9 milliardaires, amis d’Emmanuel Macron, possèdent 90% des médias. Ou comment fabrique-t-on un président

Toute la planète s’est étonnée de l’ascension extraordinaire et fulgurante d’un jeune homme « bien sous tous rapports » qui l’a conduit au sommet du pouvoir en France. Cette France qu’on nous présentait comme un pays en voie de tiermondisation, et qui a trouvé son sauveur en la personne du jeune-homme en question.

La suite est néanmoins amère pour ceux qui l’ont élu malgré eux. Mais, comment en est-on arrivé là ? Grâce, entre autres, au matraquage médiatique qui a rarement atteint de tels niveaux : les amis du jeune-homme sont effectivement des milliardaires qui possèdent l’essentiel des médias du pays.

Cela, ajouté à la division de la gauche à cause des égos surdimensionnés de ses deux principaux candidats, a mené Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle. Face à Marine Le Pen (que tous les revenants ou finissants - de Sarkozy à Hollande, pour ne citer que les deux principaux - rêvaient d’affronter au second tour) il ne pouvait que gagner.

Après, c’est une toute autre histoire. De petite phrase en petite phrase comme, par exemple, sur les ouvrières incultes, les incapables de gagner de quoi se payer des costards, sur le ruissellement qui n’est jamais venu, la traversée de la rue pour trouver du travail et avec les décisions plus que contestables (au regard des résultats officiellement escomptés) telle la CICE et la suppression de l’ISF, les électeurs se sont aperçus qu’ils se sont encore fait flouer : trop tard.

Même les gilets jaunes, épiphénomène de la gouvernance Macron, c’est-à-dire la gouvernance des riches, pour les riches, sont en train de se faire avaler par le système.

Mais qui dirige en réalité ? Là est la question primordiale.

Sur ce point, pour arriver à comprendre ce phénomène, je recommande la lecture du livre de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot qui, dans Le président des ultra-riches (Editions Zones) analysent minutieusement le phénomène médiatique Macron et la manière dont ses amis, ont réussi à hisser, en l’espace de trois années, leur poulain à la tête de l’exécutif.

Sur la base des informations publiés par les deux auteurs, nous constatons qu’un nombre très restreint de personnes possèdent l’essentiel des médias français :

Bernard Arnault est propriétaire de deux quotidiens, Les Échos et Le Parisien, et de la chaîne de radio Radio classique.

Serge Dassault détient Le Figaro et Le Particulier.

Patrick Drahi contrôle depuis 2015 Libération, L’Express et BFM-TV.

Vincent Bolloré a dans son escarcelle Canal +, CNews, C8, CStar.

Xavier Niel est actionnaire du quotidien Le Monde, de Télérama, de La Vie, du Courrier international et de l’hebdomadaire L’Obs.

Matthieu Pigasse est propriétaire du magazine Les Inrockuptibles.

Arnaud Lagardère contrôle le JDD, RFM, Virgin et Gulli.

Marie-Odile Amaury est propriétaire de L’Équipe, France football, Vélo magazine.

La famille Bouygues contrôle les chaînes de télévision TF1, LCI, TMC, NT1, HD1.

Ces personnes précitées ont un point commun : leur soutien à Emmanuel Macron, qui le leur rend bien. D’autres médias sont également la propriété de riches hommes / femmes d’affaires français ou étrangers, mais on ne va pas donner toute la liste ici dans ce papier.

Au-delà du contrôle direct des médias, les grands groupes exercent en réalité une influence beaucoup plus large sur la presse française par l’intermédiaire des annonces publicitaires. Cela fait évidemment écho aux difficultés dans lesquelles se trouvent tous les autres médias.

Il est dès lors, facile de fanfaronner devant les caméras et de faire passer les messages que l’on veut. A titre d’exemple, calculez pendant une seule journée le nombre de fois que BFM TV qualifie de « grande réussite » le « grand débat national », en réalité le grand monologue macronien. Fort de cette propagande, Macron demande maintenant la fin des gilets jaunes…

A méditer…