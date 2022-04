« 90 % des Russes sont contre cette guerre ! »

Et moi je pense que c’est Rosemar et Fergus de chez nous qui veulent la guerre et ne veulent pas se l’avouer. Car si les accords de Minsk avaient été respectés et imposé par la France et l’Allemagne (les garants de cet accord), pendant les 8 ans qui se sont écoulés une population n’aurait pas eu à souffrir.

Alors il n’y a plus d’autre choix,c’est la R2P qui s’applique, puisque nous sommes bon à rien.

Cela repose sur trois pilliers égaux :

Pilier I, la responsabilité de chaque état de protéger ses populations

Pilier II, la responsabilité de la communauté internationale d’aider les états à protéger leur population

Pilier III, la responsabilité de la communauté internationale de protéger lorsque, manifestement, un état n’assure pas la protection de sa population.

Les accords de Minsk avait pour objectif d’éviter une intervention extérieur en obligeant l’Ukraine à prendre des engagements envers sa population. Elle a refusé de tenir ses engagements et jamais la France et l’Allemagne n’ont cherché à faire respecter l’accord. Ceci pour le Donbass uniquement. Mais comme il y a d’autres contentieux du même genre chère Rosemar, je suis sur que chez nous 90% ne souhaitent pas une guerre non plus.

Faites nous donc un petit billet sur nos dirigeants de mer.. SVP