airlines pour les informer que l'orthographe de son nom était incorrecte sur son billet pour le 9/11. (point 111)

Les terroristes du 9/11 achètent les couteaux avec lesquels seront égorgés les pilotes du vol 11 ainsi que d'autres victimes. (point 77) (point 12) (Point 64)

….. (15) - ref. : Article de Global Research « US Government Intentionally Destroys 9/11 Evidence » du 4 juin 2016

https://www.globalresearch.ca/us-government-intentionally-destroys-911-evidence/5529058

> La CIA a fait des enregistrements vidéo (+ transcription) des interrogatoires des suspects du 9/11, puis déclara à la Commission d'Enquête qu'il n'y avait pas eu d'enregistrements, et les a néanmoins détruits illégalement. Des éminences du Droit US soulignent que ce genre d'agissement sont extrêmement préjudiciables.

> La Commission d'Enquête a conclu que le Pentagone a menti à la Commission, et a recommandé des charges criminelles pour ces mensonges et obstructions.

> Des ''gardiens'' du gouvernement qui font obstruction aux enquêtes, et qui intimident les témoins.

> Saper les bases des enquêtes : Le Président Bush et le VP Cheney ont franchi le pas en demandant au Congrès de limiter les enquêtes 9/11 aux seules défaillances des Services de Renseignement.

> Ils se sont aussi opposés à la création d'une commission d'enquête. Sous la pression des familles des victimes, ils l'ont accepté, mais en imposant un ''executive director'' (qui est aussi un partisan de la doctrine de la « guerre préventive ») qui limita la portée de l'enquête, et obtint que la plupart des questions préparées ne soient pas posées.

> Laisser les terroristes partir libres – L'Administration, volontairement et en conscience, a laissé partir des gens impliqués directement ou indirectement dans l'attaque 9/11, sans enquête.

> Le Ministère de la Défense a sous-traité des activités de défense et d'accusation à la même société privée.

> Juge et Procureur qui s'entendent pour détruire des éléments de preuve.

> La Commission a aussi dû compter avec de fausses preuves. Par exemple des confessions obtenues sous la torture.

:: :: :: :: :: ::

Article repris par Mondialisation.ca https://www.mondialisation.ca/us-government-intentionally-destroys-911-evidence/5529058

> ( 15a ) - As the New York Tim es n otes :

« Senator Bob Graham, the Florida Democrat who is a former chairman of the Senate Intelligence Committee, accused the White House on Tuesday of covering up evidence ….The accusation stems from the Federal Bureau of Investigation’s refusal to allow investigators for a Congressional inquiry and the independent Sept. 11 commission to interview an informant, Abdussattar Shaikh, who had been the landlord in San Diego of two Sept. 11 hijackers. »

….. (16) - ( GGG) Etude de Amy Baker BENJAMIN « 9/11 as False Flag : Why International Law Must Dare to Care » (July 26, 2017). African Journal of International and Comparative Law, Volume 25, Issue 3, ( https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10739/AJICL.pdf?sequence=5&isAllowed=y )

….. (17) - Article MintPress News (Minnesota – USA) - 17 mai 2019

relayé par IF AMERICANS KNEW de San Diego (Californie) – 04 juin 2019

https://israelpalestinenews.org/fbi-docs-shed-light-on-apparent-mossad-foreknowledge-of-9-11-attacks/

https://www.mintpressnews.com/newly-released-fbi-docs-shed-light-on-apparent-mossad-foreknowledge-of-9-11-attacks/258581/

….. (18a) - Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry - Petition to U.S. Attorney to Report Federal Crimes to Grand Jury

« (…) calling upon the United States Attorney to present that petition to a Special Grand Jury pursuant to the United States Constitution and 18 U.S.C. SS 3332(A) ;

Whereas, the overwhelming evidence presented in said petition demonstrates beyond any doubt that pre-planted explosives and/or incendiaries — not just airplanes and the ensuing fires — caused the destruction of the three World Trade Center buildings, killing the vast majority of the victims who perished that day ; (…) »

http://do4change.com/XCMD.RE9fU2hPQko8MjU+MDAwMDAtMC0wMzMtMDAwMDAwMjI0NTQwMw==

….. (18b) – Lawyer's Committee for 9-11 Inquiry

http://www.reopen911.info/News/2018/12/24/la-justice-us-va-etre-chargee-de-determiner-si-des-explosifs-ont-ete-utilises-au-world-trade-center/

….. (19) – L'Article est composé de 4 rapports produits par les meilleurs journalistes d'investigation de FOX NEWS. Ces Rapports ont été inexplicablement effacés du Site. L'Association IF AMERICANS KNEW en avait gardé copie, que nous pouvons consulter ici : https://ifamericansknew.org/us_ints/sp-foxvideo.html

« There was a report, you'll recall, that the Mossad, the Israeli intelligence agency, did indeed send representatives to the U.S. to warn, just before 9/11, that a major terrorist attack was imminent. How does that leave room for the lack of a warning ? »

….. (20) – Article New York Times par James Bennet « A DAY OF TERROR : THE ISRAELIS ; Spilled Blood Is Seen as Bond That Draws 2 Nations Closer » 12 sept. 2001

https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/day-terror-israelis-spilled-blood-seen-bond-that-draws-2-nations-closer.html

> (20a) - « Asked tonight what the attack meant for relations between the United States and Israel, Benjamin Netanyahu, the former prime minister, replied, ''It's very good.'' Then he edited himself : ''Well, not very good, but it will generate immediate sympathy.'' He predicted that the attack would ''strengthen the bond between our two peoples, because we've experienced terror over so many decades, but the United States has now experienced a massive hemorrhaging of terror.'' »

> (20b) - In an appearance late tonight, Prime Minister Ariel Sharon repeatedly placed Israel on the same ground as the United States, calling the assault on the WTC an attack on ''our common values'' and declaring, ''I believe together we can defeat these forces of evil.''

> (20c) - Asked if he thought Israel's conflict with the Palestinians was connected to the attack, Mr. Landau said he did not know. He accused Mr. Arafat of having laid ''the foundation for modern terrorism, for blowing planes up in the air, for doing atrocities without blinking.''

….. (21) – Article The Jerusalem Post « Netanyahu claimed to have predicted WTC attacks » by Gil Stern Hoffman – Sept 11, 2011

https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-claimed-to-have-predicted-WTC-attacks

….. (22) – Article Haaretz de Gideon LEVY « Tricky Bibi » du 15 juillet 2019.

https://www.haaretz.com/1.5149019

….. (23) – WikiSpooks « 9-11 / Israel did it » -

https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it

Principaux titres :

« One of the first operational steps in preparation for the 9/11 attacks would have been to secure control of the World Trade Centre Complex itself. This is crucial because without complete control, the setting of explosives to bring down the towers would be next to impossible without serious risk of discovery. »

« The second crucial aspect of control was that of security for the WTCcomplex. This was was required to provide unquestioned access to strategic areas of the buildings for the purposes of rigging explosives in the period prior to the attacks. »

Airport Security « The third crucial aspect of control to be established was that of security at all of the airports from which the hijacking flights would originate. »

Cover Up - « Immediately following the 11 September attacks, the Zionist network was methodically manoeuvring behind the scenes to quash any legitimate investigation that might reveal what really happened that day. »



….. (24) - La vidéo des révélations de Susan LINDAUER (SL) :

https://www.dailymotion.com/video/x15nb44 (août 2011)

résumé :

> SL voit deux événements pour le WTC 9/11 : un détournement d'avion et une démolition contrôlée des tours .

> SL pense que, depuis longtemps, le plan US pour le Moyen Orient était d'attaquer l'Irak.

> SL explique que, depuis novembre 2000, l'Irak coopérait et acceptait toutes les conditions, y compris inspection pour les armes, pour l'arrestation des terroristes, etc etc. Il fallait donc un prétexte pour néanmoins attaquer.

> SL pense que le gouvernement US est venu à savoir d'un plan d'attaque du WTC par des avions détournés.

> En mai 2001, SL a été chargée de transmettre une menace aux Irakiens : les USA menacent de détruire le pays s'ils ne donnent pas des détails sur un complot visant à écraser des avions sur le WTC.

> SL pense que Mohammed Atta, l'un des terroristes, était un agent entraîné et supervisé par le gouvernement US, et que le terroriste M. Atta a été utilisé pour diriger et suivre le complot de l'attaque sur le WTC.

> début Août, le patron CIA de SL dit s'attendre à l'utilisation dans les prochaines semaines d'un engin thermonucléaire miniature sur le WTC.

> SL dit avoir su d'un informateur ami que, du 23 août au 3 septembre, plusieurs camionnettes spécifiques venaient chaque nuit (après le départ du concierge du WTC, à 03 heures). Il parlait de bombe thermite.

> SL pense que, sachant que l'attaque allait avoir lieu, et qu'elle ne ferait que peu de victimes (l'attentat du WTC de 1993 a fait 5 morts), il fallait un impact maximum, et les avions ont été la couverture pour la destruction du WTC.



….. (25) - Laurent GUYÉNOT - Conférence du 14 septembre 2014 à Strasbourg.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Conference-de-Laurent-Guyenot-a-Strasbourg-27387.html

> (25a) – Extrait de la prédiction de l'attaque du plus haut bâtiment de New York, 20 ans avant 9/11 , qu'a rapporté Laurent Guyénot dans son Article : Fausse Bannière Réversible et Complot piraté.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29162.html

<< Il est intéressant de citer ici ce que Isser Harel, le « père du Renseignement israélien », a dit à Michael Evans dans une interview de 1980, qu’Evans évoqua dans un éditorial du Jerusalem Post publié le 30 septembre 2001, et à nouveau dans une interview avec Deborah Caldwell en 2004 :

« Il m’a dit que l’Amérique avait développé une alliance avec deux pays, Israël et l’Arabie Saoudite, et que l’alliance avec l’Arabie Saoudite était dangereuse et finirait par engendrer une tolérance pour le terrorisme chez les Américains. Il a dit que si cette tolérance persistait, les fondamentalistes islamiques finiraient par frapper l’Amérique. J’ai demandé : “Où ? ” Il m’a dit : “Dans la théologie islamique, le symbole phallique est très important. Votre plus gros symbole phallique est New York City et le plus haut bâtiment sera le symbole phallique qu’ils frapperont.” »

En partageant cette conversation au lendemain du 11 Septembre, Evans, un fervent chrétien sioniste, espère faire passer Harel pour un prophète, mais le lecteur moins mystique en tirera une autre conclusion (surtout s’il a quelques notions de théologie islamique) >>

….. (25b) – Article sur les Deux énigmes techniques par Laurent Guyénot.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-double-imposture-du-11-Septembre-29204.html

« La confirmation de l’usage d’explosifs au World Trade Center est venue en février 2009, lorsqu’une équipe internationale de neufs chimistes menée par les professeurs Niels Harrit de l’université de Copenhague et Steven Earl Jones de l’université Brigham Young (Utah) publièrent, après examen des échantillons de poussière du WTC, un article dans la revue scientifique Open Chemical Physics Journal sous le titre « Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9-11 World Trade Center Catastrophe ». La nano-thermite (ou super-thermite) dont ils ont découvert la trace dans la poussière du WTC est un matériau énergétique de très haute température utilisé pour sectionner des poutres en acier dans les opérations de démolition contrôlée des structures d’acier. »

« Certains savants actifs dans la recherche de la vérité prétendent que la nano-thermite explique parfaitement la destruction de la Tour 7, mais possède un pouvoir explosif bien trop faible pour rendre compte de la puissance des explosions observées dans les Tours jumelles et de la pulvérisation en fine poussière de la quasi-totalité de leur béton. »

« La nano-thermite n’explique pas les températures atteignant 800°C dans les décombres du WTC jusqu’à six mois après le 11 Septembre. »

« Pour ces raisons et d’autres, plusieurs scientifiques rejettent la thèse de la nano-thermite et se tournent vers l’hypothèse de l’utilisation de mini-bombes à neutrons (mini-nukes) placées près des colonnes centrales des bâtiments. »

….. (26) - Veterans Today (VT) dit utiliser le Rapport du laboratoireSandia nuclear Labs, affilié au DoE (Department of Energy) classé Secret Défense en 2003, fuité aux USA, récupéré en Russie, et restitué par tranches à Veterans Today aux USA qui se présente comme 'média alternatif'. ( sept. 2014).

https://resistance71.files.wordpress.com/2017/10/au-sujet-dun-11-septembre-nucleaire.pdf

> (26a) - Il s'agit de l'analyse d'échantillons de poussières et d'eau du WTC du 11 sept. 2001. Le rapport indique la présence de déchets par transformations associées à des détonations nucléaires. Les résidus portent la signature chimique/radioactive particulière du fabricant du produit nucléaire. Dans le cas de 9/11 l'origine de production est les USA.

> (26b) - Comment est-ce possible ? L'explication proposée est liée aux exédents US de petites armes nucléaires tactiques US "Mothballed Davy Crockett" et ''W-54'', pesant 10 kilos pièce, dont beaucoup auraient été transférées à Dimona (années 80), et recyclées dans du matériel moderne, dont la puissance est calibrée selon l'usage projeté.

> (26c) - VT suggère que ce type de matériel, placé en sous-sol du WTC, vaporiserait le cœur de la structure d'acier de la tour. La pulsion électro magnétique serait polarisée verticalement, guidée par la structure en acier de la tour. Les retombées radioactives seraient à l'origine des brûlures observées chez les pompiers, etc. Le niveau de radioactivité retournant à la normale après 3 jours.

> (26d) - Veterans Today indique que l'AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) confirme que chaque fois qu'il y a eu une énorme explosion dans une attaque terroriste, les analyses disent que ce type d'armes nucléaires a été utilisé. Ce qui exonère de fait les groupes terroristes à qui l'on avait attribué les attaques. Ce seraient donc des attaques sous faux drapeau. La liste compte plus d'une douzaine de cas : sur les militaires Français et US à Beyrouth (1983), Oklahoma City (1995), le WTC (2001), Attentat premier ministre Libanais Rafik Hariri (2005), etc etc

….. (27) - « Agents Dormants » (Sayanim). L' infiltration est un concept condamné par Theodor Herzl.

Voir citations dans Article JPCiron : « Vaincre l' ANTISEMITISME par le SIONISME, c'est la Vision de Theodor HERZL. Le Sionisme a aujourd'hui plusieurs visages concurrents. »

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

Source des citations : World Zionist Organization ( Connecting Israel and the Jewish People // Herzl Speaks His Mind on Issues, Events and Men. ) -

341. What the Zionist have hitherto achieved evokes my grateful admiration, but I am a confirmed opponent of infiltration … My program, far more preferable, is to stop infiltration and concentrate all our strength upon an internationally-sanctioned acquisition of Palestine, To achieve this, we require diplomatic negotiations , which I have already begun, and propaganda on the largest scale .

366. Here two countries come under consideration. Palestine and Argentina. In both countries noteworthy experiments in colonization have been made, though on the mistaken principle of a gradual infiltration of Jews. Any infiltration is bound to end badly. Immigration is consequently futile unless we have the sovereign right to continue such immigration.

….. (28) - PDF du Collectif Américain « 9/11 Truth » (2018)

https://powerhournation.com/wp-content/uploads/2018/07/911-POTUS-Final-101-Pages.pdf

Document d' une centaine de pages adressé au Président Trump , qui avait promis durant sa Campagne de faire toute la lumière sur les Attentats du 9/11. L'essentiel du document est constitué de lettres argumentées rédigées par des citoyens. (citations données à titre d'information/ documentation. Ces extraits illustrent la frustration et la violence extrême que peut induire l'absence de transparence et la dissimulation) Quelques exemples :

> (28a) - Robert D. Steele (p. 21) - « 9/11 a été conçu par Israël, avec le soutien logistique de l'Arabie Saoudite. Ensemble, ils ont organisé et réalisé 9/11 sous la direction du VP Cheney. Tant la CIA que le FBI ont fait obstruction à la justice et ont conspiré pour faire ignorer les signaux d'alerte reçus et pour étouffer la vérité sur 9/11 »

> (28b) - Christopher Bollyn (p. 23 ) - « Les Israéliens ont une longue histoire de terrorisme sous faux drapeau contre les États Unis » Suivent une liste ahurissante d'attentats de d'actions dommageables pour les USA.

> (28c) - Victor Thorn (p. 27) : « Le rôle Sioniste dans la Planification, le Financement, et le Contrôle du 9/11 »

> (28d) - Steve De'ak (p. 32) « Des chercheurs indépendants ont conduit leurs propres investigations sans aucun accès aux documents classifiés, et bien que nous avons tous des conclusions différentes sur ce qui s'est passé, nous sommes d'accord pour dire que la version officielle est un mensonge abject. »

> (28e) - Nicholas Kollerstrom (p. 34) « Osama Ben Laden n'a rien faire avec 9/11. »

> (28f) - Susan Lindauer (p. 43) « la CIA avait connaissance anticipée de 9/11, y compris la possibilité d'un mini-engin nucléaire »

> (28g) - Kevin Barrett (p. 50) « Les Musulmans ont été piégés avec préméditation avec 9/11. »

> (28h) - Richard Gage (p. 52 ) « Comment la masse de la partie supérieure des tours 1 et 2 a pu détruire les 80.000 tonnes de structure métallique d'en dessous pour permettre une chute sans résistance, comme si ladite structure était absente ? » *** « Étant donné que la température à laquelle brûlent le fuel de l'avion (600°F) et les incendies de bureau (1500°F), et que le point de fusion de l'acier est au-dessus de 2700°F, quelle source d'énergie a produit les tonnes de flux de métal fondu (comme de la lave) qui s'échappaient de la tour, juste avant l'effondrement ? » *** « d'où proviennent les milliards de micro-sphères de fer des poussières des tours » *** « l'effondrement de la tour 7 s'est faite en sept secondes, à la vitesse de chute libre sans résistance. Qu'est-ce qui a supprimé la résistance de la structure existante ? » *** « 118 témoignages ont rapporté, immédiatement avant et pendant l'effondrement de chaque tour, avoir entendu le bruit d'explosions et des éclairs de lumière. Pourquoi cela n'a-t-il pas été pris en considération par la Commission 9/11 ? » *** « Quelle est l'énergie qui a pulvérisé 400.000 yards-cube de béton en poudre fine ? Et qui a vaporisé 1100 corps humains sans que l'on en trouve la moindre trace de DNA ? » *** « Pourquoi les enregistrements sismiques corroborent-ils l'hypothèse de démolition explosive, plutôt que la théorie officielle d'effondrement naturel ? »

> (28i) - T. Mark Hightower (p. 55) « 9/11 ne peut être expliqué seulement par la nano-thermite. » *** « Pour qu'un explosif détruise un matériau, la vitesse de détonation doit être supérieure à la vitesse du son dans ce matériau. Cette vitesse est de 3.200 m/s dans le béton, et de 6.100 m/s dans l'acier. Or la nanothermite a une vitesse de 895 m/s. »

> (28j) - Gordon Duff (p. 61 ) « il y a eu une enquête conjointe FBI/CIA/Pentagon sur la contrebande de matériels nucléaires. L'affaire étant aussi liée à l'enquête du FBI connue comme le Scandale de l'espionnage AIPAC. » *** « Veterans Today participa à une opération qui montra qu'un top conseiller du président passait des secrets nucléaires à Israel. » *** « Non seulement les matériels ont été volés, mais l'information technique permettant de procéder à leur rénovation a été transféré à Israel par un haut gradé de l'Administration Bush et Clinton. » … « Il apparaît que 9/11 a été exécuté par une task force conjointe Israël/Arabie Saoudite, avec l'aide depuis les plus hautes sphères politiques, et ''couvertes'' par le Gouvernement US dirigé par Dick Cheney. » *** « plusieurs pays nous ont alerté des mois à l'avance ». *** « Les documents ont été fournis aux Médias Grand Public sur le fait que 9/11 était un événement nucléaire et sur le fait que 9/11 était un événement sous faux drapeau, événement réalisé avec aide depuis l'intérieur du gouvernement US. Cependant, tous ont refusé de déroger à la version officielle, qui est une mascarade. » *** « J'espère que vous honorerez vos promesses de campagne (…) et que vous libérerez l'Amérique du fléau de l'influence etc etc »

> (28k) - Joe Olson (p. 63 ) « Il apparaît que les tours jumelles ont été démolies (la plus grande partie a été vaporisée) un utilisant des bombes nucléaires ''propres'' (clean nukes). Le WT7 qui a été démoli par classique démolition contrôlée. »

> (28l) - Judy Wood (p. 64 ) « 9/11 Les tours jumelles ont été vaporisées par des armes qui dirigeaient l'énergie. »

> (28m) - Greg Felton (p. 76) « Depuis 1948, le lobby Israélien a ses serres dans le gouvernement US et le rend complice de l'illégale occupation Sioniste et de la dépossession de ses habitants indigènes. » *** « … le lobby Israélien contrôle effectivement les USA et a contraint ses dirigeants à ses trahir eux-mêmes pour servir un intérêt étranger. » *** « L'invention sous Clinton du ''terrorisme islamique'' était destiné tant à justifier l'agression contre l’Afghanistan et l'Irak qu'à servir pour Israël à la diabolisation non seulement des Palestiniens et des Arabes, mais maintenant des Musulmans en général. » *** « les israéliens sont autorisée à contourner les protocoles de sécurité et peuvent se déplacer librement au Pentagone. Si les Israéliens agissent comme s'ils étaient propriétaires des lieux, c'est qu'ils le sont. » *** « L'attaque sous faux drapeau du WTC et du Pentagone n'auraient pas pu être réalisée ou couverte sans la complicité active, entre autres, du Vice Président et des directeurs de la CIA et du FBI. La complicité des Médias était un autre facteur pour que cette atrocité (...) ne soit pas exposée au grand jour. »

….. (29) – Architects & Engineers for 9/11 Truth. Un groupement de 3000 architectes et ingénieurs qui demandent de nouvelles investigations sur la destruction des trois tours du WTC (N°1, 2, et 7). https://www.ae911truth.org

> (29a) – Tours Jumelles – Effondrement à la vitesse de chute libre.

Near Free Fall Acceleration – Twin Towers (3mn)

https://www.ae911truth.org/evidence/near-free-fall-acceleration

> (29b) – Tours Jumelles – Preuves d'explosions

Direct Evidence of Explosions – Twin Towers (5mn)

https://www.ae911truth.org/evidence/explosive-features

> (29c) – Tours Jumelles – Témoignages d'explosions

Eye Witnesses Reports of Explosions – Twin Towers (4mn)

https://www.ae911truth.org/evidence/eyewitness-accounts-of-explosions

> (29d) - Tours Jumelles – Preuves de très hautes températures.

High-Tech Incendiaries in the WTC Dust – Twin Towers (5mn)

https://www.ae911truth.org/evidence/high-temperature-thermitic-reactions

> (29e) – Résolution du mystère de la Tour 7

Solving the mystery of Building 7 - Controlled Demolition WTC 7 - (15mn)

https://www.ae911truth.org/

….. (30) – « 9/11 was an Israeli Job » – Laurent GUYENOT – sept. 2018

http://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/

> (30a) - « Although, while preparing this article, I noticed that Google is now making access to that research more difficult than it was five years ago, artificially prioritizing anti-conspiracy sites. »

> (30b) - « The pyroclastic dust that immediately flooded through the streets, not unlike the dust from a volcano, indicates a high temperature mixture of hot gasses and relatively dense solid particles, an impossible phenomenon in a simple collapse. »

> (30c) - « In fact, speaking of “collapse” is perhaps misleading : the towers literally exploded, pulverizing concrete and projecting pieces of steel beams weighing several hundred tons hundreds of meters laterally at high speeds. »

> (30d) - « Aviation professionals have also reported impossibilities in the behavior of the planes. The charted speeds of the two aircraft hitting the Twin Towers, 443 mph and 542 mph, exclude these aircraft being Boeing 767s, because these speeds are virtually impossible near ground level. In the unlikely event such speeds could be attained without the aircraft falling apart, flying them accurately into the towers was mission impossible, especially by the amateur pilots blamed for the hijacking. »

….. (31) – Articles de JPCiron sur 9/11 – 11 septembre 2001

> 9/11 WTC - « La déclassification de documents sur l’Attentat ravive l’hypothèse d’une connaissance préalable du projet par le Mossad israélien »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/9-11-wtc-la-declassification-de-216559

> 9/11 TRUTH : « La Vérité crue et nue est due aux victimes. Regardons-la debout, y compris sous ses facettes hideuses ou consternantes »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/9-11-truth-la-verite-crue-et-nue-217695



> 9/11 : « Les enregistrements sismiques dévoilent des signatures EXPLOSIVES pour WTC1, WTC2, et WTC7. »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/9-11-les-enregistrements-sismiques-217780

….. (32) – Article « Report : Netanyahu Says 9/11 Terror Attacks Good for Israel » par Haaretz Services & Reuters – 16 avril 2008.

https://www.haaretz.com/1.4970678

….. (33) – Étude Scientifique « Qu’est-ce qui a causé l’effondrement de la 3ième tour du World Trade Center, le 11 septembre 2001, à New York ? » par University of Alaska Fairbanks (UAF) – Sept. 2019

http://www.reopen911.info/News/2019/09/10/wtc7-lhypothese-du-nist-contestee-par-une-nouvelle-etude-scientifique/

Les données fournies, données résultantes, et simulations qui ont été utilisées ou générées pendant cette étude sont disponibles à l’adresse :

http://ine.uaf.edu/wtc7

"WTC 7 Did Not Collapse from Fire" (1 H 23mn)

https://www.youtube.com/watch?v=RYV33LKDY8k&feature=youtu.be

"A Structural Reevaluation of the Collapse of World Trade Center 7" (1H 12mn)

https://media.uaf.edu/media/t/0_xf8c7khp

….. ( 34 ) - Article Architects & Engineers : « New York Area Fire Commissioners Make History, Call for New 9/11 Investigation » par Ted Walter – 27 juillet 2019

« In July of 2019, Franklin Square and Munson Fire District just outside of Queens in New York City became the first legislative body in the United States to officially support a new investigation into the events of 9/11, following a unanimous vote by all five of its commissioners. »

https://www.ae911truth.org/news/540-new-york-area-fire-commissioners-make-history-call-for-new-9-11-investigation

….. ( 35 ) - Article Global Research « A New Study on Building 7, A Grand Jury Investigation and Fire Fighters Speak Out » par M. Welch, R. Gage, L. Husley, B. Honneger, C. Gioia – 15 sept. 2019

https://counterinformation.wordpress.com/2019/09/15/9-11-truth-and-justice-18-years-after-the-attacks/

« This act of terrorism, and the official explanation that it was a sneak attack by Islamic militants, was used to justify a ‘Global War on Terrorism’ which has so far come with a price tag of almost six trillion U.S. dollars, and human cost of roughly half a million souls. »

https://www.statista.com/chart/16125/the-cost-of-the-war-on-terror/

:: :: :: :: :: :: ANNEXE FOX NEWS CHANNEL :: :: :: :: :: ::

« Fox News Report : Israel is Spying in and on the U.S. ? »

-12 décembre 2001 (4 Rapports des Journalistes d' Investigation)

Peu après l'attentat 9/11 de 2001, l'équipe de journalistes d'investigation de FOX NEWS avait fait du bon boulot, et avait déjà publié plusieurs Rapports intéressants et instructifs. Le titre suggérait qu'Israël espionnait les USA. Mais pas seulement …

Ces Rapports et Vidéos ont été très vite retirés du site de Fox News. Que racontaient-ils ?

Rapport 1 - https://www.youtube.com/watch?v=JWpWc_suPWo

De documents classifiés obtenus par Fox News, il apparaît que, durant les années 90, une opération tentaculaire secrète avait été lancée, et que 140 israéliens avaient déjà été arrêtés pour suspicion d'espionnage.

Selon les Services de Renseignements US, parmi les alliés de l'Amérique, le gouvernement d’Israël conduit les opérations d'espionnage contre les USA les plus agressives de tous les alliés. Les Services US considèrent que Israël possède les ressources et les capacités techniques pour réaliser ses objectifs

( Aa )

La question de savoir si les Services Israéliens auraient eu connaissance d'informations relatives à l'attentat à venir (sans en informer l'allié Américain) est un sujet jugé « très explosif ».

En à peine un mois après 9/11, 60 israéliens supplémentaires se sont ajoutés aux 140 arrestations (dont les fameux ''israéliens dansants'').

Rapport 2 - https://www.youtube.com/watch?v=KhAEjSQghj8

Il est venu aux oreilles de Fox News que certains enquêteurs craignent que certains suspects de l'attaque 9/11 aient pu ''garder une longueur d'avance'' sur eux en sachant qui et quand les enquêteurs appelaient.

Comment ? Par l'analyse d'informations générées chaque fois que quelqu'un passe un coup de fil depuis les USA.

En effet, quasi tous les registres d'appels effectués depuis les USA sont traités par Amdocs Ltd, une société privée israélienne. Cette dernière a des contrats avec les 25 plus grosses compagnies de téléphonie aux USA (et bien davantage worldwide...). Il est ainsi virtuellement impossible d'effectuer un appel sans générer des données chez Amdocs. La société a plusieurs fois fait l'objet d'enquêtes et a toujours catégoriquement affirmé respecter les règles.

Mais les sources de Fox News disent qu'en 1999, une agence ultra secrète de sécurité nationale a émis une note alertant que les traces des communications relatives à des communications sensibles et Top Secret passaient dans les mains de pays étrangers, et en particulier Israël. ( Ab )

Le Système Amdocs peut être utilisé pour combattre la fraude. Mais les analystes du contre-espionnage disent que le Système peut aussi être utilisé pour espionner.

Les journalistes d'investigation avaient noté que, juste avant 9/11, le MOSSAD (Agence de Renseignements israélienne) avait fait passer un avertissement sur l'imminence d'une attaque terroriste majeure aux USA. Les enquêteurs expliquèrent que cet avertissement était non spécifique, ce qui pouvait être lié à un désir de protéger leurs sources et méthodes. Lesquelles pourraient se trouver aux USA !

Voilà qui me rappelle l' Attentat meurtrier de 1983, au Liban, contre des troupes américaines et françaises. ( B )

Rapport 3 - https://www.youtube.com/watch?v=ENwze5owq4w

Ce Rapport touche à un autre sujet de préoccupation, celui des écoutes téléphoniques légales. La société Comverse Infosys, filiale d'une société privée israélienne, fournit des équipements et des services comme interception des appels, enregistrement, stockage.

Cette société travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement Israélien, lequel finance 50% de ses coûts de recherche et développement. Le système Comverse présenterait une faille permettant des interceptions par des parties non autorisées. Le Congrès dit que le Système est OK.

Les enquêteurs de plusieurs structures (DEA, INS, FBI) ont expliqué à Fox News que mener une enquête ou même suggérer que les israéliens puissent espionner via Comverse est considéré comme un suicide professionnel. ( Ac )

Fox News indique que plusieurs enquêtes sur Comverse avaient été lancées dans le passé. Toutes ont été stoppées avant de pouvoir tester le système.

Seul le bureau du FBI de Quantico (Virginia) est habilité à signer des contrats pour ce type de matériels et services. Et la plupart des contrats ont été passés avec Comverse.

Plusieurs officiels ont quitté leur poste et se sont trouvé un job chez Comverse.

En conclusion du Rapport de Fox News, il demeure qu'il n'y a pas de raisons de suspecter une quelconque implication du gouvernement israélien dans cette affaire. Néanmoins, les informations du Système peuvent tomber dans de mauvaises mains.

Rapport 4 - https://www.youtube.com/watch?v=JwckJoP7-wg

Les autorités US ont donc arrêté environ 200 israéliens suspectés d'appartenance à une « opération d’espionnage organisée ». L'Administration Bush a expulsé la plupart de ceux arrêtés après 9/11 (y compris les 5 ''dancing israelis'')

Beaucoup de ces 200 personnes avaient servi dans l'armée israélienne, avaient une expérience dans le renseignement, avaient travaillé pour Amdocs, ou pour d'autres sociétés spécialisées dans les écoutes téléphoniques.

Le Rapport 4 rappelle un incident intervenu 4 ans avant 9/11 : une grosse affaire de trafic de drogues, de fraude ''en cols blancs'' de cartes de crédit. Les suspects sont le crime organisé israélien avec des opérations à New York, Miami, Las Vegas, Canada, Israël, et en Égypte.

Les trafiquants avaient tout un équipement électronique qui leur permettait la plupart du temps d'éviter les arrestations. De fait, il apparaît qu'il y a un large éventail de personnes/services qui avait accès aux données personnelles et biographiques présentes dans le Système. ( Ad )

Cela me rappelle un des sujets abordés dans mon Article « LOBBYISME pro-Israël et DÉMOCRATIE : jusqu’où sont-ils compatibles ? La ligne jaune a-t-elle déjà été franchie ? En Europe ? En France ? » (C) https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702 )

Il s'agit de la « Guerre psychologique » de harcèlement et de menaces contre des personnes qui critiquent la politique d’Israël de manière gênante aux USA. « Ces croisades, qui s’appuient sur la récolte de données personnelles de citoyens américains, ne seraient pas possibles sans les moyens accordés par le ministère des affaires stratégiques israélien." ( Ca ) La directrice générale au sein de ce ministère confiait : « c’est quelque chose que seul un pays, avec les ressources dont il dispose, peut faire au mieux. » (…) Nous sommes le seul acteur du réseau pro-israélien à pouvoir combler les lacunes. (…) Nous avons le budget » (…) « Nous sommes un gouvernement qui travaille sur un territoire étranger et nous devons être très, très prudents. »

( Ca) (Cb )

:: :: :: :: :: :: :: NOTES de l' ANNEXE FOX NEWS :: :: :: :: :: :: :: :

….. ( A ) – Rapports de Carl CAMERON « Fox News Report : Israel is Spying in and on the U.S. ? » -12 décembre 2001 https://ifamericaknew.org/us_ints/sp-foxvideo.htmlhttps://youtu.be/GnWSNI7rKf0

> a - « A general accounting office investigation referred to Israel as country A and said, "According to a U.S. intelligence agency, the government of country A conducts the most aggressive espionage operations against the U.S. of any U.S. Ally." » (…) « "Israel possesses the resources and technical capability to achieve its collection objectives." »

> b - « But sources tell Fox News that in 1999, the super secret national security agency, headquartered in northern Maryland, issued what's called a Top Secret sensitive compartmentalized information report, TS/SCI, warning that records of calls in the United States were getting into foreign hands – in Israel, in particular.

Investigators don't believe calls are being listened to, but the data about who is calling whom and when is plenty valuable in itself. »

> c - « But investigators within the DEA, INS and FBI have all told Fox News that to pursue or even suggest Israeli spying through Comverse is considered career suicide. »

> d - « The organization has apparent extensive access to database systems to identify pertinent personal and biographical information. »

….. ( B ) – Voilà qui me rappelle l' Attentat meurtrier de 1983, au Liban, contre des troupes américaines et françaises. Israel aurait alors informé les Américains d'un attentat en préparation, sans détail spécifique : https://www.apnews.com/60adfb53b499bad2bdd99f166b2b8f4e

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1084

….. ( C ) – Article JPCiron de février 2019 « LOBBYISME pro-Israël et DÉMOCRATIE : jusqu’où sont-ils compatibles ? La ligne jaune a-t-elle déjà été franchie ? En Europe ? En France ? » https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

> a - Article : « Lobby israélien, le documentaire interdit » - Alain GRESH – Le Monde Diplomatique – Sept 2018.

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/GRESH/59047

> b - Article : « Voici le reportage interdit sur le lobby pro-Israël aux États-Unis » par Pierre-Alain DEPAUW – Medias-presse.info – 06 nov. 2018

https://www.medias-presse.info/voici-le-reportage-interdit-sur-le-lobby-pro-israel-aux-etats-unis/100540/

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

